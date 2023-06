Nhìn lại cuộc đời Michael Jackson 14 năm sau ngày qua đời

Michael Jackson để lại ba đứa con thơ sống trong và ngoài ánh đèn sân khấu khi từng theo chân người cha nổi tiếng lưu diễn khắp thế giới.

Michael Jackson (1958-2009)

Nhân kỷ niệm 14 năm ngày mất của Michael Jackson, cùng nhìn lại cuộc đời của ông qua những bức ảnh.

Những năm đầu đời của Michael Jackson

Sinh ngày 29.8.1958 tại Gary, Indiana (Mỹ), là con trai của Joe và Katherine Jackson, Michael Joseph Jackson - người con thứ bảy trong một gia đình có chín người con - đã sớm bộc lộ năng khiếu ca hát, nhanh chóng được mệnh danh là cậu bé tí hon.

Trong những ngày làm việc cùng Jackson 5, tạp chí Rolling Stone đã ca ngợi chàng ca sĩ trẻ như một thần đồng với "năng khiếu âm nhạc tuyệt vời".

Michael Jackson là con thứ bảy trong một gia đình có chín người con PEOPLE

Michael Jackson và anh chị em

"Michael là một cậu bé dễ thương", Jermaine nói với People vào năm 1984 về em trai khi tham gia cùng các anh chị em gồm Tito, Jackie, Jermaine và Marlon trong nhóm Jackson 5 khi mới 6 tuổi.

Jackson và các anh em PEOPLE

Không lâu sau Michael trở thành người dẫn dắt nhóm thành công rực rỡ với các bản hit như I Want You Back, ABC, The Love You Save và I'll Be There.



Cuộc sống gia đình

Bất chấp nụ cười luôn hiện diện của Michael trong các bức ảnh (như bức ảnh dưới chụp khoảng năm 1970), cuộc sống gia đình Jackson không có gì là hạnh phúc. Jackson đã lên tiếng về sự lạm dụng thời thơ ấu mà ông phải chịu dưới bàn tay của cha mình trong một cuộc phỏng vấn dài năm 1993 với Oprah Winfrey.

Trong bộ phim tài liệu Living with Michael Jackson năm 2003, nam ca sĩ nói với người phỏng vấn Martin Bashir rằng trong buổi tập của Jackson 5, cha Joe "ngồi trên ghế và ông ấy cầm chiếc thắt lưng trong tay. Nếu bạn không làm đúng cách, ông ấy sẽ sẽ xé bạn ra".

Michael Jackson và em gái Janet

Ông và em gái Janet (ảnh chụp năm 1972) rất thân thiết. Vào năm 2001, cả hai đã hợp tác thực hiện ca khúc kèm MV Scream, mang về cho họ một đề cử Grammy.

Michael và em gái Janet PEOPLE

"Mọi người đều thấy anh ấy khác biệt. Không nghi ngờ gì về điều đó", Janet nói vào năm 2007. "Anh ấy là anh trai tôi. Tôi yêu anh ấy bất kể điều gì".

Michael Jackson và The Jacksons

Sau khi rời Motown Records vào năm 1975, Jackson và những người anh em của mình đổi tên từ Jackson 5 thành The Jacksons, phát hành sáu album từ năm 1976 đến năm 1984.

Nhóm The Jacksons PEOPLE

Vào thời điểm đó, Michael là nhạc sĩ chính của nhóm và giai đoạn này đã tạo ra những bản hit như Can You Feel It. Đồng thời, nam ca sĩ cũng tự nổi bật, theo đuổi các dự án solo như tham gia phim The Wiz (1978) và album solo nổi tiếng Off the Wall.

Hợp tác với Diana Ross

Hợp tác với người bạn lâu năm Diana Ross, Jackson đã ăn mừng buổi ra mắt phim The Wiz vào ngày 24.10.1978.

Bên Diana Ross PEOPLE

Trong khi họ vẫn duy trì mối quan hệ nghề nghiệp - Jackson sau đó đã viết và sản xuất đĩa đơn Muscles năm 1982 của Ross - cả hai đã tăng cường tình bạn thân thiết trong nhiều năm.

