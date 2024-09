'Hoàng tử châu Á' Lee Kwang Soo dạo chợ đêm Đà Lạt

Duy Khánh đưa Lee Kwang Soo đi dạo chợ đêm Đà Lạt ẢNH: FB NV

Lee Kwang Soo đang ở Việt Nam quay Dreams of You, bộ phim Việt - Hàn do Kim Sung Hoon làm đạo diễn. Trong dự án này, mỹ nam đến từ xứ kim chi hợp tác với nhiều bạn diễn người Việt như Hoàng Hà, Duy Khánh, Cù Thị Trà… Mới đây, Lee Kwang Soo gây chú ý khi được trông thấy dạo phố tại Đà Lạt với Duy Khánh.



Theo Duy Khánh, Lee Kwang Soo bảo đã đến Việt Nam nhiều lần rồi nhưng chưa có dịp đến Đà Lạt. Vì thế, ngôi sao Anh trai vượt ngàn chông gai quyết định đưa bạn diễn người Hàn Quốc và đạo diễn đi tản bộ, ăn vặt ở chợ đêm.

Lee Kwang Soo và Duy Khánh thân thiết ẢNH: FB NV

Duy Khánh cho hay anh lần lượt giới thiệu và mua các món ăn phổ biến tại chợ đêm Đà Lạt cho Lee Kwang Soo ăn, như là bắp nướng, dâu lắc, sữa đậu nành, khoai lang mật... "Ban đầu Khánh hơi quan ngại về khẩu vị của người Hàn khi ăn đồ ăn vặt Việt Nam, nên cái gì Khánh cũng dặn bớt gia vị lại chút xíu. Nhưng ai mà có ngờ đâu, họ cứ cắn một cái là khen ngon quá", nam diễn viên người Việt kể.

Duy Khánh tiết lộ anh lấy xe chở Lee Kwang Soo và Kim Sung Hoon dạo đêm Đà Lạt gần 2 tiếng đồng hồ: "Mọi người ai cũng tấm tắc khen Đà Lạt đẹp quá, lãng mạn quá". Đặc biệt, Duy Khánh cũng bật mí câu chuyện hài hước khi anh và Lee Kwang Soo thay phiên che dù tránh mưa cho nhau.

Duy Khánh hứa hẹn sẽ có một bài chia sẻ riêng về Lee Kwang Soo sau khi dự án phim đóng máy

ẢNH: FB NV

Đồng thời, Duy Khánh nói thêm: "Lý do Khánh chia sẻ nhiều như thế. Một phần vì muốn lưu giữ, chia sẻ những kỷ niệm của Lee Kwang Soo một cách rõ nét nhất, để khán giả có thể hình dung được anh ấy là một nghệ sĩ đáng yêu và đáng quý như thế nào. Một phần là vì Khánh muốn thể hiện niềm tự hào về sự tuyệt vời của ẩm thực, con người và phong cảnh Việt Nam nói chung và Đà Lạt nói riêng".

Chia sẻ của Duy Khánh về kỷ niệm với Lee Kwang Soo tại Đà Lạt nhanh chóng gây sốt, nhận được hàng ngàn lượt tương tác. Nhiều người thích thú trước sự thân thiết cũng như tương tác đáng yêu của hai ngôi sao Việt - Hàn ngoài đời. Trước đó, hình ảnh bộ đôi tạo dáng hài hước và đoạn video Duy Khánh dạy Lee Kwang Soo nói tiếng Việt từng gây sốt mạng xã hội.

Dàn diễn viên Dreams of You ẢNH: FB NV

Dreams of You là một bộ phim Việt - Hàn thể loại hài lãng mạn, xoay quanh mối tình ngọt ngào giữa Kang Joon Woo (Lee Kwang Soo) và Thảo (Hoàng Hà). Kang Joon Woo là một tài tử xứ kim chi rất thành công. Trong một lần đến Việt Nam quay quảng cáo, Kang Joon Woo tiếp xúc với Thảo, một cô gái Việt Nam trong sáng và có ước mơ trở thành nhân viên pha chế chuyên nghiệp. Tại Việt Nam, Kang Joon Woo được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ khác biệt hoàn toàn với cách sống của anh và cũng gặp được định mệnh đời mình.

Ngoài Lee Kwang Soo và Hoàng Hà, Dreams of You còn có sự tham gia của Eum Moon Seok, Duy Khánh... Đạo diễn Dreams of You là Kim Sung Hoon, người "cầm trịch" loạt tác phẩm đình đám Cộng sự bất đắc dĩ, Dạ quỷ, Trưởng ban điều tra 1958… Phim dự kiến sẽ được phát hành trên toàn thế giới, bao gồm cả Hàn Quốc và Việt Nam vào nửa đầu năm 2025.