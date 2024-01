Khởi quay bộ phim về cuộc đời Michael Jackson

Câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Michael Jackson đang được chuyển thể lên màn ảnh rộng.

Jaafar Jackson (trái) đóng vai Vua nhạc pop Michael Jackson (phải) thời trẻ PEOPLE

Vào tháng 1.2023, có thông tin Lionsgate sẽ thực hiện một bộ phim tiểu sử về "Vua nhạc pop", có tên đơn giản là Michael.

Kể từ đó, nhiều thông tin chi tiết hơn về dự án đã được công bố, bao gồm cả diễn viên đóng vai chính là cháu trai của Michael Jackson - Jaafar Jackson (27 tuổi) - con của anh trai Michael, Jermaine Jackson.

Michael Jackson (1958-2009) PEOPLE

Đạo diễn Antoine Fuqua nói với Variety: "Thật vô cùng thú vị khi Jaafar đưa Michael lên phim. Có một sự gắn kết khi tôi gặp Jaafar lần đầu tiên, cậu ấy có khả năng bẩm sinh bắt chước Michael trước máy quay".

Jaafar đã được chọn vào vai diễn chính sau cuộc tìm kiếm diễn viên trên toàn thế giới. Nhà sản xuất Graham King cho biết: "Rõ ràng Jaafar là người duy nhất đảm nhận được vai diễn này".

Hãng Lionsgate thông báo Juliano Krue Valdi (9 tuổi) được chọn đóng vai Jackson thời trẻ, khi nam ca sĩ cùng hoạt động với các anh trai trong nhóm The Jackson 5.

Theo bản tóm tắt chính thức của bộ phim: "Michael sẽ mang đến cho khán giả một sự miêu tả chân thực và hấp dẫn về người đàn ông thông minh nhưng phức tạp đã trở thành Vua nhạc pop".

Phim Michael do Antoine Fuqua đạo diễn, ông nổi tiếng khi chỉ đạo bộ ba phim The Equalizer, Southpaw, Emancipation và một số phim tài liệu được giới phê bình đánh giá cao như What's My Name: Muhammad Ali và Legacy: The True Story of the LA Lakers.

Nhóm The Jackson 5 PEOPLE

Phim nhận được sự đồng thuận từ những người gần gũi nhất với nam ca sĩ. Bà Katherine - mẹ Michael Jackson nói rằng Jaafar "là hiện thân" của con trai bà.

Bộ phim tiểu sử sẽ đề cập đến tất cả các khía cạnh trong cuộc đời của danh ca, tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa biết liệu có thể giải quyết được những tranh cãi về Michael Jackson hay không, bao gồm cả cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em mà gần đây nhất đã được công khai chi tiết trong bộ phim tài liệu Leave Neverland trình chiếu năm 2019. Lionsgate công bố ngày quay phim Michael sẽ bắt đầu vào 22.1 và ra rạp toàn cầu từ 18.4.2025.