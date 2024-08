Lee Kwang Soo và các sao nam xứ Hàn từng sang Việt Nam đóng phim

Lee Kwang Soo (giữa) cùng dàn diễn viên Việt của phim Dreams of you NSX

Lee Kwang Soo

Lee Kwang Soo sở hữu lượng fan đông đảo ở Hàn Quốc và nhiều nơi khác khắp châu Á, nên thông tin anh đảm nhận vai nam chính Kang Joon Woo trong tác phẩm điện ảnh Việt - Hàn Dreams of you gây chú ý. Đồng thời, fan cũng quan tâm đến loạt tương tác giữa anh và các bạn diễn người Việt gồm Hoàng Hà, Duy Khánh, Cù Thị Trà…

Đặc biệt, đoạn video Lee Kwang Soo được bạn diễn Duy Khánh dạy tiếng Việt gây sốt mạng xã hội những giờ qua. Mỹ nam đến từ xứ kim chi chiếm cảm tình bởi vẻ thân thiện và sự cố gắng khi học tiếng Việt.

Người hâm mộ không chỉ mong chờ dự án mới lần này của Lee Kwang Soo mà còn kỳ vọng anh có bước lột xác mới lạ hơn trên màn ảnh. Dreams of you là một bộ phim Việt - Hàn thể loại hài lãng mạn, xoay quanh mối tình ngọt ngào giữa Kang Joon Woo và Thảo (Hoàng Hà đóng). Phim đang quay tại Việt Nam, dự kiến sẽ được phát hành trên toàn thế giới, bao gồm cả Hàn Quốc và Việt Nam vào nửa đầu năm 2025.

Yoo Teo

Yoo Teo là ngôi sao Hàn khá có duyên với Việt Nam. Hồi năm 2015 - 2016, anh từng tham gia bộ phim điện ảnh Siêu trộm (Bitcoin Heist) của đạo diễn Hàm Trần. Trong tác phẩm, nam thần sinh năm 1981 vào vai tên trùm Thomas và hợp tác với Nhung Kate, Ngô Thanh Vân, Suboi…Theo Osen (Hàn Quốc), Yoo Teo là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên góp mặt trong một dự án màn ảnh rộng Việt Nam.

Đến năm 2021, trên chương trình truyền hình Honeymoon Tavern (Hàn Quốc), Yoo Teo bất ngờ tiết lộ có thể nấu được nhiều món ăn, trong đó có món phở Việt Nam nổi tiếng. Năm ngoái, khi Muôn kiếp nhân duyên (Past Lives) đạt thành tích doanh thu tốt, tài tử 7X thay mặt đoàn làm phim gửi lời cảm ơn, anh còn nói bằng tiếng Việt: "Xin chào Việt Nam".

Han Jae Suk

Tại Việt Nam, Han Jae Suk từng là mỹ nam trong mơ của nhiều khán giả nhờ màn xuất hiện trong các phim Hoa hướng dương, Người mẫu, Tình yêu thầm lặng, Tình yêu trong sáng, Giày thủy tinh, Bốn chị em… Tuy nhiên, danh tiếng của anh trong quá khứ cũng không "cứu" được Kẻ thứ ba, phim điện ảnh Việt - Hàn bị chê có nhiều tình tiết phi logic, khó hiểu… Thời điểm tác phẩm công chiếu tại Việt Nam vào năm 2022, Han Jae Suk sang hẳn Việt Nam quảng bá nhưng chẳng thể đưa bộ phim đến gần hơn với công chúng.

Bởi thực chất, Kẻ thứ ba có số phận khá trúc trắc. Năm 2018, khi đang bấm máy giữa chừng thì nhà sản xuất vỡ nợ. Đoàn phim đình công, diễn viên chưng hửng và phía ê kíp Han Jae Suk cảm thấy như bị lừa. Bấy giờ, nữ chính của phim là Lý Nhã Kỳ phải chi 33 tỉ đồng để mua đứt dự án, trở thành nhà sản xuất bất đắc dĩ. Dưới sự điều phối và nguồn tài lực của Lý Nhã Kỳ, 30% còn lại của Kẻ thứ ba được tiếp tục thực hiện và ra mắt cùng chất lượng khó được đảm bảo.

Kang Tae Oh

Quãng thời gian năm 2014 - 2017, Kang Tae Oh là hiện tượng ở Việt Nam nhờ sê ri Việt - Hàn đình đám Tuổi thanh xuân (Forever Young). Vẻ điển trai thư sinh của Kang Tae Oh được lòng nhiều người xem Việt Nam. Những năm đó, Kang Tae Oh và bạn diễn Nhã Phương trở thành cặp đôi thu hút lượng fan "khủng".

Đáng tiếc, mỹ nam 9X không tận dụng được đà thành công từ Tuổi thanh xuân để tỏa sáng. Sau vài năm sự nghiệp có dấu hiệu chững lại, phải đến năm 2022, Kang Tae Oh mới nổi bật trở lại cùng thành công của Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo. Qua 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, nam diễn viên rục rịch tái xuất với dự án Potato Research Center.

Lee Dong Wook

Lee Dong Wook sang Việt Nam quay Cô dâu Hà Nội, sê ri Việt - Hàn của đài SBS sản xuất vào năm 2005. Trong tác phẩm, anh thủ vai Park Eun Woo, một bác sĩ tình nguyện người Hàn Quốc được cử đến Hà Nội làm việc cho một tổ chức phi chính phủ. Lee Dong Wook cũng có vài câu thoại bằng tiếng Việt.

Ngoài Lee Dong Wook, Cô dâu Hà Nội còn có sự góp mặt của Kim Ok Bin, NSND Thu Quế… Bộ phim Việt - Hàn nhận về phản hồi tích cực bởi bối cảnh hai nước được quay đẹp, cốt truyện tốt…