"Bước đi trên mặt trăng" của Michael Jackson

Đó là khoảnh khắc mà những đứa trẻ ở khắp mọi nơi đang cố gắng bước giật lùi như Michael Jackson trong chiếc quần bó sát và đôi giày lười, ra mắt điệu nhảy "Moonwalk" (tạm dịch "Bước đi trên mặt trăng") êm ái, một trong những động tác vũ đạo mang tính biểu tượng nhất của danh ca.

Điệu nhảy “Moonwalk” lừng danh PEOPLE

Kèm với "Moonwalk", Michael Jackson đã biểu diễn bản hit Billie Jean khiến khán giả phải hò hét. Sau đó, ông đã thể hiện lại ca khúc này tại Lễ trao giải Video âm nhạc của MTV năm 1995.

Đoạt giải Grammy

Michael Jackson cùng Quincy Jones nâng cao kỷ lục 8 giải Grammy bao gồm Album của năm cho Thriller và Ghi âm của năm cho Beat It tại buổi lễ năm 1984.

Đoạt hàng loạt giải Grammy PEOPLE

Michael Jackson tại Nhà Trắng

"Chà, đây không phải là một bộ phim kinh dị sao?", Tổng thống Ronald Reagan đã nói đùa khi trao tặng Michael Jackson Giải thưởng Tuyên dương An toàn Công cộng vào năm 1984.

Gặp Tổng thống Reagan và phu nhân năm 1984 PEOPLE

Jackson cho phép sử dụng đĩa đơn ăn khách của mình là Beat It trong một chiến dịch chống lại việc lái xe khi say rượu của thanh thiếu niên. Jackson khiêm tốn nói: "Tôi rất, rất vinh dự. Cảm ơn ngài Tổng thống và bà Reagan rất nhiều".

Ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng

Mặc dù được đưa vào Đại lộ Danh vọng Hollywood (Jackson 5 đã nhận được ngôi sao của nhóm vào năm 1979), nam ca sĩ mới nhận được ngôi sao solo của mình vào năm 1984, khiến ông trở thành một trong những nghệ sĩ có hai ngôi sao.

Nam ca sĩ nhận được ngôi sao solo vào năm 1984 PEOPLE

Diana Ross cũng có hai sao: một với tư cách nghệ sĩ solo, một với nhóm The Supremes.

We Are The World của Michael Jackson

Năm 1985, Jackson và Lionel Richie viết đĩa đơn từ thiện We Are the World. Bài hát được biểu diễn bởi USA for Africa, một siêu nhóm bao gồm Billy Joel, Bruce Springsteen, Tina Turner, Bob Dylan, Diana Ross và dĩ nhiên là có cả Richie và Jackson.

Michael và Lionel Richie PEOPLE

Lợi nhuận được chuyển đến Tổ chức từ thiện Mỹ vì châu Phi và nhắm mục tiêu vào cứu trợ nạn đói ở Ethiopia.

Kết hôn với Lisa Marie Presley

Michael Jackson gây chấn động thế giới khi kết hôn với Lisa Marie Presley tại Cộng hòa Dominica vào năm 1994.

Michael Jackson gây chấn động thế giới khi kết hôn với Lisa Marie Presley PEOPLE

"Tôi yêu Michael rất nhiều, tôi dành cả cuộc đời mình để làm vợ anh ấy", cô dâu nói trong một tuyên bố vào thời điểm đó. "Tôi hiểu và ủng hộ anh ấy. Cả hai chúng tôi đều mong muốn xây dựng gia đình".

Một người bạn của Jackson nói với People rằng: ''Michael nói rằng anh ấy không bao giờ biết liệu một cô gái sẽ thích anh vì bản thân hay vì tiền của anh. Cô ấy không theo đuổi anh vì tiền".

Năm 1996, Lisa Marie đã đệ đơn ly hôn Jackson.

