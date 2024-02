'Cửa hàng sát thủ' có Lee Dong Wook thu hút khán giả

Lee Dong Wook trở lại ấn tượng với Cửa hàng sát thủ POSTER PHIM

Sau Moving (Đội thiếu niên siêu đẳng) gây sốt vào năm ngoái, Disney+ đầu năm nay đem đến cho khán giả một sê ri hành động độc đáo khác mang tên Cửa hàng sát thủ (A Shop for Killers hay còn gọi The Killer's Shopping Mall). Ra mắt từ ngày 17.1, tác phẩm này nhiều tuần liên tiếp nằm trong top 10 phim hot nhất trên nền tảng Disney+.

Cảnh hành động đa dạng trên nền cốt truyện quen thuộc

Nội dung Cửa hàng sát thủ xoay quanh hai chú cháu Jeong Jin Man (Lee Dong Wook) và Jeong Ji An (Kim Hye Jun). Sau khi Jeong Jin Man đột ngột qua đời, Jeong Ji An phát hiện nhiều câu chuyện và quá khứ bất ngờ về người chú bí ẩn của mình. Đồng thời, cô phải vận dụng kỹ năng chiến đấu để sống sót trong bối cảnh bản thân bỗng trở thành mục tiêu bị truy sát.

Phim có nhiều cảnh hành động POSTER PHIM

6 tập phim Cửa hàng sát thủ đã phát sóng "chiêu đãi" cho khán giả hàng loạt cảnh hành động đẹp mắt, dồn dập và phong phú. Điểm đặc biệt của phim là không quá tập trung vào những tình huống bắn giết vô tội vạ, thay vào đó, tác phẩm chú trọng vào từng nhân vật với kỹ thuật lẫn phong cách hành động đậm dấu ấn cá nhân.

Điển hình như Jeong Jin Man và Bale (Jo Han Sun) thường ra đòn gọn lẹ có tính sát thương cao đặc trưng của lính đánh thuê. Trong khi đó, Jeong Ji An và Pasin (Kim Min) nhanh nhẹn cùng các thế võ bài bản. Còn So Min Hye (Geum Hae Na) có thế mạnh là khả năng chiến đấu cận chiến dẻo dai.

Dàn diễn viên dành nhiều thời gian và công sức để tập luyện các cảnh hành động POSTER PHIM

Các phân đoạn đánh nhau hay rượt đuổi trong tác phẩm không chỉ được thể hiện đa dạng từ góc quay đến địa hình, mà còn mang tính thực tế cao. Cảnh Jeong Ji An tính toán làm thế nào để tìm ra "điểm mù" khi đang trong tầm ngắm súng tỉa hay chọn cách bắn súng mà không bị rung… được thể hiện cụ thể.

Riêng ở tập 6 Cửa hàng sát thủ, khoảnh khắc chiến đấu tay đôi ngộp thở giữa Jeong Jin Man và Bale là điểm nhấn, đồng thời cũng là tình tiết đẩy mạch phim lên cao trào. Đạo diễn Lee Kwon và giám đốc âm nhạc chính của sê ri cho biết họ đã quyết định loại bỏ nhạc nền để cảnh quay chân thực hơn.

Tương tác tự nhiên giữa Lee Dong Wook và Kim Hye Jun trong phim POSTER PHIM

Ngoài ra, Osen (Hàn Quốc) đánh giá cách câu chuyện của phim được triển khai theo hướng quá khứ - hiện tại đan xen nhưng dễ hiểu, không gây phức tạp. Mỗi tình tiết giống như các mảnh ghép khớp với nhau tạo thành một bức tranh tổng thể đặc sắc, khiến người xem khó rời mắt khỏi tác phẩm. Thể loại phim hành động với cốt truyện tập trung vào tương tác giữa một người đàn ông trưởng thành và một cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên trong Cửa hàng sát thủ tương tự như Sát thủ chuyên nghiệp (Léon: The Professional) hay Người vô danh tính (The Man from Nowhere). Tuy nhiên, Cửa hàng sát thủ có tính thuyết phục hơn khi hai nhân vật chính Jeong Jin Man và Jeong Ji An là mối quan hệ ruột thịt gắn bó.

Dàn diễn viên chất lượng

Trong Cửa hàng sát thủ, Lee Dong Wook thủ vai Jeong Jin Man, người đứng đầu một cửa hàng bí ẩn và cũng là một cựu lính đánh thuê chuyên nghiệp. Nam diễn viên gây ấn tượng khi truyền tải tinh tế sự đối lập của nhân vật trước và sau khi "gác kiếm". Lúc trên chiến trường, Lee Dong Wook khắc họa một Jeong Jin Man lạnh lùng đơn độc với ánh mắt sắc bén, cử chỉ dứt khoát. Còn khi Jeong Jin Man chỉ làm chủ cửa hàng và sống cùng cháu gái, nam thần 43 tuổi xuất hiện với đôi mắt uể oải, vẻ mặt bình thản.

Khán giả kỳ vọng Jeong Jin Man của Lee Dong Wook trở lại trong các tập tiếp theo Cửa hàng sát thủ

POSTER PHIM

Ngoài Lee Dong Wook, giới truyền thông Hàn Quốc còn đánh giá cao diễn xuất của bộ ba Jo Han Sun, Geum Hae Na và Kim Min. Jo Han Sun đảm nhận vai Bale, phản diện chính của Cửa hàng sát thủ. Anh thể hiện sự khát máu lẫn mất nhân tính của Bale qua ánh mắt điên cuồng đáng sợ.

Còn Geum Hae Na và Kim Min nổi bật với lối biểu cảm chân thực khi diễn cảnh hành động. Đặc biệt, Geum Hae Na từng tiết lộ với báo chí cô tập luyện hơn 4 tiếng mỗi ngày, duy trì thói quen tập ba môn phối hợp chạy, bơi lội và đạp xe để phục vụ vai diễn trong Cửa hàng sát thủ.

Diễn xuất của Jo Han Sun được khen ngợi dù đất diễn không nhiều POSTER PHIM

Cửa hàng sát thủ dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Kang Ji Young, do Lee Kwon làm đạo diễn. Phim quy tụ dàn sao Hàn Lee Dong Wook, Jo Han Sun, Kim Hye Jun, Kim Min, Geum Hae Na, Park Ji Bin… Tác phẩm chiếu tối thứ tư hằng tuần trên Disney+.