Selena Gomez vào vai huyền thoại nhạc đồng quê Linda Ronstadt trong phim tiểu sử mới

Chưa đầy vài ngày sau khi thông báo dự án âm nhạc sắp tới sẽ là cuối cùng, nữ ca sĩ Selena Gomez đã ngầm xác nhận tin đồn trên mạng xã hội có liên quan đến dự án điện ảnh mới, khi đăng tải một bức ảnh chụp cuốn tự truyện của nữ ca sĩ Linda Ronstadt trên Instagram.

Huyền thoại Linda Ronstadt và Selena Gomez Variety

Linda Ronstadt là huyền thoại nhạc country, rock'n'roll và những bài hát mang âm hưởng Latin với các album ra mắt vào thập niên 1970 như Heart Like a Wheel và Simple Dreams đã từng khuấy đảo nhiều bảng xếp hạng và đạt thành công lớn về mặt thương mại cũng như phê bình. Trong suốt sự nghiệp, bà đã giành được 11 giải Grammy, được Viện Hàn lâm Thu âm Hoa Kỳ và Latin Grammy vinh danh "Thành tựu trọn đời".

Bộ phim với sự tham gia của Selena Gomez (cho đến nay vẫn chưa được tiết lộ) đang trong quá trình tiền sản xuất, với sự tham gia của James Keach - đạo diễn phim tài liệu trước đó về Ronstadt và người quản lý lâu năm của bà - John Boylan.

Theo một báo cáo rò rỉ vào tháng 7.2023, Selena Gomez có nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong một bộ phim tiểu sử mới. Ở thời điểm đó, nữ nghệ sĩ vẫn chưa lên tiếng khẳng định hay phủ nhận. Ngoài ra, một chi tiết khác trên trang web Công ty Great Eastern Music của Boylan cũng tiết lộ rằng 2 người trước đây đã từng gặp nhau để thảo luận về dự án này.

Điều bất ngờ lớn là Keach cũng từng đạo diễn bộ phim tài liệu Linda and the Mockingbirds, ghi lại chuyến đi của Ronstadt, Jackson Browne và một nhóm nhạc sĩ trẻ đến với thị trấn Banámichi - nguyên quán ông nội của bà, thuộc bang Sonora, Mexico. Tác phẩm này đã ra mắt vào năm 2022.

Việc chọn vai này là khá dễ hiểu, khi Selena Gomez và huyền thoại Ronstadt đều là người gốc Mexico, nữ nghệ sĩ gạo cội cũng viết rất nhiều về điều này trong cuốn hồi ký năm 2013 của mình.

2 bộ phim tài liệu trước đó về Linda Ronstadt IMDb

Mặc dù Ronstadt đã giải nghệ từ năm 2012, sau khi được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson, nhưng 7 năm sau, chẩn đoán này lại được thay đổi thành liệt trên nhân tiến triển - một căn bệnh thoái hóa tương tự như với Parkinson đã khiến bà không thể hát được.

Dù vậy, Ronstadt và âm nhạc của bà lại rất thịnh hành trong thời gian qua. Năm ngoái, bản thu âm Long Long Time vào năm 1970 đã được sử dụng một cách nổi bật trong một tập của series phim The Last of Us. Ngoài ra, tác phẩm sắp sửa ra mắt của đạo diễn Ryan Murphy - Feud: Capote vs. The Swans cũng sử dụng rất nhiều lần bản hit đình đám năm 1974 là You're No Good.



Ngoài bộ phim đã được ra mắt vào năm 2021 thì phim tài liệu năm 2019 - Linda Ronstadt: The Sound of My Voice do Rob Epstein và Jeffrey Friedman đạo diễn cũng đã đưa ra một cái nhìn - sự hồi tưởng sâu sắc về cuộc đời và sự nghiệp của Ronstadt, bao gồm sự xuất hiện và các cuộc phỏng vấn của nữ nghệ sĩ với nhiều bạn bè, đồng nghiệp: Ry Cooder, Emmylou Harris, Don Henley, Kevin Kline, Dolly Parton, Bonnie Raitt và JD Souther…

Có thể nói, nếu chỉ một phần nhỏ những người nổi tiếng đã từng hợp tác với Ronstadt trong nhiều năm qua được mời vào bộ phim tiểu sử mới nhất để cung cấp góc nhìn về bà thì Hollywood sẽ rất bận rộn trong những tháng tới khi phải sắp xếp lịch trình cho tất cả họ.

Cho đến hiện tại, dàn diễn viên phụ sẽ xuất hiện cùng Selena Gomez cũng như thời điểm phát hành chính thức vẫn chưa được công bố.