Phim Bành Vu Yến đóng đoạt giải tại LHP Cannes

Bành Vu Yến đóng vai Lang trong phim Black Dog của đạo diễn Quản Hổ, đã tham dự LHP Cannes 2024 cùng với chú chó săn Xin.

Bành Vu Yến và chú chó săn Xin tại LHP Cannes 2024 REUTERS

Tác phẩm là sự kết hợp giữa phim noir phương Tây (phim tội phạm) và thể loại hài với trung tâm là một chú chó vô cùng đáng yêu. Bộ phim kể về Lang - người đàn ông cô độc bị tổn thương trở về quê hương của mình sau thời gian ở tù, đồng cảm với một chú chó săn cũng mệt mỏi không kém. Phim đã đánh bại 17 phim khác để giành giải cao nhất hạng mục Un Certain Regard (Nhãn quan độc đáo) danh giá thứ hai của LHP Cannes.

Giải thưởng của ban giám khảo hạng mục Un Certain Regard thuộc về bộ phim Pháp The Story of Souleymane của đạo diễn Boris Lojkine. Đó là bộ phim xã hội cảm động ghi lại cuộc đấu tranh của Souleymane - một người đi xe đạp giao hàng là dân Guinea nhập cư Paris và chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn xin tị nạn. Vai chính Souleymane do nam diễn viên Abou Sangare thể hiện, giành được giải thưởng về diễn xuất của ban giám khảo. Bộ phim của Lojkine đoạt nhiều giải thưởng nhất của đêm trao giải.

Diễn viên Abou Sangare trong phim The Story of Souleymane IMDb

Giải Đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho cả Roberto Minervini của Ý với phim The Damned và Rungano Nyoni (người Zambia gốc xứ Wales) với phim On Become a Guinea Fowl.

Bộ phim Viet and Nam (tựa Việt Trong lòng đất) của Trương Minh Quý "trắng tay" tại hạng mục Un Certain Regard năm nay.

Giải thưởng chính - Cành cọ vàng - của LHP Cannes sẽ được trao vào tối 25.5 (giờ Pháp).