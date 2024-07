'Anh tài' Quốc Thiên chụp ảnh cùng Daesung (BigBang)

Hình ảnh Quốc Thiên (áo trắng) đứng cạnh Daesung (áo đen) cùng các fan may mắn khác FACEBOOK ENTERA

Tối 8.7, hình ảnh Quốc Thiên đứng cạnh Daesung (BigBang) bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Theo quán quân Vietnam Idol mùa 2, anh may mắn trúng bốc thăm được benefit (quyền lợi) chụp ảnh nhóm cùng Daesung, khi tham dự concert Daesung Fan Day Tour: D's Road 2024 tổ chức tại TP.HCM vào ngày 6.7 vừa qua.

Đông đảo dân mạng Việt Nam bày tỏ ghen tị trước sự may mắn của Quốc Thiên, không chỉ được xuất hiện chung khung hình mà còn sánh vai bên Daesung. Ngoài ra, không ít bình luận thích thú trước giây phút hiếm hoi hai giọng ca hàng đầu Việt - Hàn đứng cạnh nhau.

Quốc Thiên ghi điểm với tiết mục đầy cảm xúc trong tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai FB NV

Trên trang cá nhân, Quốc Thiên cũng gây chú ý với video xoay quanh buổi đi xem đêm diễn Daesung Fan Day Tour: D's Road 2024 chặng TP.HCM. Trong clip, anh hào hứng tận hưởng không khí của show, hát theo các bản hit của BigBang như Bang Bang Bang, We like 2 party hay Look At Me Gwisun, ca khúc gắn liền với tên tuổi của Daesung.

Bên cạnh đó, Quốc Thiên cũng thân thiện chụp ảnh, giao lưu cùng khán giả nhận ra mình tại concert. Đặc biệt, nhiều người còn cổ vũ cũng như chúc nam ca sĩ sẽ đạt thành tích cao ở chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Nhận được hàng loạt lời động viên này, Quốc Thiên tươi cười và liên tục cảm ơn.

Khoảnh khắc nam ca sĩ "khoe múi" khiến người xem phấn khích FB NV

Được biết, trong tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai, Quốc Thiên trong Nhóm Thanh xuân học đường cùng Phạm Khánh Hưng, Đăng Khôi. Cả ba mang đến những bản hit cũ, gợi lại kỷ niệm khó quên với khán giả 8X, 9X. Riêng Quốc Thiên hát lại hai ca khúc gắn liền với tên tuổi: Hơn 1.000 năm sau - Chia cách bình yên và làm khán giả "nổi da gà" với giọng hát trầm ấm, truyền cảm. Đến tiết mục nhóm, bộ ba mang đến vũ điệu rộn ràng, vui vẻ như tinh thần đầy năng lượng của ca khúc Sóng tình. Quốc Thiên khiến khán giả hò reo với màn khoe múi bụng quyến rũ, nam ca sĩ cũng là thành viên có điểm bình chọn cao nhất nhóm.

Bên cạnh khả năng ca hát ấn tượng, Quốc Thiên tại Anh trai vượt ngàn chông gai còn chiếm cảm tình nhờ tính cách hài hước. Khán giả gọi anh là "mỏ hỗn" của chương trình bởi những màn đối đáp duyên dáng, đem lại tiếng cười cho mọi người.