Đức Phúc giành quán quân giải thưởng âm nhạc lớn nhất khu vực Intervision

Tại đêm chung kết diễn ra vào 20 giờ tối qua (20.9, giờ Nga), Đức Phúc đã gây ấn tượng với tiết mục Phù đổng thiên vương do Hồ Hoài Anh sáng tác, "anh trai" Phúc Du và "em xinh" Orange hỗ trợ viết lời. Từ đó lên ngôi quán quân với 422 điểm chung cuộc.

Đức Phúc nâng cao cúp quán quân ẢNH: SPUTNIK

Ca khúc mang đến nhiều âm hưởng Việt Nam khi trên sân khấu nam ca sĩ diện áo dài cách điệu cùng nón lá truyền thống. Bài hát mở đầu bằng 4 câu thơ nổi tiếng trong bài Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy, ca ngợi người Việt oai hùng, hiên ngang qua bao thời đại, bên cạnh nhấn mạnh vào sức mạnh của tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên.

Bản phối kết hợp giữa yếu tố ngũ cung và âm nhạc điện tử hiện đại, mang đến cảm giác mới lạ. Đức Phúc cũng thể hiện khả năng rap đặc biệt, mang đến điểm nhấn thú vị. Bài hát cũng có phần lời tiếng Anh, truyền tải thông điệp đặc biệt đến bạn bè quốc tế.

Ước tính 4,3 tỉ người xem chương trình năm nay. Giọng hát Ánh nắng của anh trình diễn thứ 20 được đánh giá là có lợi thế lớn.

Tại buổi họp báo trước thềm đêm thi đấu diễn ra, Yana Churikova - bình luận viên nổi tiếng người Nga đã dành nhiều lời khen ngợi cho Đức Phúc: "Đội Việt Nam có đạo diễn dàn dựng riêng và định hướng rất nghiêm túc. Đức Phúc vừa hát, vừa chú ý vũ đạo. Tiết mục lớp lang, cảnh trí thay đổi liên tục, sân khấu được khai thác tối đa".

Đức Phúc mang nhiều nét Việt lên sân khấu quốc tế ẢNH: SPUTNIK

Sau khi đăng quang, nam ca sĩ chia sẻ: "Tôi rất vui, cám ơn tình cảm của khán giả và ban giám khảo đã dành cho Đức Phúc đến từ Việt Nam. Vào ngày này của 10 năm trước, tôi đã trở thành quán quân của The Voice Vietnam để 10 năm sau chiến thắng tại Intervision".

Đây là cuộc thi do Nga phát động theo gợi ý từ Tổng thống Vladimir Putin nhằm thúc đẩy "các giá trị văn hóa đặc sắc". Ông cho biết: "Tôi tin Intervision sẽ trở thành một trong những cuộc thi được công nhận và yêu thích nhất trên toàn thế giới, bởi thông qua đó các quốc gia, các nền văn hóa sẽ tôn trọng lẫn nhau và củng cố lòng tin, từ đó giàu có hơn về mặt tinh thần".

Năm nay có 23 quốc gia có thí sinh tham gia, tuy nhiên đại diện Mỹ rút lui vào phút chót, đại diện đến từ Nga xin phép không chấm điểm vì là quốc gia đăng cai tổ chức. Các quốc gia khác gồm Brazil, Trung Quốc, Cuba, Venezuela, Belarus, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan...

Xếp sau Đức Phúc là đại diện của Kyrgyzstan và Qatar giành giải ba. Ban tổ chức cho biết Ả Rập Xê Út đã đồng ý đăng cai cuộc thi vào năm sau.