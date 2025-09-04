Duy Khánh nói gì về tin đồn bị chèn ép trong showbiz?

Duy Khánh, Lee Kwang Soo, Hoàng Hà và Cù Thị Trà (từ trái sang) tại sự kiện ra mắt dự án phim Việt - Hàn Tay anh giữ một vì sao ẢNH: ĐPCC

Chiều 4.9, Duy Khánh cùng dàn diễn viên Lee Kwang Soo, Hoàng Hà, Cù Thị Trà và đạo diễn Kim Sung Hoon xuất hiện tại buổi ra mắt dự án điện ảnh hợp tác Việt - Hàn mang tên Tay anh giữ một vì sao. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của "anh tài" 9X sau hơn 4 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng.

Nhắc đến lý do trở lại với lĩnh vực điện ảnh, Duy Khánh cho biết mình đã xuất hiện với nhiều hình ảnh hài hước trên màn ảnh nên thời gian qua bản thân mong muốn có sự chọn lọc hơn. "Trong khoảng 4 - 5 năm qua, mọi người vẫn mời tôi đóng phim, cũng là những vai diễn hài nên tôi từ chối và chờ đợi cơ hội mới, với những nhân vật mới", anh chia sẻ.

Duy Khánh nhận lời tái xuất điện ảnh vì cơ hội được hợp tác với Lee Kwang Soo cùng trải nghiệm làm việc với đạo diễn Kim Sung Hoon ẢNH: ĐPCC

Tuy nhiên, sau khi nhận được lời mời tham gia tác phẩm có Lee Kwang Soo đóng chính và biết đây tiếp tục là vai hài, nam diễn viên vẫn nhận lời. "Cây hài" 9X giải thích lý do là vì được đóng chung phim với "hoàng tử châu Á" Lee Kwang Soo - ngôi sao Hàn Quốc mà mình yêu thích từ khi còn nhỏ.

Bên cạnh đó, đây là dự án hợp tác với Hàn Quốc và anh muốn cho phép bản thân được trải nghiệm thêm khi đang ở độ tuổi 30. Ngoài ra, Duy Khánh cho biết anh tin tưởng vào đạo diễn Kim Sung Hoon sau khi tìm hiểu về những dự án trước của nhà làm phim này. "Tôi tin rằng đạo diễn có thể khai thác sự hài hước của mình theo góc độ của một người trước giờ chưa biết quá nhiều về tôi", nghệ sĩ này nói thêm.

Duy Khánh trả lời tin đồn bị chèn ép

Nam diễn viên chia sẻ về tin đồn bị chèn ép trong showbiz ẢNH: ĐPCC

Trong lần tái xuất màn ảnh, Duy Khánh cũng được hỏi về tin đồn lan truyền bấy lâu: Anh bị một "thế lực" nào đó chèn ép khi hoạt động trong showbiz nên từng có thời gian vắng bóng? Về điều này, nam diễn viên 9X trả lời: "Đối với tôi, một nghệ sĩ luôn đi đôi với những tin đồn khác nhau. Tôi không xác nhận tin đồn này nên hy vọng mọi người không đồn đoán nữa".

Anh cũng cho hay: "Tôi bước vào nghề khá sớm, từ năm 18 tuổi. Nhưng sau đó đoạn đường của nghệ sĩ giống biểu đồ hình sin vậy, sẽ có những lúc lên, lúc xuống. Giai đoạn mà mọi người nói đến chắc là lúc tôi không có nhiều sản phẩm cá nhân, cũng như xuất hiện nhiều nên mới có những tin đồn đó. Còn bây giờ, tôi chính thức chia sẻ là không có bất cứ sự việc chèn ép nào cả và thời gian đó chỉ là tôi chưa đủ may mắn".

Duy Khánh có nhiều màn "tung hứng" với Lee Kwang Soo trong Tay anh giữ một vì sao. Phim dự kiến ra mắt vào tháng 10 tới ẢNH: ĐPCC

Về trải nghiệm khi đóng Tay anh giữ một vì sao, Duy Khánh cho biết bản thân khi ấy phải tận dụng triệt để quỹ thời gian của mình vì lịch trình quá căng thẳng. Anh kể ban ngày quay Anh trai vượt ngàn chông gai, đêm về lại lên phim trường quay phim điện ảnh đến sáng. Nam diễn viên nói anh may mắn vì được làm việc cùng ê kíp dễ thương, có những người bạn diễn lúc nào cũng vui vẻ, hoạt náo, còn đạo diễn thì hỗ trợ hết mình.

Duy Khánh cũng kể kỷ niệm hợp tác với "hoàng tử châu Á": "Anh Lee Kwang Soo luôn biết cách tạo không khí đoàn phim lúc nào cũng vui. Những cảnh đóng chung cùng anh ấy tôi đảm bảo rằng năng lượng của mình chưa bao giờ mất cả, mặc dù lúc đó tôi rất thiếu ngủ".

Nhắc đến khoảnh khắc đầu tiên gặp ngôi sao đình đám của Running Man, Duy Khánh kể mình rất sợ, không dám nói gì hết mà chỉ vui trong lòng và nghĩ cách làm sao có hình chụp chung để về khoe với bạn bè. Trong kịch bản, hai người có những cảnh hài hước với nhau nhưng anh không biết làm sao để kết nối với bạn diễn ngoại quốc.

Nam diễn viên 9X kể chính ngôi sao xứ kim chi đã chủ động bắt chuyện với mình. Nhờ "va chạm", gần gũi trên phim trường, hai người trở nên thoải mái, cởi mở như hai người bạn. Vì gặp người cùng năng lượng, họ dễ dàng kết nối, tung hứng ăn ý với nhau trước máy quay.