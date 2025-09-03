Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đại tướng Lương Tam Quang: Sự kiện A80 được bảo vệ tuyệt đối an toàn

Trần Cường
Trần Cường
03/09/2025 07:33 GMT+7

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho hay, lực lượng công an đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn chuỗi sự kiện A80 tại quảng trường Ba Đình vào ngày 2.9 mà không để sai sót dù là nhỏ nhất.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang vừa có thư khen, gửi thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương vì đã có nhiều thành tích trong công tác, trong đó đã bảo vệ tuyệt đối an toàn chuỗi sự kiện A80.

Trong thư, đại tướng Lương Tam Quang cho hay, thời gian qua, cao điểm từ đầu tháng 8 đến nay, công an các đơn vị, địa phương cả nước đã thực hiện hiệu quả các kế hoạch, phương án qua đó phát hiện kịp thời, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Đại tướng Lương Tam Quang: Sự kiện A80 được bảo vệ tuyệt đối an toàn- Ảnh 1.

Lực lượng cảnh vệ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại quảng trường Ba Đình

ẢNH: HẢI ĐƯỜNG

Công an các đơn vị, địa phương cũng đấu tranh, trấn áp hiệu quả đối với các loại tội phạm và tổ chức các giải pháp bảo đảm trật tự an, toàn giao thông, cũng như phòng, chống cháy nổ…

Đặc biệt, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho hay, lực lượng công an đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 tại quảng trường Ba Đình vào ngày 2.9 mà không để sai sót dù là nhỏ nhất.

Quá trình đảm bảo an ninh, trật tự lực lượng công an luôn gắn liền với hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa để nhân dân được thụ hưởng, hòa mình trong ngày hội non sông với nhiều sáng kiến thiết thực và được người dân đồng tình, đánh giá cao.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, thành tích, sự nỗ lực của công an các đơn vị, địa phương, nhất là Công an Hà Nội, các cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành trong thời gian qua đã thể hiện rõ tính kỷ luật, sự chuyên nghiệp, hiện đại và tinh thần gần dân, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân.

Có được thành tích này, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đánh giá cao sự hiệp đồng chặt chẽ của các ban, bộ, ngành T.Ư và địa phương, đặc biệt là sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ, sự tự nguyện, tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, đại tướng Lương Tam Quang đề nghị công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy truyền thống để lập thêm nhiều chiến công, thành tích trong công tác và chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh diễu binh A80: Những bước chân "thép" đi qua quảng trường Ba Đình

Tin liên quan

Đại tướng Lương Tam Quang: Đẩy mạnh xử lý tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả

Đại tướng Lương Tam Quang: Đẩy mạnh xử lý tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả

Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu lực lượng công an tiếp tục đẩy mạnh các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Đại tướng Lương Tam Quang: Nghiêm cấm tổ chức liên hoan chúc mừng nhận chức, lên chức

Khám phá thêm chủ đề

Bộ Công an Công an Hà Nội A80 diễu binh diễu hành 80 năm Quốc khánh 2.9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận