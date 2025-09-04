Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Duy Khánh nói gì về tin đồn bị chèn ép trong showbiz?

Thanh Chi
Thanh Chi
04/09/2025 21:43 GMT+7

Mới đây, Duy Khánh lần đầu lên tiếng về tin đồn bị 'thế lực' nào đó chèn ép trong showbiz. Nam diễn viên cũng chia sẻ cởi mở về vai diễn đánh dấu sự trở lại trên màn ảnh rộng sau hơn 4 năm.

Duy Khánh nói gì về tin đồn bị chèn ép trong showbiz? - Ảnh 1.

Duy Khánh, Lee Kwang Soo, Hoàng Hà và Cù Thị Trà (từ trái sang) tại sự kiện ra mắt dự án phim Việt - Hàn Tay anh giữ một vì sao

ẢNH: ĐPCC

Chiều 4.9, Duy Khánh cùng dàn diễn viên Lee Kwang Soo, Hoàng Hà, Cù Thị Trà và đạo diễn Kim Sung Hoon xuất hiện tại buổi ra mắt dự án điện ảnh hợp tác Việt - Hàn mang tên Tay anh giữ một vì sao. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của "anh tài" 9X sau hơn 4 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng.

Nhắc đến lý do trở lại với lĩnh vực điện ảnh, Duy Khánh cho biết mình đã xuất hiện với nhiều hình ảnh hài hước trên màn ảnh nên thời gian qua bản thân mong muốn có sự chọn lọc hơn. "Trong khoảng 4 - 5 năm qua, mọi người vẫn mời tôi đóng phim, cũng là những vai diễn hài nên tôi từ chối và chờ đợi cơ hội mới, với những nhân vật mới", anh chia sẻ. 

Duy Khánh nói gì về tin đồn bị chèn ép trong showbiz? - Ảnh 2.

Duy Khánh nhận lời tái xuất điện ảnh vì cơ hội được hợp tác với Lee Kwang Soo cùng trải nghiệm làm việc với đạo diễn Kim Sung Hoon

ẢNH: ĐPCC

Tuy nhiên, sau khi nhận được lời mời tham gia tác phẩm có Lee Kwang Soo đóng chính và biết đây tiếp tục là vai hài, nam diễn viên vẫn nhận lời. "Cây hài" 9X giải thích lý do là vì được đóng chung phim với "hoàng tử châu Á" Lee Kwang Soo - ngôi sao Hàn Quốc mà mình yêu thích từ khi còn nhỏ. 

Bên cạnh đó, đây là dự án hợp tác với Hàn Quốc và anh muốn cho phép bản thân được trải nghiệm thêm khi đang ở độ tuổi 30. Ngoài ra, Duy Khánh cho biết anh tin tưởng vào đạo diễn Kim Sung Hoon sau khi tìm hiểu về những dự án trước của nhà làm phim này. "Tôi tin rằng đạo diễn có thể khai thác sự hài hước của mình theo góc độ của một người trước giờ chưa biết quá nhiều về tôi", nghệ sĩ này nói thêm.

Duy Khánh trả lời tin đồn bị chèn ép

Duy Khánh nói gì về tin đồn bị chèn ép trong showbiz? - Ảnh 3.

Nam diễn viên chia sẻ về tin đồn bị chèn ép trong showbiz

ẢNH: ĐPCC

Trong lần tái xuất màn ảnh, Duy Khánh cũng được hỏi về tin đồn lan truyền bấy lâu: Anh bị một "thế lực" nào đó chèn ép khi hoạt động trong showbiz nên từng có thời gian vắng bóng? Về điều này, nam diễn viên 9X trả lời: "Đối với tôi, một nghệ sĩ luôn đi đôi với những tin đồn khác nhau. Tôi không xác nhận tin đồn này nên hy vọng mọi người không đồn đoán nữa".

Anh cũng cho hay: "Tôi bước vào nghề khá sớm, từ năm 18 tuổi. Nhưng sau đó đoạn đường của nghệ sĩ giống biểu đồ hình sin vậy, sẽ có những lúc lên, lúc xuống. Giai đoạn mà mọi người nói đến chắc là lúc tôi không có nhiều sản phẩm cá nhân, cũng như xuất hiện nhiều nên mới có những tin đồn đó. Còn bây giờ, tôi chính thức chia sẻ là không có bất cứ sự việc chèn ép nào cả và thời gian đó chỉ là tôi chưa đủ may mắn".

Duy Khánh nói gì về tin đồn bị chèn ép trong showbiz? - Ảnh 4.

Duy Khánh có nhiều màn "tung hứng" với Lee Kwang Soo trong Tay anh giữ một vì sao. Phim dự kiến ra mắt vào tháng 10 tới

ẢNH: ĐPCC

Về trải nghiệm khi đóng Tay anh giữ một vì sao, Duy Khánh cho biết bản thân khi ấy phải tận dụng triệt để quỹ thời gian của mình vì lịch trình quá căng thẳng. Anh kể ban ngày quay Anh trai vượt ngàn chông gai, đêm về lại lên phim trường quay phim điện ảnh đến sáng. Nam diễn viên nói anh may mắn vì được làm việc cùng ê kíp dễ thương, có những người bạn diễn lúc nào cũng vui vẻ, hoạt náo, còn đạo diễn thì hỗ trợ hết mình.

Duy Khánh cũng kể kỷ niệm hợp tác với "hoàng tử châu Á": "Anh Lee Kwang Soo luôn biết cách tạo không khí đoàn phim lúc nào cũng vui. Những cảnh đóng chung cùng anh ấy tôi đảm bảo rằng năng lượng của mình chưa bao giờ mất cả, mặc dù lúc đó tôi rất thiếu ngủ".

Nhắc đến khoảnh khắc đầu tiên gặp ngôi sao đình đám của Running Man, Duy Khánh kể mình rất sợ, không dám nói gì hết mà chỉ vui trong lòng và nghĩ cách làm sao có hình chụp chung để về khoe với bạn bè. Trong kịch bản, hai người có những cảnh hài hước với nhau nhưng anh không biết làm sao để kết nối với bạn diễn ngoại quốc.

Nam diễn viên 9X kể chính ngôi sao xứ kim chi đã chủ động bắt chuyện với mình. Nhờ "va chạm", gần gũi trên phim trường, hai người trở nên thoải mái, cởi mở như hai người bạn. Vì gặp người cùng năng lượng, họ dễ dàng kết nối, tung hứng ăn ý với nhau trước máy quay.

Tin liên quan

Tiến Luật 'khui' mức cát sê của Duy Khánh sau 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Tiến Luật 'khui' mức cát sê của Duy Khánh sau 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Trong buổi gặp gỡ, giao lưu cùng người hâm mộ tại TP.HCM, Tiến Luật, Duy Khánh và các thành viên Nhà Trẻ trình diễn hàng loạt tiết mục gây sốt từ 'Anh trai vượt ngàn chông gai' đồng thời có những màn tung hứng đầy hài hước.

Khám phá thêm chủ đề

Duy Khánh Lee Kwang Soo Chèn ép showbiz phim Việt Hàn Tay anh giữ một vì sao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận