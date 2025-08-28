Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

Thêm phim Việt - Hàn rục rịch ra rạp sau thành công của 'Mang mẹ đi bỏ'

Thanh Chi
Thanh Chi
28/08/2025 16:29 GMT+7

Sau 'Mang mẹ đi bỏ', một bộ phim Việt - Hàn khác là 'Tay anh giữ một vì sao' cũng chuẩn bị ra mắt phòng vé. Tác phẩm thu hút sự chú ý khi có sự tham gia của 'hoàng tử châu Á' Lee Kwang Soo, tài tử Kang Ha Neul, 'nàng thơ' Hoàng Hà…

Thêm phim Việt - Hàn rục rịch ra rạp sau thành công của 'Mang mẹ đi bỏ' - Ảnh 1.

Lee Kwang Soo - Hoàng Hà trong phim Việt - Hàn Tay anh giữ một vì sao

ẢNH: ĐPCC

Dự án phim Việt - Hàn Tay anh giữ một vì sao đang nhận được sự quan tâm của khán giả khi quy tụ dàn diễn viên trẻ từ hai nước. Đặc biệt, màn "đụng độ" của bộ đôi Lee Kwang SooKang Ha Neul khiến nhiều người hâm mộ thích thú. Theo thông tin từ nhà sản xuất, tài tử họ Kang sẽ hóa thân thành một ngôi sao có tiếng bên cạnh nhân vật do "hoàng tử châu Á" thủ vai. 

Chỉ mới hé lộ một vài hình ảnh về sự xuất hiện của mỹ nam 35 tuổi, vai trò của anh trong Tay anh giữ một vì sao vẫn là một ẩn số với khán giả. Có thông tin cho rằng không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai ngôi sao, Lee Kwang Soo và Kang Ha Neul còn có một điểm đến chung khác là chiếm lấy trái tim của cô gái Việt Nam bình dị do Hoàng Hà hóa thân.

Nhắc đến sự xuất hiện đặc biệt trong Tay anh giữ một vì sao, Kang Ha Neul bày tỏ: "Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được đóng góp một phần trong dự án mang nhiều ý nghĩa hợp tác giữa hai quốc gia là Việt Nam và Hàn Quốc. Tôi hy vọng bộ phim khi ra mắt sẽ nhận được sự yêu thương, ủng hộ từ khán giả".

Thêm phim Việt - Hàn rục rịch ra rạp sau thành công của 'Mang mẹ đi bỏ' - Ảnh 2.

Kang Ha Neul (trái) gây chú ý khi góp mặt trong tác phẩm. Anh sinh năm 1990, nổi tiếng qua nhiều phim: Người tình ánh trăng, Khi hoa trà nở, Trò chơi con mực (mùa 2 và 3)

ẢNH: ĐPCC

Thêm phim Việt - Hàn rục rịch ra rạp sau thành công của 'Mang mẹ đi bỏ' - Ảnh 3.

Bên cạnh Lee Kwang Soo và Kang Ha Neul, Tay anh giữ một vì sao có sự tham gia của các diễn viên Việt: Hoàng Hà, Duy Khánh, Cù Thị Trà

ẢNH: ĐPCC

Phim Việt - Hàn ghi dấu ấn ở phòng vé 

Trước đó, nhà sản xuất Tay anh giữ một vì sao đã "nhá hàng" đoạn teaser trailer xoay quanh chuyện tình ngọt ngào của hai nhân vật do Lee Kwang Soo và Hoàng Hà thủ vai. Những thước phim đầu tiên hé mở câu chuyện về siêu sao Kang Jun Woo rơi vào cảnh bị mắc kẹt tại Việt Nam sau một loạt sự cố dở khóc dở cười. Tại đây, anh gặp Thảo, một cô gái bán cà phê đầy đam mê và quyết tâm theo đuổi ước mơ.

Bên cạnh câu chuyện tình yêu, phim còn vén màn những góc tối của showbiz Hàn với những cuộc đấu đá, cạnh tranh, giành giật hào quang giữa những ngôi sao. Cùng sự xuất hiện bất ngờ của Kang Ha Neul, bộ ba diễn viên được kỳ vọng sẽ mang đến câu chuyện đặc sắc và mới mẻ trên màn ảnh rộng.

Thêm phim Việt - Hàn rục rịch ra rạp sau thành công của 'Mang mẹ đi bỏ' - Ảnh 4.

Phim được dẫn dắt bởi đạo diễn nổi tiếng Kim Sung Hoon, đánh dấu sự hợp tác đầu tiên giữa "hoàng tử châu Á" Lee Kwang Soo và "nàng thơ" Hoàng Hà

ẢNH: ĐPCC

Thêm phim Việt - Hàn rục rịch ra rạp sau thành công của 'Mang mẹ đi bỏ' - Ảnh 5.

Lee Kwang Soo có dịp trải nghiệm cuộc sống thường ngày ở Việt Nam khi quay Tay anh giữ một vì sao. Anh nổi tiếng khắp châu Á với show thực tế ăn khách Running Man đồng thời ghi dấu ấn trên màn ảnh qua nhiều bộ phim Gia đình là số 1 (phần 2), Chỉ có thể là yêu, Karma...

ẢNH: ĐPCC

Tay anh giữ một vì sao là dự án phim điện ảnh Việt - Hàn thứ hai ra mắt trong năm 2025. Trước đó, bộ phim Mang mẹ đi bỏ với sự tham gia diễn xuất của nghệ sĩ Hồng Đào, diễn viên Tuấn Trần, tài tử Hàn Quốc Jung II Woo, Go Kyung Pyo… được trình làng vào tháng 8.2025 và hiện thu về hơn 170 tỉ đồng tại phòng vé Việt (theo số liệu tham khảo từ nền tảng Box Office Vietnam). Thành công từ tác phẩm này cũng khiến nhiều khán giả kỳ vọng Tay anh giữ một vì sao sẽ tiếp tục lan tỏa làn sóng hợp tác, giao lưu văn hóa giữa hai nước và tạo ra những tác phẩm có giá trị.

Tay anh giữ một vì sao dự kiến "đổ bộ" màn ảnh rộng vào tháng 10 tới.

