'Cửa hàng sát thủ' kết thúc mở, Lee Dong Wook bất ngờ sống lại

Cửa hàng sát thủ kết thúc mở, việc Jeong Jin Man (Lee Dong Wook) sống lại càng khiến khán giả mong chờ phim có mùa tiếp theo

Cửa hàng sát thủ kết thúc mở

Tập 7 và 8 Cửa hàng sát thủ (A Shop for Killers) phát sóng hôm 7.2 trên Disney+ trong sự mong chờ của khán giả. Hai tập cuối của phim tiếp tục xoay quanh cuộc chiến sinh tồn đầy tuyệt vọng của Jeong Ji An (Kim Hye Jun). Đồng thời, quá khứ bạo lực tàn khốc của Jeong Jin Man (Lee Dong Wook) và các đồng đội cũng được hé lộ thêm.

Tương tự các tập trước, tập 7 và 8 đầy những cảnh hành động kịch tính, máu me giữa đám đàn em của tên Bale (Jo Han Sun) với nhóm người của Jeong Ji An. Đặc biệt, Pasin (Kim Min) cùng So Min Hye (Geum Hae Na) một lần nữa thể hiện kỹ năng bắn súng và chém giết điêu luyện. Trong khi đó, thiên tài máy tính Brother (Lee Tae Young) cũng giúp cả nhóm Jeong Ji An nhiều lần thoát chết.

Cửa hàng sát thủ kết thúc với tình tiết đám tay sai thân cận của Bale bị tiêu diệt và Jeong Ji An thông minh thương lượng thành công với đám sát thủ muốn bắt giữ cô. Tuy nhiên, Bale vẫn nhởn nhơ, còn Pasin và So Min Hye biến mất. Tác phẩm khép lại với phân đoạn Jeong Jin Man bất ngờ quay về dù anh được cho là đã chết ngay từ tập đầu tiên.

Vậy là sau 8 tập, bộ phim đi đến cái kết mở khi Jeong Ji An sống sót, Jeong Jin Man tái xuất, Bale chưa bị trả giá, hai nhân tố quan trọng khác là Pasin và So Min Hye sống chết không rõ. Dù vậy, đứa con tinh thần của đạo diễn Lee Kwon vẫn nhận được nhiều lời khen từ giới truyền thông và khán giả. Điển hình như TV Daily (Hàn Quốc) đánh giá cao cốt truyện Cửa hàng sát nhân là hấp dẫn và không thể đoán trước từ đầu cho đến tận giây phút cuối cùng. Bên cạnh đó, kết thúc chưa trọn vẹn như trên được cho là dấu hiệu cho thấy Cửa hàng sát thủ sẽ có mùa tiếp theo.

Sự trở lại ấn tượng của Lee Dong Wook

Diễn xuất của Lee Dong Wook khi vào vai Jeong Jin Man là điểm nổi bật trong hai tập cuối Cửa hàng sát thủ. Anh thể hiện chi tiết từng sắc thái tâm lý phức tạp của nhân vật, khi kìm nén giận dữ trước kẻ thù, tội lỗi và thương xót cho cháu gái Jeong Ji An hay lúc lo lắng về an nguy của những người xung quanh mình.

Ánh mắt tràn ngập nỗi buồn, đôi lúc chất chứa nhiều cảm xúc khó nói cùng biểu cảm thờ ơ của Lee Dong Wook thúc đẩy người xem tò mò hơn về câu chuyện của Jeong Jin Man nói riêng và bộ phim nói chung.

Nam thần thể hiện diễn xuất đa dạng trong vai Jeong Jin Man

Một phân đoạn gây sốt của Lee Dong Wook trong phim. Anh khiến dân mạng ngưỡng mộ với ngoại hình săn chắc quyến rũ ở tuổi 43

Tạo hình tương phản của nam thần 8X khi là lính đánh thuê gọn gàng và xuề xòa lúc về hưu non cũng toát lên sức quyến rũ riêng. Ngoài ra, những pha hành động của Lee Dong Wook trong Cửa hàng sát thủ còn mang đến cho khán giả các thước phim đẹp mắt và không kém phần hồi hộp.

Jeong Jin Man trong Cửa hàng sát thủ đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp đóng phim của Lee Dong Wook. Anh chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng và lối nhập vai tinh tế trên màn ảnh nhỏ. Dự án tiếp theo mà anh mới xác nhận tham gia là The Good Man, hợp tác với người đẹp Lee Sung Kyung.