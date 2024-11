Động thái gây chú ý của Tuấn Trần giữa tin đồn đóng phim Việt - Hàn

Tuấn Trần thường "check in' tại Hàn Quốc trong một tuần trở lại đây ẢNH: FB NV

Vào giữa tháng 10 năm nay, News1 (Hàn Quốc) và một số cơ quan truyền thông xứ kim chi cập nhật tin tức xoay quanh bộ phim Việt - Hàn có tên I'm going to Abandon My Mother (tên dự kiến). News1 cho hay tác phẩm có sự tham gia của mỹ nam Hàn Jung Il Woo và các tên tuổi Việt Nam như nghệ sĩ Hồng Đào, nam diễn viên Tuấn Trần.

Cũng theo News1, nghệ sĩ Hồng Đào vào vai một người mẹ bị bệnh mất trí nhớ của nhân vật do Tuấn Trần đóng. Vậy là Hồng Đào và Tuấn Trần một lần nữa vào vai hai mẹ con sau phim Mai. Còn Jung Il Woo đảm nhận nhân vật xuất hiện chủ yếu trong những cảnh hồi tưởng.

Fan mong ngóng dự án mới của nam diễn viên ẢNH: FB NV

Câu chuyện trong I'm going to Abandon My Mother xoay quanh tình cảm gia đình, lấy bối cảnh Việt Nam và Hàn Quốc. Phim do Mo Hong Jin làm đạo diễn, đã khởi quay tại Hàn Quốc và sẽ sang Việt Nam quay thời gian tới. Tác phẩm dự kiến đóng máy tại Việt Nam vào cuối năm nay, chiếu vào nửa đầu năm sau.

Tính đến nay, phía các diễn viên Việt Nam vẫn chưa có động thái chính thức đề cập đến I'm going to Abandon My Mother. Tuy nhiên, trong vòng một tuần trở lại đây, nghệ sĩ Hồng Đào và Tuấn Trần đều liên tục cập nhật trạng thái, hình ảnh tại Hàn Quốc, khiến dân mạng tin rằng cả hai đang ở xứ kim chi quay phim.

Hồng Đào khoe ảnh ở Hàn Quốc ẢNH: FB NV

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội, hình ảnh về bảng phân vai I'm going to Abandon My Mother trong đó có sự xuất hiện của tên Hồng Đào và Tuấn Trần, cũng được lan truyền rộng rãi. Nhiều người xem Việt Nam mong chờ cả hai diễn viên và phía ê kíp Việt Nam sớm hé lộ về dự án này thời gian tới.

Đặc biệt, hôm 30.10, nghệ sĩ Hồng Đào bất ngờ có mặt tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh Linh miêu: Quỷ nhập tràng được tổ chức tại TP.HCM. Minh tinh 6X nổi bật với vẻ đẹp mặn mà, sang chảnh. Linh miêu: Quỷ nhập tràng chính thức công chiếu vào ngày 22.11 tới.

Hồng Đào (giữa) tại buổi giới thiệu phim Linh miêu: Quỷ nhập tràng ẢNH: FB NV

Tuấn Trần hoạt động nghệ thuật chăm chỉ trong năm 2024 ẢNH: FB NV

Còn Tuấn Trần cũng vừa mới có bộ phim điện ảnh Làm giàu với ma được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Anh là nam chính của ba tác phẩm màn ảnh rộng được ra rạp trong năm nay gồm Mai, Móng vuốt và Làm giàu với ma.

Về Jung Il Woo, anh là nam diễn viên Hàn Quốc được biết đến qua các phim Gia đình là số 1 mùa 1, 49 ngày, Tiệm mỳ mỹ nam, Sự trở lại của Iljimae, Mặt trăng ôm mặt trời, Lọ lem và bốn chàng hiệp sĩ, Nhật ký cấm vệ quân… Jung Il Woo chiếm cảm tình công chúng với đời tư trong sạch, không scandal.

Jung Il Woo khá có duyên với Việt Nam ẢNH: INSTAGRAM NV

Đáng chú ý, nam thần sinh năm 1987 đến Việt Nam hồi đầu tháng 4 vừa qua. Sao phim Mặt trăng ôm mặt trời lộ diện với vẻ ngoài giản dị, áo thun/áo sơ mi cùng quần đùi và nón tai bèo, đội nón lá, ngồi thuyền thúng ở Hội An, dùng bữa tại hàng quán vỉa hè, nhâm nhi đặc sản…

Sau đó, Jung Il Woo còn thực hiện chuỗi vlog công phu về chuyến đi ở Việt Nam. Phần lớn fan Việt Nam đều khen ngợi cách nam diễn viên quảng bá nét văn hóa, con người Việt Nam thông qua vlog. Có không ít dân mạng còn đặt biệt danh cho Jung Il Woo là "đại sứ du lịch Việt Nam" đến từ xứ kim chi.