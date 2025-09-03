Hồ Hạnh Nhi trả lời tin đồn bị chồng đại gia phản bội

Hồ Hạnh Nhi khéo léo đáp trả tin đồn đời tư khi dự sự kiện hồi đầu tuần ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo HK01, doanh nhân Philip Lee (chồng Hồ Hạnh Nhi) gần đây thu hút sự chú ý khi "tái xuất" tại một hộp đêm để chúc mừng việc kinh doanh của hai người bạn thân. Suốt buổi tiệc, đại gia này giữ thái độ chừng mực, không còn quá thoải mái giao lưu với mọi người và đặc biệt giữ khoảng cách với khách mời nữ sau vụ lộ ảnh ôm ấp nhiều phụ nữ trong hộp đêm hồi tháng 3.2025.

Không lâu sau đó, Hồ Hạnh Nhi xuất hiện tại một sự kiện thời trang và được hỏi về việc chồng xuất hiện tại hộp đêm hậu ồn ào. Nữ diễn viên 7X chia sẻ rằng đó chỉ là giao lưu xã hội thông thường và mong mọi người đừng hỏi quá nhiều về chuyện riêng tư. Bà mẹ 3 con nhắc đến ồn ào cũ và bênh vực hành động lúc ấy của bạn đời: "Anh ấy chỉ làm chính mình thôi, bạn nam anh ấy cũng ôm, bạn nữ anh ấy cũng ôm. Mọi người không cần quá ngạc nhiên".

Minh tinh phim Vạn phụng chi vương cũng bày tỏ sự tin tưởng với chồng, tiết lộ bạn đời luôn nói với mình về việc anh đi đâu, làm gì như một sự tôn trọng. Cô cũng cho biết ông xã không cần phải "xin phép" mình trước khi muốn tiếp xúc với ai đó vì không cần thiết. Người đẹp cũng kể trước đó ít lâu, gia đình cô đã có chuyến du lịch đến Thái Lan, Maldives và có nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên nhau, ngầm phủ nhận chuyện hôn nhân rạn nứt.

Hôn nhân 10 năm của Hồ Hạnh Nhi - Philip Lee

Hồ Hạnh Nhi khoe ảnh cùng chồng con đi nghỉ dưỡng ở Maldives hồi tháng 7 ẢNH: INSTAGRAM NV

Tin đồn Hồ Hạnh Nhi bị chồng phản bội bắt đầu rầm rộ từ tháng 3.2025 khi Philip Lee lộ ảnh ôm ấp, cười đùa với nhiều phụ nữ trong quán bar khi cùng bạn bè mừng sinh nhật thứ 52. Đáng chú ý, minh tinh phim Mẹ chồng khó tính vắng mặt trong bữa tiệc. Giữa lúc sự việc gây bàn tán xôn xao, Philip Lee đăng bài giải thích những cái ôm của mình chỉ thể hiện sự thân thiết, quý mến đối với những người mình yêu quý. Chồng Hồ Hạnh Nhi nói rằng với những ai quen biết mình, họ đều biết rõ anh là người thích ôm. Ông bố ba con cũng lưu ý: "Góc chụp ảnh rất dễ gây hiểu lầm, thậm chí có thể khiến bạn trông giống như đang làm điều gì đó mà bạn thực sự không làm".

Trong khi đó, Hồ Hạnh Nhi giữ im lặng trước những lời bàn tán và khéo léo đáp trả tin đồn tiêu cực bằng việc chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ bên chồng và ba con trai. Thời gian qua, cô bận rộn với lịch trình hoạt động ở Hồng Kông lẫn đại lục. Mới đây nhất, nữ diễn viên 46 tuổi gây chú ý khi tái xuất màn ảnh với bộ phim Cuộc đời tươi đẹp, đánh dấu màn tái hợp với Tôn Lệ sau 8 năm. Bên cạnh việc đóng phim, cựu ngôi sao TVB còn được săn đón tại các sự kiện thời trang, đắt show quảng cáo, tham gia chương trình giải trí...

Hồ Hạnh Nhi - Philip Lee vẫn hạnh phúc sau 10 năm chung sống ẢNH: INSTAGRAM NV

Nữ diễn viên sở hữu sắc vóc quyến rũ ở tuổi 46, liên tục được các thương hiệu lớn săn đón ẢNH: INSTAGRAM NV

Hồ Hạnh Nhi và Philip Lee đã bên nhau hơn 10 năm. Trong một cuộc phỏng vấn, sao phim Bao la vùng trời bày tỏ niềm hạnh phúc khi gặp được doanh nhân này và cùng anh xây dựng tổ ấm với ba con trai kháu khỉnh. "Tôi tình cờ gặp Phillip Lee, nhưng tôi không ngờ mình sẽ có cả gia đình lẫn sự nghiệp cùng một lúc. Thực ra, hẹn hò với tư cách là nghệ sĩ thì dễ hơn nhưng tìm được người yêu lại khó. Đó là vì 'nửa kia' phải hiểu công việc của mình và phải chịu được dư luận. Nhiều người sợ hãi điều đó. Tôi may mắn tìm được một người chồng can đảm và tôi cảm ơn anh ấy vì đã dám cưới tôi", nữ diễn viên bộc bạch.