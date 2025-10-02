Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu tập trung đấu tranh với tội phạm tham nhũng

Ngày 2.10, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an quý 3 và 9 tháng năm 2025; tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện trọng đại của đất nước và đánh giá kết quả 3 tháng triển khai mô hình tổ chức theo địa giới hành chính mới.

Tập trung đấu tranh với tội phạm tham nhũng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh ngoài đi đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tích cực hỗ trợ, đồng hành với hệ thống chính trị bảo vệ an ninh trật tự vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đồng loạt trên cả nước từ 1.7, toàn lực lượng công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: PHAN ANH

Bộ trưởng Bộ Công an cho hay, các chỉ số đo đếm được đều phản ánh kết quả quý 3 tốt hơn quý 2 và kết quả 9 tháng năm 2025 nhiều mặt tốt hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được trong quý 3 và 9 tháng năm 2025, đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu lực lượng tiếp tục phát huy kết quả đạt được, về đích tất cả các chỉ tiêu đề ra; nâng cao kết quả điều tra, khám phá các loại tội phạm ẩn. Tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, tội phạm công nghệ cao, tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm... trong những tháng cuối năm.

Các đại biểu dự hội nghị ẢNH: PHAN ANH

Đồng thời, lực lượng công an cần triển khai quyết liệt các biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông; chủ động phương án phân luồng, điều tiết giao thông trên các tuyến đường có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy. Lực lượng công an cơ sở hỗ trợ, quản lý người được đặc xá để họ tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tội phạm… Tiếp tục chủ động lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ…

Nhiều băng nhóm tội phạm phức tạp bị triệt phá

Báo cáo tại hội nghị về những kết quả đạt được trong quý 3 và 9 tháng năm 2025, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết lực lượng công an nhân dân đã giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước, được đánh giá cao.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an, báo cáo kết quả công tác tại hội nghị ẢNH: PHAN ANH

Ngoài những nghị quyết, đề án, chiến lược quan trọng được ban hành, phê duyệt, trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2025, lực lượng công an nhân dân cũng khẳng định vai trò lực lượng vũ trang trọng yếu, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân khi sắp xếp tổ chức bộ máy công an địa phương 2 cấp theo địa giới hành chính mới.

Ngoài ra, lực lượng công an nhân dân đã bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế. Nổi bật là các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Đồng thời, lực lượng công an nhân dân đã quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm ẩn (kinh tế, ma túy, công nghệ cao, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm) đạt nhiều kết quả tích cực; nhiều đường dây, băng nhóm tội phạm hoạt động phức tạp, kéo dài bị triệt phá… Tập trung kiến nghị giải quyết bất cập trong tổ chức giao thông; "điểm đen" tai nạn giao thông. Tổ chức công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời... Tham mưu tổ chức công tác đặc xá cho hơn 14.000 phạm nhân dịp 2.9…

Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an phát biểu tham luận tại hội nghị ẢNH: PHAN ANH

Qua đó, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm so với cùng kỳ 2024; đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao đạt nhiều kết quả tích cực; tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong dịp lễ 2.9; số vụ cháy được kiềm chế, kéo giảm so với cùng kỳ năm 2024.

Chánh văn phòng Bộ Công an cho hay, qua 7 tháng không tổ chức công an cấp huyện và 3 tháng tổ chức công an địa phương gắn với địa giới hành chính mới, đến nay đã vận hành hiệu quả 34 công an cấp tỉnh và 3.319 công an cấp xã, bảo đảm hoạt động thông suốt, không bị gián đoạn, ngắt quãng, phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân; công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp được thông suốt…