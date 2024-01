Jodie Foster, Kate Beckinsale, Kevin Costner dự lễ trao giải Quả cầu vàng 2024

Tờ People tiết lộ độc quyền rằng Jodie Foster, Kate Beckinsale, Kevin Costner, Naomi Watts, Orlando Bloom và Elizabeth Banks sẽ tham dự lễ trao giải Quả cầu vàng trong buổi phát sóng trực tiếp trên kênh CBS (Mỹ).

Jodie Foster, Kate Beckinsale, Kevin Costner (từ trái sang) PEOPLE

Ngoài các ngôi sao kể trên, còn có sự xuất hiện của các diễn viên: Don Cheadle, Gabriel Iglesias, Hunter Schafer, Jonathan Bailey, Mark Hamill, Ray Romano, Rose McIver, Utkarsh Ambudkar, Keri Russell, Annette Bening...

Đây sẽ là một đêm trọng đại đối với Annette Bening (65 tuổi), người được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim điện ảnh chính kịch Nyad. Bạn diễn trong phim là Jodie Foster (61 tuổi) cũng được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Keri Russell (47 tuổi) nhận đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyền hình dài tập chính kịch với tác phẩm The Diplomat.

Keri Russell trong phim The Diplomat PEOPLE

Mặc dù không được đề cử năm nay nhưng người hâm mộ sẽ vui mừng được gặp lại Kevin Costner (68 tuổi) sau khi ông lỡ hẹn lễ trao giải năm ngoái do thời tiết khắc nghiệt. Ngôi sao phim Yellowstone đã bỏ lỡ cơ hội nhận giải trực tiếp hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyền hình dài tập tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2023.

Barbie dẫn đầu danh sách đề cử Quả cầu vàng 2024 với tổng cộng 9 đề cử, tiếp theo là Oppenheimer 8 đề cử. Killers of the Flower Moon và Poor Things đều nhận được mỗi phim 7 đề cử.

Phim truyền hình Succession nhận 9 đề cử, tiếp theo là The Bear và Only Murders in the Building, cả hai đều nhận mỗi phim 5 đề cử.

Buổi lễ sẽ do diễn viên hài Jo Koy dẫn chương trình - người từng tuyên bố vào tháng 12.2023 rằng năm nay lễ trao giải sẽ "đặc biệt hơn".

"Tôi đã bước lên rất nhiều sân khấu trên khắp thế giới trong sự nghiệp của mình, nhưng sân khấu này sẽ đặc biệt hơn. Tôi rất vui khi được dẫn chương trình Quả cầu vàng năm nay. Đây là khoảnh khắc mà tôi có cơ hội thực hiện. Mẹ tôi - gốc Philippines - rất tự hào về tôi", Jo Koy viết trên mạng xã hội.

Chủ tịch Quả cầu vàng Helen Hoehne cũng có cùng quan điểm, chia sẻ trong một tuyên bố rằng ông biết nam diễn viên hài sẽ "mang trò chơi của mình lên sân khấu".

"Chúng tôi rất vui khi Jo làm MC Lễ trao giải Quả cầu vàng thường niên lần thứ 81 và mang năng lượng lan tỏa cũng như sự hài hước của anh ấy để khởi động mùa giải thưởng tại Hollywood. Chúng tôi nóng lòng muốn xem anh ấy dành những điều gì cho các ngôi sao trong khán phòng và khán giả toàn cầu", Hoehne cho biết.

Lễ trao giải Quả cầu vàng thường niên lần thứ 81 được phát sóng trực tiếp từ khách sạn The Beverly Hilton ở Los Angeles trên kênh CBS và Paramount+ vào tối 7.1 (giờ Mỹ).