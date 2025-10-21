U.23 Việt Nam cứng cáp nhờ V-League

Các nhân tố U.23 Việt Nam xuất sắc cỡ nào?

Trên sân Hàng Đẫy, tiền đạo trẻ của U.23 VN Nguyễn Quốc Việt tiếp tục kéo dài phong độ ấn tượng bằng cú sút vô lê "trái phá" giúp đội đầu bảng Ninh Bình FC giành trọn 3 điểm trước đội Hà Nội, tạo cách biệt với nhóm bám đuổi. Đó là bàn thắng thứ 2 liên tiếp của chân sút xuất thân từ Học viện Nutifood JMG, sau pha lập công cho U.23 VN vào lưới U.23 Qatar trong trận giao hữu ở UAE cách đây chưa lâu.

Cầu thủ trẻ Quốc Việt thi đấu xuất sắc

Cũng ở vòng 7, cuộc chạm trán giữa PVF-CAND và CLB Thanh Hóa có thể làm HLV Kim Sang-sik hài lòng khi 2 học trò Xuân Bắc, Anh Quân cùng nhau "mở tài khoản" bàn thắng ở V-League. Ngoài Ngọc Mỹ có pha kiến tạo, những tuyển thủ khác của U.23 VN như Văn Thuận, