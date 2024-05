Daesung (BigBang) bất ngờ công bố concert tại Việt Nam

Daesung chuẩn bị đến TP.HCM tổ chức concert FB NV

Theo thông báo, chuỗi đêm diễn vòng quanh châu Á mang tên Daesung Fan Day Tour: D's Road 2024 sẽ tổ chức tại TP.HCM vào ngày 6.7 tới. Tính đến trưa 17.5, thời gian cụ thể, địa điểm hay các chi tiết liên quan đến vé của sự kiện vẫn chưa được công bố thêm.

Dù vậy, tin tức Daesung tổ chức đêm diễn tại TP.HCM vẫn gây sốt mạng xã hội suốt những giờ qua. Fan Việt nói riêng và đông đảo dân mạng Việt Nam nói chung đều tỏ ra hào hứng khi biết thành viên nhóm BigBang sắp sang biểu diễn.

Concert của anh tại TP.HCM sẽ diễn ra vào tháng 7 năm nay

Nhiều bình luận phấn khích: "Chào mừng anh đến Việt Nam", "Chúng em đã sẵn sàng rồi", "Thật không thể tin được. Mình đã đợi ngày này lâu lắm rồi"… Bên cạnh đó, không ít người hâm mộ phỏng đoán giá vé cũng như nơi ê kíp chọn để tổ chức chương trình.

Đặc biệt, concert lần này đánh dấu lần trở lại TP.HCM biểu diễn của Daesung sau 12 năm. Hồi tháng 4.2012, anh cùng các thành viên BigBang tham gia một show âm nhạc của một nhãn hàng nổi tiếng ở Sài thành. Thời điểm đó, cả nhóm chiếm cảm tình khán giả với khả năng khuấy động bầu không khí ấn tượng cùng loạt tiết mục sôi động.

Daesung (ngoài cùng bên trái) trong nhóm BigBang

Sinh năm 1989, Daesung (tên đầy đủ là Kang Daesung) là một mẩu của BigBang, nhóm nhạc huyền thoại của Kpop với những bảng thành tích bất bại nhưng cũng đầy rẫy tai tiếng, ồn ào. Nam ca sĩ Kpop này cũng là một trong số thành viên ít dính bê bối nhất nhóm.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc cùng BigBang, Daesung còn gây chú ý với các sản phẩm âm nhạc solo như Look at Me Gwisoon, Big Hit, Baby Don't Cry, Cotton Candy, Wings… Tháng 3 năm nay, anh trở lại cùng MV Falling Slowly. Daesung cũng từng được biết đến với vai trò diễn viên qua bộ phim truyền hình What's Up?. Không chỉ sở hữu gia tài nghệ thuật đồ sộ, giọng ca nhóm BigBang còn được yêu mến với tính cách vui vẻ, duyên dáng.