Thay đổi ngoại hình

Gương mặt của Jackson thay đổi đáng kể khi da trở nên sáng hơn, mũi hẹp và cằm nhọn hơn, điều này làm dấy lên những câu chuyện về việc nghiện phẫu thuật thẩm mỹ và tẩy trắng da.

Michael Jackson thay đổi đáng kể ngoại hình PEOPLE

Jackson thừa nhận đã hai lần sửa mũi và sửa thêm chiếc cằm chẻ, Ông nói với Winfrey: "Tôi chưa bao giờ chỉnh sửa xương gò má, chưa bao giờ làm mắt, chưa bao giờ làm môi". Về việc thay đổi màu da, Jackson đổ lỗi cho bệnh bạch biến, "một chứng rối loạn da phá hủy sắc tố da. Tôi phải làm đều màu da của mình", ông nói.

Những đứa con của Micheal Jackson

Jackson kết hôn với trợ lý bác sĩ da liễu Debbie Rowe, một người bạn lâu năm cũng là người đã điều trị bệnh bạch biến cho nam ca sĩ. Hai người chào đón hai đứa trẻ Michael Joseph Jackson Jr. (gọi là Prince) và Paris.

Michael có 3 đứa con PEOPLE

Khi cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 1999, Rowe trao toàn quyền nuôi con cho người yêu cũ. Ba năm sau, Jackson có thêm một con là Prince Michael Jackson II (còn gọi là Blanket), nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo, nhưng ông chưa bao giờ tiết lộ danh tính người mẹ đẻ thuê.

Jackson luôn bảo vệ tất cả các con của mình, thường xuyên che mặt chúng khi ra ngoài.

Michael Jackson tại Tòa án

Trong suốt phiên tòa xét xử tội lạm dụng tình dục trẻ em năm 2005, Jackson gặp khó khăn khi đến tòa đúng giờ. Vào ngày 10.3.2005, Thẩm phán Rodney S.Melville đe dọa sẽ ban hành lệnh bắt giữ nếu ngôi sao nhạc pop không xuất hiện ngay lập tức.

Michael Jackson xuất hiện tại tòa

Luật sư bào chữa tuyên bố Jackson phải nhập viện vì đau lưng, nhưng cuối cùng ông cũng đến tòa vài phút sau khi thẩm phán thực hiện lời đe dọa với dép thể thao, quần ngủ, áo lót trắng và áo khoác xanh đen.

Rút lui khỏi ánh đèn sân khấu

Sau khi được tha bổng về tội lạm dụng tình dục trẻ em, Jackson và các con đã có một chuyến đi dài ngày tới Bahrain, bắt đầu một cuộc rút lui thực sự khỏi mắt công chúng.

Cuối đời Michael rút lui khỏi ánh đèn sân khấu PEOPLE

Tại quốc gia vùng vịnh Ba Tư, Jackson được cho là khách quý của con trai nhà vua. Khi trở lại Mỹ, ông ít xuất hiện trước công chúng. Tại đây, nam ca sĩ bước ra cửa hàng Ed Hardy và Christian Audigier cùng các con của mình, luôn đeo khẩu trang.

Những ngày cuối cùng

Bất chấp câu hỏi về sức khỏe, khi Jackson chuẩn bị cho chuyến lưu diễn trở lại vào năm 2009 thì đột ngột qua đời vào ngày 25.6.2009 ở tuổi 51 do bị ngừng tim tại nhà.

Jackson chuẩn bị cho chuyến lưu diễn trở lại vào năm 2009 thì đột ngột qua đời

Năm 2011, bác sĩ riêng Conrad Murray bị kết tội ngộ sát trong cái chết của nam ca sĩ. Trong suốt phiên tòa kéo dài sáu tuần, các công tố viên miêu tả Murray là một bác sĩ liều lĩnh, người đã điều trị chứng mất ngủ của Michael Jackson bằng những giọt propofol hằng đêm. Đây là một loại thuốc gây mê có khả năng dẫn đến tử vong.