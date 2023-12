Anh trai Michael Jackson bị cáo buộc tấn công tình dục và hành hung

Theo hồ sơ mà People thu thập được, vụ kiện do Rita Butler Barrett đệ trình hôm 27.12 tại Tòa án Thượng thẩm Los Angeles (Mỹ), cáo buộc Jermaine Jackson (69 tuổi) đã lạm dụng, tấn công tình dục, bạo hành.

Hai công ty Jermaine L.Jackson Music Productions và Work Records được chỉ định là đồng bị cáo cùng với Jermaine Jackson.

Jermaine Jackson (69 tuổi) PEOPLE

Người đại diện của Jermaine Jackson không trả lời hay bình luận về các cáo buộc.

Trong vụ kiện, Barrett cho rằng đã biết Jermaine Jackson vài năm trước khi vụ tấn công tình dục xảy ra do "mối quan hệ nghề nghiệp và cá nhân". Chồng cô - Ben Barrett - làm việc chặt chẽ với Berry Gordy, người mà cô tin là "có mối quan hệ kinh doanh" với Jermaine Jackson vào thời điểm đó.

Jackson bị cáo buộc đến nhà Barrett vào khoảng mùa xuân năm 1988 mà không báo trước. Barrett khai rằng sau đó ông ta tấn công tình dục cô bằng "bạo lực" rồi bỏ đi khi đã "thỏa mãn".

Đơn kiện ghi: "Trong vụ hành hung và tấn công tình dục, nguyên đơn - một phụ nữ có đức tin đã cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ - lo sợ cho tính mạng của mình".

Barrett tuyên bố cô đã báo lại vụ việc vào ngày hôm sau với Berry Gordy, người mà cô cũng cáo buộc là "che giấu hành vi". Barrett khẳng định rằng bằng cách làm như vậy, Gordy, Jermaine Jackson và "những người khác trong mối quan hệ kinh doanh" có thể thu được lợi nhuận từ công việc của Jackson "trong nhiều năm" và "giữ gìn danh tiếng".

Nhóm nhạc Jackson 5 gồm: Tito, Jackie, Michael, Jermaine và Marlon Jackson (từ trái sang) PEOPLE

Vụ kiện nêu rõ rằng Barrett "chịu tổn thương nghiêm trọng về tinh thần, thể chất và tâm lý, bao gồm sự sỉ nhục, xấu hổ, tội lỗi, tổn thất kinh tế và đau khổ tinh thần vĩnh viễn" sau khi cô bị Jermaine Jackson cưỡng hiếp.

Jermaine Jackson nổi tiếng với tư cách là thành viên của nhóm Jackson 5, sau này được gọi là The Jacksons, trong đó có em trai Michael Jackson biểu diễn. Ông phát hành các album Jermaine (1972), Come Into My Life (1973), Feel The Fire (1977), Precious Moments (1986), You Said (1991), I Wish You Love (2012)…