Tài tử Lee Kwang-soo và Hoàng Hà đóng chính phim hợp tác Việt - Hàn

Bộ phim chiếu rạp Dream of you vừa công bố hai diễn viên đóng chính là "Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo - nổi tiếng khi tham gia Running Man Hàn Quốc và phim truyền hình No way out: The roulette…, và nữ diễn viên Hoàng Hà - từng thủ vai Dao Ánh trong phim điện ảnh Em và Trịnh, nữ chính tên Phong trong Kẻ ăn hồn, vai Dương trong phim truyền hình Chúng ta của 8 năm sau...

Lee Kwang-soo và Hoàng Hà CJ CGV

Nội dung bộ phim hài lãng mạn kể về Kang Joon-woo (Lee Kwang-soo thủ vai) - một ngôi sao hàng đầu châu Á, đang ôm giấc mộng chạm tới giải thưởng danh giá của LHP Cannes. Kang Jun-woo đến Việt Nam để quay quảng cáo và tình cờ gặp Thảo (Hoàng Hà đóng) - một cô gái Việt mơ ước trở thành nhân viên pha chế chuyên nghiệp. Cả hai vô tình lâm vào những tình huống "dở khóc dở cười" và cùng trải nghiệm một cuộc sống mới lạ nhưng đầy thú vị tại Việt Nam. Ngoài hai diễn viên chính đình đám, phim còn có sự tham gia của nam diễn viên Eum Moon-seok và Duy Khánh ZhouZhou, Lâm Thanh Mỹ…

Dream of you được đạo diễn bởi Kim Sung-hoon - người đã gây ấn tượng và thu hút khán giả ở nhiều thể loại phim, như Cộng sự bất đắc dĩ với sự tham gia của Hyun Bin và Yoo Hae-jin, Dạ quỷ chủ đề zombie nổi tiếng xứ Hàn, và bộ phim truyền hình trinh thám tội phạm Chief detective 1958 do Lee Je-hoon đảm nhận vai chính.

Phim Dream of you hiện đang quay hình tại Việt Nam và Hàn Quốc, dự kiến phát hành ở rạp Hàn Quốc lẫn Việt Nam vào nửa đầu năm 2025.