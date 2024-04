Phim tiểu sử về Donald Trump dự kiến 'khuấy đảo' LHP Cannes 2024

Bộ phim có tên The Apprentice, kể về thành tựu và sự thăng tiến của Donald Trump suốt nhiều thập kỷ trước khi bước chân vào Nhà Trắng. Nhân vật của ông sẽ do nam tài tử Sebastian Stan đảm nhận. Anh đã quen thuộc với khán giả qua các vai diễn trong phim siêu anh hùng của vũ trụ Marvel.

Tạo hình của Jeremy Strong và Sebastian Stan trong phim The Apprentice Variety

Tại LHP Cannes năm nay, bộ phim về Donald Trump sẽ cạnh tranh với những tác phẩm nổi bật không kém, có thể kể đến vở nhạc kịch Emilia Perez của Jacques Audiard có sự góp mặt của Selena Gomez hay Megalopolis của Francis Ford Coppola - nhà làm phim Bố già. Ngoài ra, đạo diễn gốc Hy Lạp Yorgos Lanthimos và nữ diễn viên Emma Stone cũng sẽ có sự kết hợp thứ 4 trong phim Kind of Kindness, sau màn thể hiện xuất sắc của cặp đôi này ở Poor Things năm ngoái.

The Apprentice được cầm trịch bởi đạo diễn người Iran gốc Đan Mạch Ali Abbasi, chủ yếu xoay quanh hành trình làm nên đế chế bất động sản nổi tiếng của Trump trong những năm 1970 và 1980 ở thành phố New York. Nhà làm phim này đã có 2 màn ra mắt với thể loại kinh dị, giật gân gây được tiếng vang trước đó.

Các nhà phê bình đánh giá The Apprentice là một cuộc thám hiểm toàn diện vào thế giới ngầm của đế chế Mỹ. Nó ghi lại quá trình vươn lên đỉnh cao của Donald Trump trẻ tuổi bằng sự mưu lược không khoan nhượng với sự hỗ trợ của Roy Cohn.

Bên cạnh Sebastian Stan, bộ phim cũng có sự tham gia của nam diễn viên Jeremy Strong của loạt phim Succession trong vai Roy Cohn - luật sư khét tiếng từng đại diện và cố vấn cho Trump trong những ngày đầu khởi nghiệp. Maria Bakalova - nữ diễn viên người Bulgaria đầu tiên được đề cử giải Oscar – sẽ thủ vai Ivana, người vợ đầu tiên của Trump. Trong khi nam diễn viên người Mỹ Martin Donovan được chọn vào vai Fred Trump Sr. - cha của Trump.

Tạo hình của Martin Donovan (trái) trong vai Fred Trump Sr.

Deadline

Donald Trump bắt đầu sự nghiệp của mình vào cuối những năm 1960 với tư cách là nhân viên cho công ty bất động sản Trump Management của cha ông. Ông đổi tên nó thành Trump Organization và trở thành chủ tịch công ty vào năm 1971, tiến hành xây dựng nhiều công trình cao cấp ở Manhattan như Tháp Trump nổi tiếng trên Đại lộ số 5 và các tài sản mang thương hiệu Trump khác ở New York, Mumbai, Istanbul...

Ông bắt đầu phát triển sòng bạc vào những năm 1980 với việc khai trương casino Harrah tại Trump Plaza ở Atlantic vào năm 1984 và tiếp tục mở Trump Castle và Trump Taj Mahal. Ông mua lại tài sản Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida vào năm 1985.

Trump có tài sản ước tính khoảng 4,6 tỉ USD và được xếp hạng là người giàu thứ 697 trên thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông đã tăng lên ước tính khoảng 4 tỉ USD khi Trump Media & Technology Group - Công ty sản xuất ứng dụng Truth Social - được giao dịch công khai vào ngày 26.3 năm nay.

Năm 2024 sẽ có rất nhiều phim thuộc thể loại tiểu sử được cho ra mắt. Bên cạnh The Apprentice có thể kể đến Deliver Me From Nowhere - bộ phim nói về quá trình thực hiện album Nebraska nổi tiếng của Bruce Springsteen do 20th Century Studios sản xuất, đang rất được chào đón.

Trong khi đó Timothée Chalamet sẽ đóng vai Bob Dylan đầu thập niên 1960 trong A Complete Unknown còn Selena Gomez sẽ đóng vai Linda Ronstadt trong bộ phim tiểu sử về người từng 11 lần đoạt giải Grammy. Huyền thoại Michael Jackson cũng sẽ trở lại thêm một lần nữa với bộ phim tiểu sử gây nhiều tranh cãi gần đây, trong đó đáng chú ý là có sự tham gia của cháu trai ngoài đời thực của ngôi sao nhạc pop Jaafar Jackson.