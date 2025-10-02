Nguy cơ bão lũ tiếp tục dồn dập trong tháng 10

Bão nối nhau đổ bộ

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), gây trận mưa rất lớn kéo dài vào ngày 30.9 vừa qua, khiến nhiều nơi ở Hà Nội và các tỉnh thành phía bắc chìm trong biển nước. Đặc biệt tại Hà Nội, nhiều đoàn xe "chôn chân" trên đường gần suốt đêm, nhiều học sinh phải ở lại trường qua đêm. Trước đó, bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản của người dân các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Hàng ngàn ngôi nhà ở xã Kim Tân (Thanh Hóa) bị ngập Ảnh: Phúc Ngư

Vào sáng 1.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) phát tin cảnh báo về nguy cơ tiếp tục xuất hiện mưa giông, lốc, sét và gió giật mạnh ở một số nơi trên địa bàn Hà Nội. Trong khi đó, ở phía đông Philippines, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, có xu hướng mạnh lên thành bão. Đến chiều cùng ngày, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tương đương 50 - 61 km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 15 km/giờ. Đến trưa nay 2.10, sẽ mạnh lên thành bão, mạnh cấp 8 giật cấp 10. Tốc độ di chuyển của bão có thể tăng lên 15 - 20 km/giờ. Đến trưa 3.10, mạnh lên cấp 9 giật cấp 11 và có khả năng còn tiếp tục mạnh thêm, tốc độ tiếp tục tăng lên 20 - 25 km/giờ. Dự báo bão sẽ vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 11 vào ngày 4.10; tốc độ di chuyển có thể tăng lên 25 - 30 km/giờ.

Giải thích thêm về cơn bão số 11 sắp tới, Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, nói: Các mô hình dự báo mới của cả Nhật Bản và Mỹ cho thấy cơn bão này có khả năng mạnh hơn các dự báo trước đó. Cường độ mạnh nhất có thể đạt đến cấp 10 - 11 và giật cấp 13 - 14. Có thể trong vài ngày tới xuất hiện đợt không khí lạnh, nén hướng di chuyển của bão thấp xuống phía nam về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc) sau đó vào Vịnh Bắc bộ. Bão còn phụ thuộc vào cường độ của không khí lạnh, nếu mạnh thì bão có khả năng vào khu vực bắc miền Trung và nếu yếu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc bộ. Như vậy, ở thời điểm này có thể xác định khu vực chịu ảnh hưởng là các tỉnh bắc miền Trung và cả khu vực Bắc bộ. Cần lưu ý, thông thường theo hướng di chuyển của cơn bão thì rìa phía nam sẽ xuất hiện mưa giông trước nhưng ở phía bắc của tâm bão lượng mưa thường trút xuống nhiều hơn và kéo dài lâu hơn.

"Như vậy khả năng cao là có 3 cơn bão liên tiếp ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Bão không chỉ gây thiệt hại trực tiếp do giông lốc mà còn ảnh hưởng rất nhiều do mưa to, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất sau bão. Đặc biệt các tỉnh miền Trung có địa hình ngắn và độ dốc lớn nên nguy cơ và mức độ rủi ro do thiên tai rất lớn, người dân cần hết sức cẩn thận đề phòng các tình huống xấu. Cũng cần lưu ý thêm, sau bão số 11 có khả năng xuất hiện bão số 12 từ khoảng giữa tháng 10. Đây là dự báo sớm và khả năng còn có biến đổi rất khó lường nên người dân cần tiếp tục theo dõi các bản tin tiếp theo", bà Lan khuyến cáo.

Vingroup hỗ trợ khẩn cấp 500 tỉ đồng cho đồng bào thiệt hại do bão Ngày 1.10, Tập đoàn Vingroup gửi công văn hỏa tốc đến Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng và Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, đề xuất triển khai gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 500 tỉ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 (Bualoi). Theo đó, nguồn hỗ trợ sẽ tập trung vào 3 nhóm đối tượng chính, gồm các gia đình có người thiệt mạng hoặc mất tích do bão, các hộ có nhà bị sập đổ hoàn toàn và các gia đình người có công, thương binh liệt sĩ hoặc hộ đặc biệt khó khăn có nhà bị tốc mái. Cụ thể, mức hỗ trợ 100 triệu đồng đối với mỗi trường hợp thiệt mạng hoặc mất tích, 60 triệu đồng cho mỗi hộ có nhà sập hoàn toàn và 20 triệu đồng đối với các hộ chính sách hoặc hộ khó khăn bị tốc mái nhà cửa. Ngay trong ngày 1.10, Vingroup thông qua Quỹ Thiện Tâm đã phối hợp chính quyền địa phương triển khai cứu trợ khẩn cấp tại các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão. Các đội phản ứng nhanh trực tiếp xuống hiện trường để rà soát, lập danh sách và chi trả, bảo đảm việc hỗ trợ được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng và minh bạch. Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết: "Với tinh thần không ai đứng ngoài nỗi đau của đồng bào, chúng tôi đã quyết định triển khai gói hỗ trợ ngay trong hôm nay với phương châm kịp thời - đúng đối tượng - thiết thực. Chúng tôi cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng chung tay góp sức để hỗ trợ bà con vượt qua thời điểm khó khăn này". Đại diện tập đoàn cũng cho biết nếu mức độ thiệt hại thực tế vượt ngoài dự tính, Vingroup cam kết sẽ tăng thêm ngân sách hỗ trợ nhằm bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Việc triển khai nhanh chóng gói cứu trợ 500 tỉ đồng của Vingroup không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân văn của doanh nghiệp mà còn góp phần lan tỏa truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, hun đúc tinh thần đoàn kết để cùng nhau xây dựng một VN kiên cường, nhân ái. *Theo Bộ NN-MT, tính đến 17 giờ ngày 1.10, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc đã làm 34 người chết, 20 người mất tích và 140 người bị thương. Thu Hằng - Phan Hậu

Có khả năng xuất hiện thêm 3 - 4 cơn bão

Theo NCHMF, trung bình nhiều năm trong tháng 10, trên Biển Đông xuất hiện 2 cơn bão (áp thấp nhiệt đới) và có 0,8 cơn đổ bộ đất liền. Trong tháng 10 năm nay trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 - 3 cơn bão và có 1 - 2 cơn đổ bộ, gây mưa lớn diện rộng trong thời kỳ đầu tháng 10 ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa, các tỉnh, thành từ Nghệ An đến Khánh Hòa; các khu vực còn lại có mưa rào và giông, một số ngày có mưa vừa mưa to.

Hà Nội ngập chưa từng thấy vì mưa bão bất thường Ảnh: Đình Huy

Trong khi đó, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ dự báo khoảng từ ngày 3 - 6.10 sẽ hình thành dải hội tụ nhiệt đới qua Trung bộ nối với bão (cơn bão số 11 trên Biển Đông) và khiến gió mùa tây nam hoạt động mạnh trở lại, mưa có xu hướng tăng dần trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa tháng 10 giảm nhẹ so với tháng 9, nhưng phổ biến xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Số ngày mưa phổ biến từ 18 - 25 ngày. Tại TP.HCM tổng lượng mưa trong tháng từ 320 - 420 mm, Lâm Đồng và Đồng Nai là 2 địa phương có lượng mưa rất cao từ 330 - 490 mm, ngược lại An Giang có lượng mưa phổ biến từ 270 - 370 mm.