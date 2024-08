Hình ảnh Lee Kwang Soo quay phim 'Dreams of You' ở TP.HCM

Lee Kwang Soo đang ghi hình phim mới ở Việt Nam CHỤP MÀN HÌNH NEWSIS

Trên mạng xã hội, những khoảnh khắc Lee Kwang Soo quay phim Dreams of You ở TP.HCM được chia sẻ rầm rộ. Trong các video, hình ảnh mà người đi đường quay chụp lại, ngôi sao Hàn ngồi vỉa hè ăn bánh mì cùng bạn diễn Hoàng Hà, diện quần áo giản dị dạo phố, được chở đi bằng xe máy… trên đường phố TP.HCM.

Đặc biệt, khi thấy có người hướng điện thoại về phía mình, Lee Kwang Soo mỉm cười vẫy tay chào. Thái độ thân thiện đó càng giúp anh chiếm nhiều cảm tình từ fan Việt Nam.

Nam diễn viên được trông thấy đang quay phim trên đường phố TP.HCM CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh đó, dân mạng Việt thích thú trước sự chênh lệch chiều cao giữa Lee Kwang Soo và Hoàng Hà. Được biết, nam diễn viên cao hơn 1,92m còn người đẹp 9X chỉ cao 1,55m. Một số bình luận hài hước nhận xét Lee Kwang Soo trông như "người khổng lồ" khi đứng cạnh Hoàng Hà, nhiều khán giả dự đoán cặp đôi Việt - Hàn sẽ tạo nên "phản ứng hóa học" độc đáo trên màn ảnh.

Trước đó, Lee Kwang Soo gây sốt với clip được Duy Khánh dạy nói tiếng Việt. Sau nhiều lần cố gắng, tài tử đến từ Hàn Quốc cũng phát âm được một số từ khó.

Dreams of You là dự án Việt - Hàn được đặt nhiều kỳ vọng FB NV

Dreams of You là một bộ phim Việt - Hàn thể loại hài lãng mạn, xoay quanh mối tình ngọt ngào giữa Kang Joon Woo (Lee Kwang Soo) và Thảo (Hoàng Hà). Kang Joon Woo là một tài tử xứ kim chi rất thành công. Trong một lần đến Việt Nam quay quảng cáo, Kang Joon Woo tiếp xúc với Thảo, một cô gái Việt Nam trong sáng và có ước mơ trở thành nhân viên pha chế chuyên nghiệp. Tại Việt Nam, Kang Joon Woo được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ khác biệt hoàn toàn với cách sống của anh và cũng gặp được định mệnh đời mình.

Ngoài Lee Kwang Soo và Hoàng Hà, Dreams of You còn có sự tham gia của Eum Moon Seok, Duy Khánh... Đạo diễn Dreams of You là Kim Sung Hoon, người "cầm trịch" loạt tác phẩm đình đám Cộng sự bất đắc dĩ, Dạ quỷ, Trưởng ban điều tra 1958… Dreams of You được quay tại Việt Nam và Hàn Quốc vào tháng 8. Phim dự kiến sẽ được phát hành trên toàn thế giới, bao gồm cả Hàn Quốc và Việt Nam vào nửa đầu năm 2025.