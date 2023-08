Vợ chồng David Beckham kết thúc tình bạn với Hoàng tử Harry và Meghan Markle

Giờ đây, tình bạn của họ đã kết thúc, một người trong cuộc giấu tên cho biết, theo New York Post. Nguồn tin khác nói với The Mail on Sunday rằng David Beckham "rất tức giận" sau những lời buộc tội được cho là đã thốt ra trong cuộc điện thoại căng thẳng với hai vợ chồng Hoàng tử Harry.

Vợ chồng Hoàng tử Harry (trái) được cho là kết thúc tình bạn lâu năm với vợ chồng David Beckham (phải) NYPOST

Người trong cuộc tuyên bố: "Bất kỳ việc làm lành nào bây giờ đều rất khó xảy ra".

Nguồn tin cho biết vợ chồng Beckham từng dự đám cưới của cặp đôi hoàng gia vào năm 2018 và "rất ủng hộ" việc Meghan Markle đến Vương quốc Anh.

Meghan Markle dường như đã thay thế một Victoria Beckham bằng một Victoria khác: Victoria Jackson, một "trùm" mỹ phẩm và là hàng xóm của cặp đôi ở Montecito, California.

"Victoria Jackson là một người năng động. Cô ấy xây dựng doanh nghiệp nhưng cũng đã vượt qua nghịch cảnh trong cuộc sống riêng tư. Cô ấy và Meghan gắn bó ở nhiều cấp độ. Họ vô cùng thân thiết và yêu mến nhau", một nguồn tin thứ hai nói.

Cựu nữ diễn viên phim Suits cũng bị đồn là bạn thân với nhà tạo mẫu tóc Amanda Leone cũng như ông trùm Hollywood Ari Emanuel, CEO của William Morris Endeavour và vợ ông, nhà thiết kế thời trang Sarah Staudinger.

"Ari và vợ anh ấy là một phần trong nhóm bạn mới của Meghan", một nhân viên đoàn phim ở Hollywood tiết lộ với Daily Mail.

Vợ chồng Hoàng tử Harry có những người bạn nổi tiếng NYPOST

Những người bạn nổi tiếng khác của vợ chồng Harry bao gồm Oprah Winfrey, Gayle King, nhiếp ảnh gia Misan Harriman, 2 bạn diễn cũ của Meghan trong phim Suits là Sarah Rafferty và Abigail Spencer.

Ngôi sao nhạc pop Katy Perry từng biểu diễn trong lễ đăng quang của Vua Charles và chồng cô, nam diễn viên Orlando Bloom, cũng là hàng xóm của gia đình Harrry ở Montecito.

Tuy nhiên, giống như vợ chồng David Beckham, tình bạn của họ với gia đình Hoàng tử Harry dường như đã nguội lạnh. Một nguồn tin nói rằng Katy Perry "đã đi du lịch rất nhiều" nên "khó có thể duy trì một tình bạn thân thiết".