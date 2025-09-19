Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Cuộc sống H'Hen Niê trước khi 'lên chức'

Thạch Anh
Thạch Anh
19/09/2025 21:35 GMT+7

H'Hen Niê hiện dành thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hành trình làm mẹ. Người đẹp thấy vui khi có gia đình đồng hành, quan tâm trong suốt giai đoạn thai kỳ.

Hoa hậu H'Hen Niê cùng chồng thực hiện bộ ảnh mới, trước thềm sinh con đầu lòng. Mỹ nhân Ê Đê ăn mặc giản dị, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài rạng rỡ dù đang trong tháng cuối thai kỳ. Chia sẻ về cảm xúc hiện tại, H’Hen Niê bộc bạch: “Lòng tôi thật nhiều hồi hộp mong đến ngày được gặp cục cưng mà ba mẹ hằng mong đợi”.

Cuộc sống H'Hen Niê trước khi 'lên chức' - Ảnh 1.

H'Hen Niê được chồng chăm sóc trong quãng thời gian mang thai

Ảnh: FBNV

H’Hen Niê tâm sự cơ thể có sự thay đổi rõ rệt khi mang thai với những “đường chỉ nâu” hay vùng da sậm màu… Tuy nhiên, cô chọn đón nhận tất cả như cách một người mẹ chờ con lớn lên từng ngày trong bụng. “Mẹ luôn yêu và không thấy phiền lòng, vì mẹ có được "cục cưng" đồng điệu và có ba luôn ở bên cạnh”, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tâm sự.

Người đẹp Ê Đê chia sẻ thêm nhiều khán giả thắc mắc việc cô vẫn giữ gương mặt thon gọn, tay chân không phù nề trong quá trình mang thai. Theo H’Hen Niê, điều đó đến từ việc lựa chọn thực phẩm cho các bữa ăn. Nàng hậu bật mí cô ưu tiên những thực phẩm tốt cho bản thân và em bé có thể hấp thụ tốt nhất.

Trong hành trình mang thai, H’Hen Niê luôn nhận được sự đồng hành, chăm sóc từ phía người bạn đời là nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi. Cô chia sẻ chồng không khỏi háo hức khi chuẩn bị đón thành viên mới. “Suốt thời gian này, anh có nhiều hành động đáng yêu như đọc sách cho con, xoa chân tay cho tôi, cùng tôi lựa đồ cho em bé, nấu ăn và cùng tìm hiểu về dinh dưỡng để tốt cho mẹ lẫn bé”, nàng hậu 9X cho hay.

Cuộc sống H'Hen Niê trước khi 'lên chức' - Ảnh 2.

Trong quãng thời gian nghỉ ngơi, H'Hen Niê tranh thủ đọc sách, chuẩn bị cho hành trình làm mẹ

Ảnh: FBNV

H'Hen Niê chia sẻ về hành trình mang thai

Sau show thời trang hồi đầu tháng 8.2025, H’Hen Niê hạn chế nhận show để dành thời gian nghỉ ngơi. Mẹ nàng hậu cũng sắp xếp từ quê lên TP.HCM thăm và chăm sóc con gái. Cô tâm sự: “Mẹ lên làm tôi xúc động quá. Quãng thời gian này, tôi may mắn vì chủ yếu nghỉ ngơi ở nhà. Những lúc có chồng bên cạnh thì rộn ràng, ấm áp, nhưng khi anh vắng nhà cũng không tránh khỏi những khoảnh khắc một mình lủi thủi. Dù cuộc sống đủ đầy, chẳng vất vả gì nhưng đôi lúc tôi vẫn thấy trống vắng đến lạ. Nhưng đúng là có mẹ, bếp lúc nào cũng ấm. Mẹ nấu cho những món mình thích, rồi hai mẹ con lại tâm sự, mẹ hỏi han đủ điều, lo lắng cho mình từng chút một”.

Hiện tại, H’Hen Niê đang tích cực chuẩn bị cho hành trình làm mẹ của mình. Cô cho hay: “Thật nhiều điều dễ thương và hành trình này càng trở nên đặc biệt khi tôi có những người thương luôn theo dõi, và rất nhiều mẹ bỉm khác cùng tôi sẻ chia những kinh nghiệm quý báu. Nhờ vậy, tôi thấy mình luôn được đồng hành, giá trị lại càng giá trị hơn”.

Tin liên quan

Showbiz 30.6: H'Hen Niê lên tiếng khi bị chê; Cô gái nào khiến Quốc Trường rung động?

Showbiz 30.6: H'Hen Niê lên tiếng khi bị chê; Cô gái nào khiến Quốc Trường rung động?

H'Hen Niê lên tiếng về chuyện ăn mặc; Phương Thanh gây chú ý khi đóng cặp cùng Quốc Trường... là những tin tức được quan tâm hôm 30.6.

Khám phá thêm chủ đề

H'Hen Niê Hoa hậu H'Hen Niê mang thai Miss Grand Vietnam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận