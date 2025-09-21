Đức Phúc: Từ cậu bé nhút nhát ở 'Giọng hát Việt' đến chiến thắng tại 'Intervision'

Từ cậu bé nhút nhát ở 'Giọng hát Việt 2015', Đức Phúc có sự trưởng thành sau 10 năm làm nghề. Mới đây, anh gây chú ý khi chiến thắng tại cuộc thi âm nhạc 'Intervision'.
Hôm 21.9, Đức Phúc vượt qua 22 đối thủ để giành chiến thắng tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision. Chọn thể hiện bài hát Phù Đổng Thiên Vương, nam ca sĩ gây ấn tượng khi kết hợp giữa chất liệu dân gian và rap, nhận về 422 điểm. Đáng chú ý, trong khoảnh khắc nhận cúp quán quân, giọng ca sinh năm 1996 xúc động chia sẻ: “Tôi rất vui, cảm ơn tình cảm của khán giả và ban giám khảo đã dành cho Đức Phúc đến từ Việt Nam. Vào ngày này của 10 năm trước, tôi đã trở thành quán quân của The Voice Vietnamđể 10 năm sau chiến thắng tại Intervision".
Hành trình 10 năm hoạt động nghệ thuật của Đức Phúc
