Người thừa kế di sản Sinéad O'Connor muốn Donald Trump ngừng sử dụng âm nhạc của cô

Hãng thu âm của Sinéad O'Connor - Chrysalis Records - cho biết ca sĩ gốc Dublin sẽ "cảm thấy ghê tởm, tổn thương và xúc phạm" nếu ông Donald Trump sử dụng ca khúc Nothing Compares 2 U của cô.

Sinéad O'Connor nổi tiếng với ca khúc Nothing Compares 2 U CNN

Tuyên bố ghi rõ: "Trong suốt cuộc đời, ai cũng biết Sinéad O'Connor đã sống theo một quy tắc đạo đức được xác định bởi sự trung thực, tử tế, công bằng và đứng đắn đối với mọi người. Do đó, chúng tôi vô cùng phẫn nộ khi Donald Trump sử dụng màn trình diễn mang tính biểu tượng của cô ấy là bài Nothing Compares 2 U tại các cuộc vận động chính trị của ông. Không quá lời khi nói rằng Sinéad sẽ cảm thấy ghê tởm, tổn thương và xúc phạm khi tác phẩm của cô bị xuyên tạc theo cách này. Với tư cách là những người bảo vệ di sản của cô ấy, chúng tôi yêu cầu Donald Trump và các cộng sự của ông ngừng sử dụng âm nhạc của O'Connor ngay lập tức".

Đây là yêu cầu mới nhất trong chuỗi yêu cầu tương tự từ các nghệ sĩ không muốn gắn kết với cựu tổng thống Mỹ. CNN đã liên hệ với đại diện của Donald Trump nhưng chưa nhận được bình luận.

Nữ ca sĩ Sinéad O'Connor được biết đến với giọng hát trong trẻo cùng khả năng sáng tác đặc biệt, thể hiện quan điểm của cô về chính trị, tâm linh, lịch sử và triết học. Album đầu tiên The Lion and the Cobra nhận được sự hoan nghênh của giới phê bình vào năm 1987, nhưng phải đến album tiếp theo trình làng năm 1990 - I Do Not Want What I Haven't Got - mới giúp cô trở thành nghệ sĩ nổi tiếng.

Ca khúc Nothing Compares 2 U vươn lên vị trí số 1 vào năm 1990, nổi bật nhờ MV có sự góp mặt của O'Connor với mái tóc cắt sát và áo cổ lọ sẫm màu.

Khán giả hâm mộ tiễn đưa Sinéad O'Connor CNN

Năm 2018, ca sĩ Rihanna chấm dứt thỏa thuận cho phép Nhà Trắng sử dụng nhạc của cô trong các chiến dịch của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Năm 2020, Rolling Stones đe dọa khởi kiện, chống lại chiến dịch tranh cử của Trump vì sử dụng âm nhạc của họ tại các cuộc vận động tranh cử. R.E.M và Linkin Park cũng phàn nàn về việc ông Trump kết hợp các bài hát của họ trong chiến dịch tranh cử năm 2020.

Năm 2016, Adele nói với các chính trị gia đảng Cộng hòa rằng ông Trump không được phép sử dụng âm nhạc của cô. Sau đó năm 2018, đến lượt Steven Tyler của Aerosmith cho luật sư gửi một lá thư yêu cầu ngừng sử dụng bản hit Dream On trong chiến dịch tranh cử của Trump...

Sinéad O'Connor được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại nhà riêng ở London vào tháng 7.2023 và được xác định đã chết tại hiện trường. Tháng 1.2024, một nhân viên điều tra ở London cho biết cô qua đời ở tuổi 56 vì trầm cảm do con trai tự sát trước đó.