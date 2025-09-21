Đức Phúc: Từ cậu bé nhút nhát ở 'Giọng hát Việt' đến chiến thắng tại 'Intervision'

Hôm 21.9, Đức Phúc vượt qua 22 đối thủ để giành chiến thắng tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision. Chọn thể hiện bài hát Phù Đổng Thiên Vương, nam ca sĩ gây ấn tượng khi kết hợp giữa chất liệu dân gian và rap, nhận về 422 điểm. Đáng chú ý, trong khoảnh khắc nhận cúp quán quân, giọng ca sinh năm 1996 xúc động chia sẻ: “Tôi rất vui, cảm ơn tình cảm của khán giả và ban giám khảo đã dành cho Đức Phúc đến từ Việt Nam. Vào ngày này của 10 năm trước, tôi đã trở thành quán quân của The Voice Vietnam để 10 năm sau chiến thắng tại Intervision".

Hành trình 10 năm hoạt động nghệ thuật của Đức Phúc

Năm 2015, Đức Phúc gây chú ý khi tham gia Giọng hát Việt, là thành viên của đội ca sĩ Mỹ Tâm. Thời điểm đó, dù còn khá rụt rè trên sân khấu song việc sở hữu giọng hát tốt cùng sự huấn luyện của giọng ca Ước gì đã giúp nam ca sĩ vượt qua các ứng viên khác, giành ngôi vị quán quân chung cuộc ẢNH: TL

Sau cuộc thi, Đức Phúc bền bỉ hoạt động nghệ thuật, cho ra mắt một số sản phẩm âm nhạc. Một trong những cột mốc giúp sự nghiệp của anh sang trang là khi quyết định thay đổi ngoại hình. Thời điểm đó, hình ảnh của Đức Phúc sau phẫu thuật thẩm mỹ từng khiến dân mạng bàn luận, khiến nam ca sĩ gọi đây là “đêm định mệnh” ẢNH: FBNV

Đức Phúc nói quyết định can thiệp dao kéo của anh bị ảnh hưởng từ việc bị chê quá nhiều. Thời điểm đó, giọng ca 9X nghĩ rằng khi thay đổi ngoại hình, nếu may mắn vẻ ngoài ưa nhìn hơn sẽ giúp anh tự tin trong cuộc sống. “Tôi muốn bản thân mình phải vui, hạnh phúc đầu tiên", Đức Phúc từng bộc bạch trong một gameshow ẢNH: FBNV

Sau “dao kéo”, Đức Phúc tích cực với các dự án nghệ thuật như Hết thương cạn nhớ, Hơn cả yêu, Người ơi người ở đừng về, I do, Chăm em một đời… Các sản phẩm của nam ca sĩ nhận được sự hưởng ứng từ khán giả, thậm chí có những MV vượt mốc 100 triệu lượt xem, giúp anh gặt hái được nhiều giải thưởng trong sự nghiệp. Cũng chính nhờ sức hút đó, Đức Phúc nhận lời mời tham gia nhiều chương trình lớn ẢNH: FBNV

Ngoài ra, Đức Phúc còn tích cực tham gia các gameshow, gây ấn tượng bởi sự ngây ngô, duyên dáng. Anh từng giành á quân Cặp đôi hoàn hảo - Trữ tình bolero 2018. Năm 2024, Đức Phúc thử sức mình tại Anh trai say hi, ghi tên mình vào top 5 chung cuộc. Sau quãng thời gian dài làm nghề, Đức Phúc cho thấy sự trưởng thành không chỉ trong giọng hát mà còn trong phong cách biểu diễn, gây ấn tượng bởi những màn vũ đạo đẹp mắt ẢNH: FBNV

Bền bỉ hoạt động nghệ thuật, Đức Phúc được đồn đoán là “đại gia ngầm” của showbiz. Trong một lần chia sẻ, anh cho biết bản thân cũng tích góp để có nhà, có xe thuận tiện cho việc đi diễn. Nam ca sĩ nói bản thân có thể mua những món mình thích nhưng có kiểm soát. Anh nói việc tích lũy hay tiết kiệm cũng là điều cần thiết ẢNH: FBNV