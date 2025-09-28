Đức Phúc lên ngôi quán quân 'Intervision' nhờ 'chiêu' của... Thánh Gióng

Biết rõ mình muốn gì, cầu toàn hết sức có thể cả trong điều kiện tưởng chừng như không thể, huy động tối đa chất xám của tập thể - tựa tích chuyện về người anh hùng lớn nhanh như thổi nhờ dân làng "góp gạo thổi cơm chung" - Những chia sẻ khiêm nhường và sâu sắc của nam ca sĩ không chỉ là những thông điệp sống và làm nghề ý nghĩa với bất kỳ bạn trẻ nào muốn thành công trong sự nghiệp.

Huy động tối đa sức mạnh tập thể

"2 tháng trước cuộc thi tôi đã "cày nát" tập tài liệu quy chế và thể lệ cuộc thi dày gần 40 trang để nắm rõ chương trình muốn gì và mình cần phải làm gì để đáp ứng được điều đó. Sau đó cần truyền đạt làm sao để từng thành viên thuộc ê kíp sáng tạo của mình hiểu rõ mong muốn đó", Đức Phúc chia sẻ.

"Khi sang đến Nga, ngồi trong phòng tập nghe các thí sinh tập với rất nhiều đại diện sở hữu chất giọng khủng, thú thật là tôi "rén" luôn. Khẳng định ngay từ đầu là nếu chỉ đọ sức về giọng hát và nếu chỉ đứng yên một chỗ trên sân khấu thì chắc chắn Đức Phúc không có cửa thắng. Điều đó có nghĩa, cần huy động tối đa sức mạnh tập thể để cùng tạo ra một tiết mục hoàn hảo và trọn vẹn, từ giọng hát, ánh sáng, visual… và hiệu ứng sân khấu nói chung", Quán quân Intervision khiêm nhường.

Đức Phúc tại cuộc họp báo chiều 27.9

Đức Phúc cho biết, ngay trong buổi họp đầu tiên cùng với team vào 2 tháng trước, anh đã nồng nhiệt "truyền lửa" tới cộng sự: "Đây là chúng ta đang đại diện cho VN, nên cần đến đó với một tâm thế mạnh mẽ, một tinh thần tự hào, một khát vọng vươn mình và một quyết tâm đưa âm nhạc VN ra thế giới".

"Tôi muốn làm một tiết mục mà suốt trong 3 phút đó, khán giả… không được thở, họ phải giật mình, phải nổi da gà, phải không ngừng bất ngờ "Wow!" lên từ đầu đến cuối, và tiếng "Wow!" đó càng lúc lại càng phải tăng lên! Vì thế, cần phải sử dụng mọi thủ pháp, mọi chất liệu, mọi mảng miếng, mẹo mực sao cho tiết mục đậm chất Việt nhất có thể, truyền thống nhất có thể mà cũng đương đại, quốc tế nhất có thể" - Phúc "ra đề" cho ê kíp "hùng hậu" mà anh may mắn "rủ" được.

Hàng tỉ đồng cho "màn ra quân rầm rộ của Thánh Gióng"

Bám sát thể lệ, đề bài, nhưng cũng có một chút "lách luật" thú vị: Cuộc thi yêu cầu không được phép có mặt quá 6 người trên sân khấu cho mỗi tiết mục, vậy thì sẽ là "cấp số nhân" trên… màn hình. "Đoàn quân" của "Thánh Gióng" trên sân khấu Nga vì thế đông hơn mức cho phép gấp nhiều lần nhờ hiệu ứng visual led.

Đức Phúc giành chiến thắng tại cuộc thi Intervision Ảnh: NVCC

Chiến thắng được xây nên từ vô số chữ "thiếu" của mỗi một thành viên thuộc ê kíp sáng tạo VN. "Ý tưởng ban đầu là bài dân ca Cây trúc xinh nhưng cả tôi và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đều cảm thấy những giai điệu mượt mà đó chưa đủ để gây được hiệu ứng mạnh. Đến khi Phù Đổng Thiên Vương được hình thành, bắt đầu từ tứ thơ đẹp của nhà thơ Nguyễn Duy cùng những ca từ, giai điệu lôi cuốn của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cùng bản phối rất bắt tai của Dương K, tôi cũng vẫn lại cảm thấy còn thiếu một chút gì đó. Và thế là phần lời tiếng Anh sau đó đã được bổ sung bởi Orange và thậm chí còn thêm một câu tiếng Nga được "cứu net" rất nhanh từ "trùm cuối" Huy Tuấn. Phần lời tiếng Anh với những ca từ đầy tự tin và mang thông điệp đầy tích cực của Orange thực sự đã giúp tạo nên một sợi dây kết nối mạnh với các khán giả quốc tế. Rapper Phúc Du sau đó lại góp mặt, bằng một đoạn rap mang hơi thở đương đại. Dương K cũng lại "đòi" thêm các nhạc cụ dân tộc để bản phối của mình vừa đương đại vừa mang dân tộc tính đậm đặc nhất có thể... "Sự kỹ lưỡng đó là hoàn toàn không thừa, để mọi mắt xích, công đoạn ăn rơ với nhau và giúp làm nên một tiết mục hoàn hảo, trọn vẹn từ đầu tới cuối", Đức Phúc chia sẻ.

Tiết mục Phù Đổng Thiên Vương của Đức Phúc tại Intervision

Chi phí dàn dựng tiết mục, theo Đức Phúc, lên tới hàng tỉ đồng cho một ê kíp lên tới 17 người và những màn gây hiệu ứng sân khấu. Trong đó, riêng chi phí thuê BTC hỗ trợ hiệu ứng 10 chiếc máy lửa đã lên tới gần 2 tỉ đồng. Điều đáng nói là sự "chịu chi" đó diễn ra khi mà Đức Phúc không hề biết mình sẽ giành được chiến thắng với phần thưởng trị giá hơn 9 tỉ đồng. "Lúc đó tôi sẵn sàng chấp nhận lỗ, miễn sao đạt được những ý tưởng sáng tạo của mình cùng ê kíp", anh nói.

Phù Đổng Thiên Vương không thuộc dòng nhạc mà Quán quân The Voice 2015 bấy lâu theo đuổi và đây là lần đầu tiên anh thử sức với "dòng nhạc yêu nước" này. Với chiến thắng trên, Đức Phúc chia sẻ với Thanh Niên từ đây anh sẽ cân nhắc chú tâm hơn tới "dòng nhạc yêu nước" vì những nguồn năng lượng và cảm hứng tích cực vừa được sân chơi Intervision đánh thức. Cùng đó, quán quân Intervision quyết định chi 1 tỉ đồng từ số tiền thưởng của mình cho các hoạt động thiện nguyện sắp tới tại VN.