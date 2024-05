'Kinds of Kindness' có Emma Stone đóng chính gây chấn động LHP Cannes

Kinds of Kindness (phần tiếp theo của Poor Things cũng của Yorgos Lanthimos) nhận được tràng pháo tay hoan nghênh nhiệt liệt kéo dài gần 5 phút khi trình chiếu tại LHP Cannes năm nay.

Poor Things vừa đoạt 4 giải Oscar 2024, trong đó có hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc dành cho Emma Stone.

Margaret Qualley, Emma Stone và Yorgos Lanthimos trong buổi ra mắt phim Kinds of Kindness tại LHP Cannes DEADLINE

Yorgos Lanthimos và dàn diễn viên bao gồm Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn… rời khỏi khán phòng trong khi tiếng vỗ tay vẫn tiếp tục.

Kinds of Kindness kể ba câu chuyện đặc biệt với dàn diễn viên đóng những vai khác nhau trong mỗi câu chuyện. Bộ phim - giống như nhiều bộ phim mang tính tiên phong của Lanthimos - tràn ngập những tình tiết bất ngờ cũng như một số khoảnh khắc kỳ quặc kèm theo là những động tác nhảy breakdance của Emma Stone. Ngoài ra còn có những món ăn không dành cho người yếu dạ dày, cũng như một loạt hình ảnh cắt xẻo và bạo lực có thể khiến người xem kinh sợ. Xen kẽ xuyên suốt tác phẩm là sự hài hước, khiến khán giả Cannes có vẻ thích thú.

Emma Stone và Joe Alwyn trong phim Kinds of Kindness IMDb

Các ngôi sao đã xuất hiện trên thảm đỏ trước buổi ra mắt hoành tráng của bộ phim. Bên cạnh Lanthimos có Emma Stone cùng với Dafoe (từng đóng Poor Things), Plemons, Alwyn, Hong Chau, Mamoudou Athie và Qualley.

Lanthimos không xa lạ gì với LHP Cannes. Trước đây anh đã từng công chiếu những bộ phim như The Lobster, The Killing of a Sacred Deer tại LHP Cannes. Tuy nhiên, những phim gần đây như The Favourite và Poor Things đều ra mắt tại LHP Venice, đóng vai trò là bệ phóng cho những mùa giải thưởng thành công của anh. Searchlight Pictures, hãng phát hành cả hai bộ phim trên cho biết sẽ ra rạp toàn cầu Kinds of Kindness vào ngày 21.6 tới.

Kinds of Kindness là một trong những phim ra mắt nổi bật nhất tại LHP Cannes bên cạnh Furiousa - phần tiền truyện của Mad Max: Fury Road do George Miller đạo diễn và buổi ra mắt Megalopolis của Francis Ford Coppola.