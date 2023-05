Mỹ nhân Kim So Yeon nổi bật trong ‘Bạn trai tôi là hồ ly’

Kim So Yeon trong Bạn trai tôi là hồ ly 2 POSTER PHIM

Tập 1 và 2 Bạn trai tôi là hồ ly 2 (Tale of the Nine-Tailed 1938) có rating lần lượt đạt 6,5% và 7,1%, vượt qua tỷ suất người xem cao nhất của mùa 1. Màn khởi đầu của tác phẩm nhận về nhiều lời khen ngợi vì nội dung hấp dẫn, tình tiết nhanh gọn, bối cảnh hoành tráng, kỹ xảo đẹp, dàn sao Hàn diễn xuất ấn tượng… Đặc biệt màn thể hiện của Kim So Yeon là một trong những điểm sáng lớn nhất trong hai tập phim đầu tiên.

Ở mùa 2, Kim So Yeon hóa thân thành Ryu Hong Joo, bà chủ Myoyeongak, nhà hàng cao cấp nhất Gyeongseong. Cô có cá tính mạnh mẽ, quyết đoán, trượng nghĩa và thường nghĩ gì làm đó, bất chấp hậu quả.

Ryu Hong Joo dành tình cảm nồng nhiệt cho Lee Yeon (Lee Dong Wook). Trước mặt chàng trai mà mình yêu mến, người đẹp luôn thẳng thắn bày tỏ cảm xúc cùng hành động táo bạo. Những khoảnh khắc "thích là nhích" của cô làm khán giả thích thú.

Dù có cảm tình với Lee Yeon nhưng Ryu Hong Joo vẫn không ngần ngại dùng bạo lực "nói chuyện". Ngoài ra, cô cũng thường thể hiện khả năng đánh đấm đáng gờm, từ chiến đấu tay không, bay lượn nhẹ nhàng đến múa kiếm điêu luyện.

Lee Dong Wook và Kim So Yeon tạo "phản ứng hóa học" thú vị

Qua 2 tập Bạn trai tôi là hồ ly 2, Kim So Yeon thành công đem đến một Ryu Hong Joo "tưng tửng" dễ thương và suy nghĩ khó đoán, mỗi lần xuất hiện là khiến người xem phải mong ngóng cô sẽ làm gì tiếp theo. Mỹ nhân 8X còn ghi dấu ấn với lối diễn xuất tinh tế, không quá lố khi thể hiện những nét cá tính phóng khoáng của nhân vật.

Phần lớn cảnh hành động trong Bạn trai tôi là hồ ly 2 của Ryu Hong Joo đều do Kim So Yeon tự thực hiện, đảm bảo tính chân thật ở mọi góc máy. Bên cạnh đó, vẻ đẹp quyến rũ và sang chảnh cũng là yếu tố giúp nữ diễn viên chiếm trọn sự chú ý của người xem. Ở tác phẩm, sắc vóc gợi cảm của cô còn được "lăng xê" qua hàng loạt phong cách thời trang như hanbok truyền thống hay các thiết kế theo văn hóa phương Tây như váy bó, giày cao gót, quần tất…

Sau khi Tale of the Nine-Tailed 1938 ra mắt, Kim So Yeon lập tức vào top 10 diễn viên truyền hình Hàn hot nhất tuần. Trang Wikitree và Insight tổng hợp nhiều bình luận tán thưởng ngôi sao 43 tuổi: "Cô ấy diễn xuất rất đỉnh", "Chị ấy cực kỳ dễ thương trong phim", "Kim So Yeon giỏi thật, vừa diễn hay và xinh đẹp", "Mê diễn xuất của Kim So Yeon", "Hóng tương tác của Kim So Yeon và Lee Dong Wook"…

Vai Ryu Hong Joo trong Tale Of The Nine-Tailed 1938 đánh dấu màn tái xuất của Kim So Yeon trên sóng truyền hình sau sêri Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu ăn khách hồi năm 2020 - 2021. Trên mạng xã hội, khán giả đưa ra nhiều phỏng đoán xoay quanh sự biến chuyển của Ryu Hong Joo ở các tập tiếp theo.

Vai diễn của Kim So Yeon nhận được nhiều sự quan tâm

Tale Of The Nine-Tailed 1938 là mùa tiếp theo của Tale Of The Nine Tailed (Bạn trai tôi là hồ ly), vẫn do bộ đôi đạo diễn Kang Shin Hyo - biên kịch Han Woo Ri phụ trách. Tác phẩm chiếu tối thứ bảy, chủ nhật hằng tuần trên kênh cáp tvN.