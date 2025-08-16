Tối 14.8, tại Nhà hát Bến Thành, ca sĩ Phan Đinh Tùng tổ chức buổi fan meeting kết hợp ra mắt MV Thiên la địa võng. Sự kiện quy tụ dàn khách mời nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh, "Chị đẹp" Đoan Trang, "Anh tài" Quốc Thiên, Trọng Hiếu, ST Sơn Thạch, Cường Seven… Bất chấp cơn mưa lớn kéo dài, đông đảo người hâm mộ vẫn có mặt từ sớm để chung vui và ủng hộ thần tượng.

Bà xã Phan Đinh Tùng gác lại sự nghiệp, toàn tâm hỗ trợ chồng làm nghệ thuật

MV Thiên la địa võng vốn dự kiến ra mắt từ năm trước nhưng phải tạm hoãn vì Phan Đinh Tùng dành toàn bộ thời gian cho hành trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Sản phẩm lần này đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của nam ca sĩ, khắc họa rõ nét những thử thách và cám dỗ của tuổi trẻ. Thông qua ca khúc, anh gửi gắm thông điệp: xã hội luôn tồn tại những "thiên la địa võng" hào nhoáng nhưng đầy nguy hiểm, có thể kéo con người xuống vực thẳm. Chỉ khi đủ bản lĩnh và tỉnh táo, mỗi người mới tránh khỏi trở thành nạn nhân.

Phan Đinh Tùng cùng bà xã và con gái tại buổi Fan meeting và ra mắt MV Ảnh: NVCC

Tại sự kiện, Phan Đinh Tùng được "hậu phương" vững chắc là bà xã Ngọc Bích luôn đồng hành và ủng hộ hết mình. Cặp đôi có tổ ấm hạnh phúc, đủ nếp đủ tẻ và duy trì cuộc sống hôn nhân viên mãn 13 năm qua. Chia sẻ tại buổi ra mắt, Ngọc Bích bày tỏ niềm vui và tự hào trước sự trở lại đầy năng lượng của ông xã.