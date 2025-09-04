Phùng Thiệu Phong và Cảnh Điềm nói gì về tin đồn kết hôn?

Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao, thu hút sự chú ý từ đông đảo người hâm mộ. Tuy nhiên, phía Cảnh Điềm đã nhanh chóng đưa ra thông báo chính thức, khẳng định tin đồn là bịa đặt. Đại diện của nữ diễn viên nêu rõ: "Thông tin này hoàn toàn sai sự thật. Cảnh Điềm chưa kết hôn, hiện tại cô ấy vẫn đang độc thân. Đề nghị ngừng lan truyền những tin đồn thất thiệt". Đội ngũ cũng nhấn mạnh sẽ xem xét các biện pháp pháp lý nếu tin đồn tiếp tục bị phát tán.

Tin đồn kết hôn là sản phẩm được cắt ghép từ phim ảnh

Phùng Thiệu Phong và Cảnh Điềm vướng tin đồn bí mật kết hôn, nhưng đã nhanh chóng phủ nhận Ảnh: Sohu

Trên thực tế, ngày 15.8, Cảnh Điềm còn đăng trạng thái với nội dung "Bước đi trong niềm vui", cho thấy cô đang tận hưởng cuộc sống độc thân thoải mái. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong cũng được bắt gặp đang bận rộn trên phim trường vào đầu tháng 9, với lịch trình dày đặc, không hề có dấu hiệu của một "tân lang" mới cưới như tin đồn thổi phồng.

Đáng chú ý, những hình ảnh công khai kết hôn lan truyền trên mạng thực chất chỉ là ảnh ghép từ các cảnh quay trong bộ phim Truy Hoa mà cả hai từng hợp tác, hoàn toàn không phải ảnh thật.

Màn tương tác thân mật trong thời gian quảng bá phim Truy Hoa đã khiến hai nghệ sĩ bị đồn đoán có tình cảm với nhau Ảnh: Sohu

Trong quá trình quảng bá phim vào năm 2023, hai diễn viên đã có những màn tương tác thân mật, từ bài thơ "giấu chữ" đến hậu trường dựa vào vai nhau, khiến khán giả không khỏi "đẩy thuyền". Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở hoạt động quảng bá phim, không có mối quan hệ tình cảm thực sự.

Tuy nhiên, một phần nguyên nhân khiến tin đồn lan rộng là do nam diễn viên Phùng Thiệu Phong gần đây đã xuất hiện cùng một người phụ nữ bí ẩn. Cặp đôi bị bắt gặp đi ăn tối vào tháng 6 cùng diễn viên Lý Trị Đình và Cao Hoa Dương, càng khiến công chúng thêm nghi ngờ và bàn tán về chuyện tình cảm của Cảnh Điềm.

Cảnh Điềm khẳng định mình vẫn độc thân và không có mối quan hệ tình cảm với đàn anh Phùng Thiệu Phong Ảnh: Sohu

Đời tư của Cảnh Điềm gặp không ít biến động. Cô từng hẹn hò với vận động viên bóng bàn Olympic Trương Kế Khoa. Năm 2020, mối quan hệ này trở thành tâm điểm chú ý khi Trương Kế Khoa bị cáo buộc sử dụng hình ảnh và video riêng tư của Cảnh Điềm để trả nợ cờ bạc. Scandal này đã ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần của nữ diễn viên và khiến cô tạm ngừng hoạt động nghệ thuật trong một thời gian.

Về phía Phùng Thiệu Phong, anh từng kết hôn với nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh vào tháng 10.2018. Hai người có với nhau một con trai, trước khi xác nhận ly hôn vào tháng 4.2021. Sau ly hôn, tài tử 7X nhiều lần bị đồn đoán có quan hệ tình cảm với những mỹ nhân như Nghê Ni, Lâm Duẫn.