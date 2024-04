Phim 'Việt và Nam' của Trương Minh Quý dự tranh LHP Cannes 2024

LHP Cannes năm nay khai mạc với tác phẩm The Second Act do Quentin Dupieux đạo diễn. Nhà làm phim George Lucas sẽ nhận Cành cọ vàng danh dự.

Đạo diễn Canada Xavier Dohan giữ vị trí Chủ tịch ban giám khảo hạng mục Un Certain Regard (Góc nhìn khác biệt).

Trương Minh Quý trong phim ngắn do anh đạo diễn Người đàn ông có móng tay đỏ T.L

19 tác phẩm tranh Cành cọ vàng, trong đó có các phim đáng chú ý: Kinds of Kindness (Yogos Lantimos đạo diễn), Grand Tour (Miguel Gomes), The Shrouds (David Cronenberg), Megalopolis (Francis Ford Coppola)…

4 nữ đạo diễn tham gia tranh giải năm nay: Andrea Arnold (phim Bird), Coralie Fargeat (The Substance), Payal Kapadia (All We Imagine as Light) và Agathe Riedinger (Wild Diamond). Con số trên giảm so với năm ngoái nhưng tăng so với những năm trước khi không có nhà làm phim nữ nào được chọn.

Adam Driver và Aubrey Plaza trong phim Megalopolis IMDb

Hạng mục Un Certain Regard gồm 15 phim. Tác phẩm Việt và Nam của đạo diễn Trương Minh Quý có tên trong danh sách tranh tài cùng The Dammed (Roberto Minervini), The Shameless (Konstantin Bojanov), On Becoming a Guinea Fowl (Rungano Nyoni)…

"Trương Minh Quý là một đạo diễn đáng kinh ngạc. Chúng ta có một viên ngọc quý trong tay!", Eric Lagesse, Chủ tịch của Pyramide International nhận xét. Việt và Nam là tác phẩm thứ ba của Trương Minh Quý.

Năm ngoái, Phạm Thiên Ân chiến thắng vẻ vang LHP Cannes với giải Camera D'or cho phim đầu tay Bên trong vỏ kén vàng và đạo diễn Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất với Muôn vị nhân gian. Năm nay điện ảnh Việt có thêm đại diện mới là Việt và Nam tranh tài.