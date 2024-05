Phim tiểu sử về Donald Trump 'The Apprentice' gây ý kiến trái chiều tại LHP Cannes

Một phần hấp dẫn của bộ phim là thời điểm diễn ra khi Donald Trump, hiện 77 tuổi, đang trong chiến dịch tái tranh cử tổng thống Mỹ.

The Apprentice có tựa giống với chương trình truyền hình thực tế đã giúp "biến" Donald Trump thành một cái tên quen thuộc. Trước The Apprentice, đạo diễn Ali Abbasi được biết đến với hai bộ phim: Holy Spider dự tranh LHP Cannes 2022 kể về những vụ giết hại gái mại dâm ở Iran và Border liên quan câu chuyện tình yêu giả tưởng ở Thụy Điển.

Đoàn phim The Apprentice trên thảm đỏ LHP Cannes 2024 REUTERS

Trong The Apprentice, Sebastian Stan (từng ghi tên mình trong bộ 3 phim Captain America) hóa thân thành Donald Trump lúc trẻ - từ giai đoạn làm việc cho công ty kinh doanh của cha mình cho đến khi trở thành một ông trùm bất động sản.

Câu chuyện tập trung vào thời kỳ Trump chịu sự giám sát của Roy Cohn (do Jeremy Strong thể hiện) - một người dàn xếp chính trị nổi tiếng với việc tham gia vào các chiến dịch của thượng nghị sĩ Joseph McCarthy trong những năm 1950. 3 quy tắc thành công của Roy Cohn mà sau này Donald Trump đã ghi nhận khi nói chuyện với vai trò tác giả cuốn sách tư vấn kinh doanh The Art of the Deal (tạm dịch: Nghệ thuật đàm phán): phủ nhận mọi thứ, luôn tấn công và không bao giờ thừa nhận thất bại.

Jeremy Strong (trái) và Sebastian Stan trong phim The Apprentice IMDb

Các nhà phê bình có ý kiến trái chiều, khen ngợi Sebastian Stan và Jeremy Strong trong khi coi việc dựa trên các sự kiện thực tế của bộ phim là một hạn chế.



"Sebastian Stan đóng vai Donald Trump trong một bộ phim nói lên mọi điều về ông ngoại trừ bí ẩn của ông ta" là dòng tiêu đề của trang Variety. Trong khi ấn phẩm IndieWire chỉ ra rằng bộ phim "không thể tránh khỏi sự thật rằng Donald Trump quá cứng nhắc và 'có bệnh' nên được nhiều người quan tâm".