Cuộc sống H'Hen Niê trước khi 'lên chức'

Hoa hậu H'Hen Niê cùng chồng thực hiện bộ ảnh mới, trước thềm sinh con đầu lòng. Mỹ nhân Ê Đê ăn mặc giản dị, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài rạng rỡ dù đang trong tháng cuối thai kỳ. Chia sẻ về cảm xúc hiện tại, H’Hen Niê bộc bạch: “Lòng tôi thật nhiều hồi hộp mong đến ngày được gặp cục cưng mà ba mẹ hằng mong đợi”.

H'Hen Niê được chồng chăm sóc trong quãng thời gian mang thai Ảnh: FBNV

H’Hen Niê tâm sự cơ thể có sự thay đổi rõ rệt khi mang thai với những “đường chỉ nâu” hay vùng da sậm màu… Tuy nhiên, cô chọn đón nhận tất cả như cách một người mẹ chờ con lớn lên từng ngày trong bụng. “Mẹ luôn yêu và không thấy phiền lòng, vì mẹ có được "cục cưng" đồng điệu và có ba luôn ở bên cạnh”, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tâm sự.

Người đẹp Ê Đê chia sẻ thêm nhiều khán giả thắc mắc việc cô vẫn giữ gương mặt thon gọn, tay chân không phù nề trong quá trình mang thai. Theo H’Hen Niê, điều đó đến từ việc lựa chọn thực phẩm cho các bữa ăn. Nàng hậu bật mí cô ưu tiên những thực phẩm tốt cho bản thân và em bé có thể hấp thụ tốt nhất.

Trong hành trình mang thai, H’Hen Niê luôn nhận được sự đồng hành, chăm sóc từ phía người bạn đời là nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi. Cô chia sẻ chồng không khỏi háo hức khi chuẩn bị đón thành viên mới. “Suốt thời gian này, anh có nhiều hành động đáng yêu như đọc sách cho con, xoa chân tay cho tôi, cùng tôi lựa đồ cho em bé, nấu ăn và cùng tìm hiểu về dinh dưỡng để tốt cho mẹ lẫn bé”, nàng hậu 9X cho hay.

Trong quãng thời gian nghỉ ngơi, H'Hen Niê tranh thủ đọc sách, chuẩn bị cho hành trình làm mẹ Ảnh: FBNV

H'Hen Niê chia sẻ về hành trình mang thai

Sau show thời trang hồi đầu tháng 8.2025, H’Hen Niê hạn chế nhận show để dành thời gian nghỉ ngơi. Mẹ nàng hậu cũng sắp xếp từ quê lên TP.HCM thăm và chăm sóc con gái. Cô tâm sự: “Mẹ lên làm tôi xúc động quá. Quãng thời gian này, tôi may mắn vì chủ yếu nghỉ ngơi ở nhà. Những lúc có chồng bên cạnh thì rộn ràng, ấm áp, nhưng khi anh vắng nhà cũng không tránh khỏi những khoảnh khắc một mình lủi thủi. Dù cuộc sống đủ đầy, chẳng vất vả gì nhưng đôi lúc tôi vẫn thấy trống vắng đến lạ. Nhưng đúng là có mẹ, bếp lúc nào cũng ấm. Mẹ nấu cho những món mình thích, rồi hai mẹ con lại tâm sự, mẹ hỏi han đủ điều, lo lắng cho mình từng chút một”.

Hiện tại, H’Hen Niê đang tích cực chuẩn bị cho hành trình làm mẹ của mình. Cô cho hay: “Thật nhiều điều dễ thương và hành trình này càng trở nên đặc biệt khi tôi có những người thương luôn theo dõi, và rất nhiều mẹ bỉm khác cùng tôi sẻ chia những kinh nghiệm quý báu. Nhờ vậy, tôi thấy mình luôn được đồng hành, giá trị lại càng giá trị hơn”.