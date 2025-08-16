Những ngày gần đây, đặc biệt là trong hai ngày 14 và 15.8, các từ khóa liên quan đến Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu đã đạt đến mức "đột phá" (Breakout) trên Google Trends. Đây là mức cao nhất trên thang điểm của Google, cho thấy sự tăng vọt chưa từng có về lượng truy vấn.

Các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất bao gồm: "Hoàng Thùy Linh Đen Vâu", "Hoàng Thùy Linh Đen Vâu có con", "Ảnh Hoàng Thùy Linh Đen Vâu tại nhà riêng", "Hoàng Thùy Linh sinh con"... Những cụm từ này không chỉ đơn thuần nằm trong top tìm kiếm mà còn được Google Trends xếp hạng ở mức "100 điểm", thể hiện mức độ quan tâm của công chúng đối với sự việc này là cực kỳ cao.

Bảo vệ quyền riêng tư Đen và Hoàng Thùy Linh đồng lòng, tại sao chúng ta thì không

Sự bùng nổ này đến từ việc những bức ảnh được cho là chụp lén gia đình Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu cùng các con tại nhà riêng được lan truyền trên mạng xã hội. Điều này đã ngay lập tức kích hoạt sự tò mò của hàng triệu người dùng, khiến lượng tìm kiếm tăng vọt và duy trì ở mức cao trong suốt thời gian qua. Đây là một minh chứng rõ nét cho thấy, dù chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ hai nghệ sĩ, tin đồn và hình ảnh đời tư vẫn có sức lan truyền và thu hút sự chú ý cực lớn từ công chúng.