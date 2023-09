David Beckham đóng phim cùng Leonardo DiCaprio

Trong loạt phim BECKHAM, Leonardo DiCaprio vào vai người tổ chức các trận đấu bóng đá, có mối quan hệ đặc biệt với cầu thủ David Beckham.



Theo Deadline, loạt phim là tình yêu của các nhà làm phim dành cho bộ môn bóng đá, và đặc biệt dành cho nam diễn viên trong phim là David Beckham, khi kể lại cuộc đời, sự nghiệp của cựu cầu thủ, đồng thời tái hiện mối quan hệ giữa anh và người vợ là Victoria Beckham.

Phim có hàng loạt cuộc phỏng vấn nhân vật, trong đó phần lớn là những người trong gia đình danh thủ bóng đá như vợ, cha và mẹ của Beckham cũng như hàng loạt bạn bè, những người trong nghề. Đặc biệt, phim chứa nhiều tư liệu quý về cuộc đời của ngôi sao, trong đó là giai đoạn anh chơi cho CLB Manchester United vào thập niên 1990.

David Beckham "nổi tiếng" vì đóng phim... dở. Trước BECKHAM, anh đóng nhiều phim như The Man from U.N.C.L.E. (2015), King Arthur: Legend of the Sword (2017), là khách mời tập đặc biệt trong loạt phim kỷ niệm Friends, nhưng diễn xuất của anh trong phim điện ảnh bị chê đơ, thoại không cảm xúc.

Phim BECKHAM sẽ chiếu vào ngày 4.10.