Trịnh Sảng xuất hiện hiếm hoi giữa tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ

Sau khi nam diễn viên Vu Mông Lung qua đời, nhiều khán giả đã cùng nhau ôn lại các tác phẩm cũ và phát hiện anh từng hợp tác với Trịnh Sảng trong chương trình Theo đuổi ánh sáng đi các anh trai (Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng bản nam). Đúng lúc này, studio của Trịnh Sảng cũng bất ngờ công bố hình ảnh mới nhất của cô, coi như một lời báo bình an, song nhiều người không khỏi thốt lên: "Vật đổi sao dời, Trịnh Sảng nay đã khác xưa".

Cuộc sống kín tiếng nơi đất khách

Trong đoạn clip mới được chia sẻ hôm 17.9, nữ diễn viên Họa bích xuất hiện giản dị trong trang phục đời thường, tập trung học tiếng Anh bằng cách viết và luyện phát âm. Trong khi một bộ phận cư dân mạng bày tỏ lo lắng cho tình trạng sức khỏe, thì không ít người lại châm chọc khả năng ngoại ngữ của Trịnh Sảng, cho rằng dù đã sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng trình độ tiếng Anh của cô vẫn ở mức trung bình.

Tên tuổi của Trịnh Sảng bất ngờ được quan tâm trở lại sau khi Vu Mông Lung qua đời. Cả hai từng hợp tác trong chương trình Theo đuổi ánh sáng đi các anh trai Ảnh: 163

Ngoại hình hiện tại của mỹ nhân phim Hạ chí chưa tới cũng nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán. Khuôn mặt gầy gò với chiếc cằm nhọn khiến không ít cư dân mạng nghi ngờ cô lại can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Một số khác cho rằng sự thay đổi xuất phát từ việc cô không còn ánh hào quang của một ngôi sao nổi tiếng, khiến khí chất cũng khác đi. Có ý kiến nhận xét: "Ánh mắt Trịnh Sảng giờ trống rỗng, dường như đã mất đi ánh sáng vốn có".

Trịnh Sảng xuất hiện trong video mới nhất, gương mặt gầy gò và chiếc cằm nhọn bất thường khiến nữ diễn viên vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ Ảnh: Weibo Trịnh Sảng

Khác với nhiều nghệ sĩ vướng scandal chọn cách tìm đường quay lại làng giải trí, Trịnh Sảng những năm gần đây gần như biến mất khỏi truyền thông, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện qua các phim ngắn dựng bằng AI tái hiện cảnh quay cũ. Studio của cô khẳng định những đoạn phim này được phục dựng gần như nguyên bản, đồng thời nhắc lại thời điểm sự nghiệp lao dốc khi từng có hàng trăm đồng nghiệp trong và ngoài giới lên tiếng lo lắng. Tuy nhiên, dư luận cho rằng đây chỉ là cách bào chữa cho cú sụp đổ năm nào.

Sau scandal, Trịnh Sảng chọn cách lặng lẽ ra nước ngoài. Các khoản nợ vẫn chưa được giải quyết triệt để, dù phía quản lý từng khẳng định cô vẫn duy trì liên lạc với một số chủ nợ. Trên thực tế, nữ diễn viên còn bị phong tỏa nhiều tài sản tại Trung Quốc.

Hình ảnh đời thường giản dị của Trịnh Sảng ở nước ngoài, khác xa thời còn là ngôi sao hạng A Ảnh: 163

Dẫu vậy, cuộc sống thường nhật của cô tại nước ngoài lại khá yên bình. Hàng xóm tiết lộ Trịnh Sảng thường giúp nhận hộ bưu kiện hoặc hỗ trợ chuyện chuyển tiền, tạo cảm giác gần gũi và thân thiện. Điều này khiến nhiều người tin rằng kinh tế của cô không quá khó khăn như tin đồn.

Một số hình ảnh mới cho thấy gương mặt Trịnh Sảng lộ rõ cằm nhọn bất thường và đường chân tóc lùi sâu, tóc rụng nhiều, nhưng nhờ tóc mái che phủ nên không quá lộ. Tuy nhiên, khác với thời còn hoạt động showbiz, nữ diễn viên dường như không còn mấy bận tâm đến ngoại hình.