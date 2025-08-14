Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cuộc đời thăng trầm của 'ông vua phim Tết' Phước Sang
Cuộc đời thăng trầm của 'ông vua phim Tết' Phước Sang

"Ông vua phim Tết" Phước Sang - cái tên từng gắn liền với những bộ phim đình đám, những sân khấu kịch sôi động và cuộc sống hào nhoáng. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang rực rỡ ấy là một cuộc đời nhiều thăng trầm, với những cú ngã tưởng chừng không thể gượng dậy.

Phước Sang sinh năm 1969, là nghệ sĩ nổi tiếng cùng thời với Nhật Cường, Quyền Linh, Lê Tuấn Anh, Hữu Nghĩa, Hoàng Sơn... Những năm cuối thập niên 90, các video hài kịch của Phước Sang và các đồng nghiệp như Tám vị cô hồn, Lái heo mê điện ảnh... nhận được sự mến mộ của đông đảo khán giả.

Giai đoạn những năm 2000, Phước Sang lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Ngoài vai trò diễn viên, ông còn được biết đến là một nhà sản xuất, đạo diễn "mát tay" khi liên tục thành công với các tác phẩm điện ảnh như Khi đàn ông có bầu, Võ Lâm truyền kỳ, Hồn Trương Ba da hàng thịt và đặc biệt là Công chúa teen và ngũ hổ tướng, bộ phim đã đưa tên tuổi của anh trở thành "Ông vua phim Tết" trong lòng khán giả. Hơn thế nữa, hãng phim của Phước Sang là đơn vị tư nhân đầu tiên của Việt Nam đoạt giải tại Liên hoan phim quốc tế Busan (Hàn Quốc) với phim Áo lụa Hà Đông.

Đang ở đỉnh cao danh vọng, cuộc sống của "ông vua phim Tết" Phước Sang rơi vào bế tắc vì đầu tư bất động sản. Trong một bài phỏng vấn với Báo Thanh Niên, Phước Sang thừa nhận: "Tôi sa cơ vì đầu tư sai lĩnh vực. Con người ta có lòng tham, tham làm giàu đâu có sai. Tôi nghĩ nếu tôi thành công thì tôi và vợ con hưởng chứ đâu ai hưởng, mình thất bại thì mình chịu chứ sao bắt em út bạn bè họ chịu. Giờ thì anh em, đệ tử quý tôi thì mang con gà, con vịt qua nhà nhậu, rủ đi chơi bao luôn anh Sang thì được chứ cho tiền thì tôi không nhận. Tôi còn có lòng tự trọng. Tôi còn có khối óc và sức lực. Tôi sẽ làm lại được mà không cần than khóc".

Trải qua biến cố sức khỏe, Phước Sang vừa trở lại với phim trường với dự án Làm giàu với ma phần 2. Tuy nhiên, việc đi lại của ông vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

