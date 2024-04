Trailer phim ‘Michael' làm sống lại hình ảnh 'vua nhạc pop' Michael Jackson

Trailer bắt đầu với hình ảnh những người hâm mộ cuồng nhiệt hét lên theo Michael Jackson khi anh làm chủ sân khấu qua các màn trình diễn những bản hit lớn như Man in the Mirror, Thriller.

Bộ phim vẫn đang được sản xuất, sẽ có hơn 30 bài hát và tái hiện một số màn trình diễn của Michael.

Được đạo diễn bởi Antoine Fuqua (nhà làm phim nổi tiếng với các tác phẩm đình đám: Training Day, The Equalizer) từ kịch bản của John Logan, Michael hứa hẹn sẽ mang đến góc nhìn sâu rộng về cuộc đời của một ca/nhạc sĩ, bao gồm cả những tổn thương về mặt cảm xúc khi trở thành siêu sao đối với người đàn ông nhút nhát và kín đáo đằng sau bước nhảy lừng danh moonwalk. Đoạn trailer cũng ghi lại cảnh Michael Jackson bị đám đông và các tay săn ảnh theo dõi.

"Có thể một số người nghĩ rằng con khác biệt và điều đó sẽ khiến cuộc sống của con khó khăn hơn một chút. Nhưng con chưa hề giống ai cả. Michael, con có một ánh sáng rất đặc biệt. Vì vậy hãy làm cho ánh sáng đó lan tỏa khắp thế giới", mẹ của Michael, bà Katherine Jackson từng nói với con trai.

Trailer mới nhất phim Michael

Ở phần sau của đoạn trailer, Michael thổ lộ: "Khi tôi không ở trên sân khấu, mọi thứ đối với tôi đều có cảm giác xa lạ".

Trước khi ra mắt trailer, nhà sản xuất Graham King gọi bộ phim là "cái nhìn sâu sắc hơn về người nghệ sĩ sung mãn nhất". King lưu ý rằng đã chuẩn bị cho bộ phim trong 7 năm, phỏng vấn hàng trăm người và cân nhắc cẩn thận cách cô đọng cuộc đời phức tạp và di sản âm nhạc của Michael.

Graham King cũng từng là nhà sản xuất bộ phim ăn khách phòng vé Bohemian Rhapsody kể về cuộc đời của Freddie Mercury, giọng ca chính và là linh hồn của ban nhạc Queen.

Michael Jackson đứng đầu các bảng xếp hạng với những ca khúc kinh điển như Beat It, Billie Jean, Black or White... Nam danh ca từng phải đối mặt với nhiều cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em vào năm 1993 và 2005. Michael Jackson qua đời năm 2009 do dùng propofol quá liều.

Phim Michael làm sáng tỏ các cáo buộc lạm dụng. "Chúng tôi sẽ giải quyết tất cả", King xác nhận. "Đằng sau sự giám sát không ngừng, những lời buộc tội và ánh đèn sân khấu, Michael đơn giản là một người đàn ông - một người đàn ông có cuộc sống rất phức tạp".

Phần khó khăn nhất trong hành trình làm phim là tìm ra người đàn ông hóa thân vào một nhân vật huyền thoại như Michael Jackson. "Khi tôi bắt đầu, mọi người đều nói, bạn sẽ không bao giờ tìm được ai đóng vai anh ấy" , King nhớ lại.

Michael có sự tham gia của Jaafar Jackson, là cháu trai ngoài đời thực của "vua nhạc pop". Trong đoạn clip dài vài phút được chiếu cho các chủ rạp, Jaafar Jackson thể hiện từng centimet sức hút và sự hiện diện trên sân khấu của chú mình khi diện chiếc áo sơ mi trắng cài khuy đặc trưng, chiếc găng tay lấp lánh và chiếc mũ phớt huyền thoại.

Trên trường quay phim Michael IMDb

Diễn viên được đề cử giải Oscar Colman Domingo (vai Joe Jackson) và Nia Long (vai Katherine Jackson) vào vai cha mẹ của siêu sao nhạc pop. Ngoài ra, phim còn có các diễn viên: Miles Teller, Laura Harrier, Kat Graham, Larenz Tate, Jessica Sula...

Michael sẽ ra rạp vào ngày 18.4.2025. Bộ phim ra mắt dưới dạng phim tiểu sử âm nhạc như Bohemian Rhapsody, Rocketman, Elvis và Bob Marley: One Love.

Theo đánh giá của các chủ rạp, những tranh cãi xung quanh di sản của Michael Jackson có thể không quan trọng đối với khán giả trên toàn thế giới. Michael có vẻ đủ khả năng để trở thành một bộ phim ăn khách.