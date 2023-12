Leonardo DiCaprio, Margot Robbie được đề cử Quả cầu vàng 2024

Barbie dẫn đầu danh sách đề cử Quả cầu vàng 2024 với tổng cộng 9 đề cử, tiếp theo là Oppenheimer 8 đề cử. Killers of the Flower Moon và Poor Things đều nhận được mỗi phim 7 đề cử.

Leonardo DiCaprio, Margot Robbie và Fantasia Barrino PEOPLE

Ở lĩnh vực truyền hình, mùa giải cuối cùng của Succession nhận được nhiều đề cử nhất với tổng cộng 9 đề cử, tiếp theo là The Bear và Only Murders in the Building, cả hai đều nhận mỗi phim 5 đề cử.

Hai hạng mục mới được bổ sung trong năm nay: Thành tựu điện ảnh, doanh thu phòng vé và Diễn viên hài độc thoại xuất sắc nhất trên truyền hình.

Quả cầu vàng gần như biến mất hoàn toàn sau một loạt cuộc điều tra của tờ Los Angeles Times vào năm 2021 khi phát hiện ra những sai sót về đạo đức và sự thiếu vắng hoàn toàn thành viên da đen trong ban tổ chức - Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA). Đây là nhóm các nhà báo quốc tế từng bỏ phiếu cho Quả cầu vàng kể từ khi thành lập vào năm 1943. Hậu quả lên đến đỉnh điểm với việc HFPA giải thể và Dick Clark Prods liên doanh với Eldridge mua lại quyền tổ chức Quả cầu vàng. Đến tháng 10.2023, ban giám khảo Quả cầu vàng đã đạt 300 thành viên để bỏ phiếu, trong đó 47% là nữ và 60% đa chủng tộc.

Hạng mục đề cử Phim điện ảnh chính kịch: Anatomy of a Fall, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, The Zone of Interest. Phim điện ảnh ca nhạc/hài: Air American Fiction, Barbie, The Holdovers, May December, Poor Things. Nam/nữ diễn viên phim chính kịch: Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio, Colman Domingo, Barry Keoghan, Cillian Murphy, Andrew Scott, Annette Bening, Lily Gladstone, Sandra Hüller, Greta Lee, Carey Mulligan, Cailee Spaeny. Nam/nữ diễn viên hài kịch: Nicolas Cage, Timothée Chalamet, Matt Damon, Paul Giamatti, Joaquin Phoenix, Jeffrey Wright, Jennifer Lawrence, Natalie Portman, Alma Pöysti, Margot Robbie, Emma Stone.

Đặc biệt giải Thành tựu điện ảnh, doanh thu phòng vé có 8 đề cử: Barbie, Guardians of the Galaxy Vol. 3, John Wick: Chapter 4, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1, Oppenheimer, Spider-Man: Across the Spider-Verse, The Super Mario Bros. Movie và Taylor Swift: The Eras Tour.

Lễ trao giải Quả cầu vàng sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh CBS vào ngày 7.1.2024.