Kevin Costner và Selena Gomez khóc tại LHP Cannes

Kevin Costner (69 tuổi) rất xúc động khi bộ phim nhận được những tràng pháo tay và tiếng hô vang: "Kevin! Kevin! Kevin!". Trong bài phát biểu, Costner cảm ơn khán giả và hứa sẽ có "3 phần nữa" của loạt phim, dự kiến phần tiếp theo ra rạp vào tháng 8.2024.

Kevin Costner đạo diễn và đóng vai chính trong bộ phim do ông sản xuất, đồng sáng tác: Horizon: An American Saga VARIETY

Kevin Costner nói: "Thật là một khoảnh khắc tuyệt vời, không chỉ đối với tôi mà còn đối với các diễn viên đi cùng tôi - những người đã tin tưởng tôi và vẫn tiếp tục làm việc cùng nhau. Đó là một công việc thú vị và tôi rất vui khi thực hiện. Tôi sẽ không bao giờ quên điều này, các con tôi cũng vậy".

Bộ phim gồm 2 phần xoay quanh sự mở rộng của miền Tây nước Mỹ, được kể dưới góc nhìn của những người chăn nuôi gia súc, nông dân và binh lính đang xây dựng cuộc sống với những người bản địa. Đây là dự án mang tính cá nhân sâu sắc đối với Kevin Costner, người đã đầu tư phần lớn tài sản của mình vào việc thực hiện bộ phim trị giá hơn 100 triệu USD, bao gồm cả việc thế chấp trang trại. Ông đạo diễn và đóng vai chính trong bộ phim do mình sản xuất lẫn đồng sáng tác.

Đoàn phim Horizon: An American Saga chào khán giả LHP Cannes VARIETY

Trong phim, Costner băng qua miền Tây hoang dã thế kỷ 19. Trên đường đi, ông có cuộc ân ái với một cô gái gặp nạn kém đến 33 tuổi, và bắn chết một người định cư rất hung ác...

Costner từng đạt được thành công phòng vé với Open Range, Dances With Wolves. Cả hai đều do ông đạo diễn. Costner cũng giành được giải Oscar nhờ sản xuất và đạo diễn Dances with Wolves.

Các diễn viên tham gia Horizon: An American Saga còn có Sienna Miller, Sam Worthington, Giovanni Ribisi, Jena Malone, Abbey Lee, Michael Rooker, Danny Huston…

Trong khi đó, bộ phim ca nhạc nói tiếng Tây Ban Nha Emilia Perez với sự tham gia của Zoe Saldana, Selena Gomez và Karla Sofía Gascon đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt nhất tại LHP Cannes 2024, tính cho đến nay.

Selena Gomez lau nước mắt khi khán giả vỗ tay suốt 9 phút, kèm theo rất nhiều tiếng hò reo, huýt sáo và cổ vũ. Trong sự hoan nghênh nhiệt liệt, đạo diễn Jacques Audiard đã vẫy mũ ở ban công khi các ngôi sao Zoe Saldana và Edgar Ramírez ôm nhau đầy cảm xúc. Đã có những tràng pháo tay vang dội dành cho Gascon, người đóng chính trong phim với vai một thủ lĩnh băng đảng ma túy đang tìm cách phẫu thuật chuyển giới.

Selena Gomez (phải) cùng bạn diễn Karla Sofia Gascon trong phim Emilia Perez REUTERS

Trong phim của Audiard, Saldana đóng vai Rita, một luật sư "có trình độ cao và bị đánh giá thấp", người có công ty nhằm giúp đỡ tội phạm hơn là tìm kiếm công lý. Cô tìm thấy một lối thoát bất ngờ khi một thủ lĩnh băng đảng ma túy đáng sợ Manitas (Gascon) tuyển dụng cô để hỗ trợ anh ta lén lút hoàn thành chiến dịch chuyển đổi giới tính để trở thành người phụ nữ mà anh ta luôn mong muốn. Selena Gomez đóng vai người vợ không ngờ tới của anh.

Nhà làm phim Jacques Audiard thường xuyên có mặt tại LHP Cannes, từng đoạt Cành cọ vàng 2015 cho phim Deepan. Bộ phim đầu tiên của ông - Watch the Men Fall năm 1994 - đã giành được 3 giải César, trong đó có tác phẩm đầu tay hay nhất.

Horizon: An American Saga của Kevin Costner khởi chiếu vào ngày 28.6 ở Mỹ và phần hai sẽ ra rạp vào ngày 16.8.