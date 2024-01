Seungri bất ngờ xuất hiện ở Việt Nam

Seungri bên cạnh các nhân vật nổi tiếng Việt Nam như Hoa hậu Hà Kiều Anh (ảnh phải), rapper Binz... CTV

Tối 23.1, Seungri bất ngờ xuất hiện ở một sự kiện diễn ra tại TP.HCM. Cựu thành viên BigBang chọn trang phục vest, mỉm cười thân thiện khi chụp ảnh cùng các khách mời.

Màn lộ diện đột ngột của Seungri tại TP.HCM được chia sẻ rầm rộ, trở thành chủ đề được dân mạng Việt Nam bàn luận sôi nổi. Không ít người dùng mạng để lại bình luận thắc mắc khi một nam ca sĩ Hàn Quốc từng vào tù vì phạm hàng loạt tội danh lại được săn đón ở Việt Nam.

Seungri được săn đón tại sự kiện CTV

Cách đây vài ngày, Seungri cũng gây tranh cãi khi đến một sự kiện tại Campuchia, quy tụ nhiều người nổi tiếng và fan xứ chùa Tháp. Anh khuấy động chương trình với khả năng hoạt ngôn, giao lưu tốt. Đặc biệt, Seungri bất ngờ hứa hẹn sẽ mang G-Dragon đến Campuchia, khiến đám đông phấn khích.

Trong khi đó, dân mạng xứ kim chi không giấu được sự bức xúc trước hành động này của Seungri tại Campuchia. Nhiều tài khoản chỉ trích anh trơ trẽn, gọi Seungri là "nỗi xấu hổ của Hàn Quốc"…

Những hình ảnh trong sự kiện nam ca sĩ ở Campuchia nhận phản hồi tiêu cực

CẮT TỪ CLIP

Được biết, đây là lần thứ hai chủ nhân hit Strong Baby công khai tới TP.HCM sau khi ra tù. Đợt gần đây nhất là vào tháng 7 năm ngoái, anh được bắt gặp đi dạo, mua sắm tại một trung tâm thương mại nổi tiếng, đi quán bar… ở Sài thành.

Vẻ ngoài của Seungri thời điểm đó từng gây bàn tán với ngoại hình tròn trịa và gương mặt mũm mĩm, không còn dáng vẻ phong độ, bảnh bao như thời hoạt động trong nhóm BigBang. Nhiều người nhận định vẻ ngoài Seungri ở lần xuất hiện tối 23.1 vừa qua đã được cải thiện.

Giữa năm ngoái, Seungri được nhận ra trên đường phố TP.HCM CẮT TỪ CLIP

Sinh năm 1990, Seungri (tên thật là Lee Seung Hyun) từng là một mẩu của nhóm nhạc nam BigBang đình đám. Không chỉ hoạt động nhóm, anh còn phát triển sự nghiệp nghệ thuật cá nhân ổn định. Giọng ca 9X sở hữu các hit Strong baby, What can i do, Gotta talk to you… và tham gia loạt phim Tuổi 19 của tôi, Đôi mắt thiên thần…

Seungri cũng có công việc kinh doanh đa lĩnh vực thành công, nhưng đầy thị phi đến mức đẩy chính mình "thân bại danh liệt". Tháng 3.2019, anh thông báo quyết định rời BigBang và từ giã làng giải trí. Giữa năm ngoái, Seungri lãnh án 18 tháng tù vì 9 tội danh: tổ chức mại dâm, môi giới mại dâm, đánh bạc, tham ô, vi phạm Đạo luật Giao dịch ngoại hối, vi phạm Đạo luật về Tội phạm tình dục… Nam thần tượng được trả tự do vào ngày 9.2.2023 (sớm hơn dự kiến).

Theo nhiều fan tiếp xúc với Seungri, anh rất thân thiện và thoải mái đáp ứng những lời mời chụp ảnh chung CHỤP MÀN HÌNH PANN

Cuộc sống của cựu thần tượng Kpop sau khi mãn hạn tù thường xuyên nhận được sự quan tâm từ công chúng lẫn truyền thông. Truyền thông Hàn đưa tin một người quen tiết lộ Seungri tận hưởng cuộc sống "vô ưu vô lo", thậm chí còn liên hệ với những người từng quen thân (bao gồm cả người nổi tiếng) và rủ đi hộp đêm. Anh cũng du lịch đến nhiều nơi trên thế giới, xuất hiện trên tài khoản mạng xã hội của fan cùng dáng vẻ tươi cười vui vẻ.

Loạt tin tức xoay quanh về "lịch trình" của Seungri đều hứng "gạch đá" dữ dội từ cộng đồng mạng xứ Hàn. Giữa làn sóng chỉ trích, anh luôn giữ im lặng. Đáng chú ý, Seungri có mối quan hệ thân thiết với không ít nhân vật, người nổi tiếng Việt Nam và từng nhiều lần sang đất nước hình chữ S.