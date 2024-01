Margot Robbie, Taylor Swift, Selena Gomez... trên thảm đỏ Quả cầu vàng 2024

Diễn viên hài Jo Koy chủ trì buổi lễ trao giải Quả cầu vàng năm nay, đánh dấu sự ra mắt của anh với tư cách là người dẫn chương trình. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên kênh CBS và Paramount+.

Danh sách dàn sao tham dự bao gồm: Margot Robbie, Taylor Swift, Barry Keoghan, Ryan Gosling, Jeremy Allen White, Colman Domingo, Greta Lee, Timothée Chalamet, Rosamund Pike, Selena Gomez, Meryl Streep, Florence Pugh, Quinta Brunson, Cillian Murphy....

Barbie của Greta Gerwig dẫn đầu với 10 đề cử, đưa bộ phim hài này trở thành tác phẩm được đề cử nhiều thứ hai trong lịch sử 81 năm của Quả cầu vàng, bằng với Cabaret năm 1972.

Theo sát sau Barbie là Oppenheimer của Christopher Nolan, bộ phim giành được 8 đề cử. Phim tiểu sử về cha đẻ bom nguyên tử J.Robert Oppenheimer cạnh tranh giải phim chính kịch hay nhất cùng với Killers of the Flower Moon, Maestro, Anatomy of a Fall, The Zone of Interest và Past Lives. Trong khi đó, Barbie đang trong cuộc đua giành giải phim hài/nhạc kịch hay nhất với Air, American Fiction, Poor Things, May November và The Holdovers.

Diễn viên đầu tiên được xướng tên là Ayo Edebiri - giành giải Quả cầu vàng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình với vai diễn Sydney Adamu trong phim The Bear.

