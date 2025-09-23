Đức Phúc nói về chiến thắng tại 'Intervision': Những ngày qua như một giấc mơ

Đức Phúc bày tỏ niềm hạnh phúc khi được tranh tài tại một cuộc thi quốc tế, đồng thời trở thành quán quân chung cuộc, mang niềm tự hào về cho người hâm mộ. Giọng ca Hơn cả yêu bộc bạch: “Những ngày qua thật sự như là một giấc mơ. Phúc vô cùng xúc động và biết ơn những khoảnh khắc quý giá này đã đến với cuộc đời mình, thật sự hạnh phúc và tự hào”.

Đức Phúc vỡ òa khi giành quán quân tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Ảnh: BTC

Trong bài viết, Đức Phúc bày tỏ sự xúc động khi nhận được thư chúc mừng từ Thủ tướng Phạm Minh Chính. Với anh, đây là nguồn động lực để bản thân và ê kíp vững tin, cống hiến hết mình cho nghệ thuật nước nhà cũng như trong những công tác xã hội, giúp ích cho đất nước.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ 9X còn chia sẻ: “Cám ơn Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch - bác Tạ Quang Đông và Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - chú Xuân Bắc đã luôn động viên, khen ngợi khích lệ tinh thần dành cho Đức Phúc và ê kíp Việt Nam trước và sau khi kết thúc cuộc thi. Em/con luôn biết ơn và trân trọng những tình cảm quý báu này”.

Đức Phúc chia sẻ về chiến thắng

Trong bài viết, Đức Phúc gửi lời cảm ơn những đơn vị đã tạo điều kiện, hỗ trợ anh trong hành trình chinh chiến quốc tế. Nam ca sĩ bộc bạch: “Chiến thắng rực rỡ này, niềm tự hào Việt Nam và tất cả những khoảnh khắc tuyệt vời này tôi xin ghi nhớ mãi trong trái tim mình, và lấy đó làm động lực để luôn cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa trong tương lai, làm được thật nhiều điều tươi đẹp có ích cho xã hội, cho đất nước”. Đồng thời, nam ca sĩ xem chiếc cúp quán quân là món quà kỷ niệm "không thể nào ý nghĩa hơn" cho chặng đường 10 năm làm nghề.

Nam ca sĩ 9X gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh mới chụp cùng chiếc cúp chiến thắng Ảnh: NVCC

Trước đó, tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025, Đức Phúc vượt qua hơn 20 đối thủ để giành chiến thắng chung cuộc. Trên sân khấu, nam ca sĩ 9X trình diễn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, gây ấn tượng khi kết hợp âm nhạc truyền thống với chất liệu dân gian, thể hiện tinh thần bất khuất và niềm tự hào dân tộc. Bài thi giúp nam ca sĩ nhận về 422 điểm, trở thành quán quân của Intervision 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng cho chiến thắng của Đức Phúc tại sân chơi quốc tế. “Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, chiến thắng tại Intervision 2025 lần này sẽ là động lực để ca sĩ Đức Phúc nói riêng và đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam nói chung tiếp tục phát huy tài năng, không ngừng sáng tạo, đóng góp tích cực cho nền âm nhạc nước nhà và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục cống hiến và sáng tạo, đóng góp tinh hoa Việt Nam vào dòng chảy văn minh nhân loại”, thư của Thủ tướng viết.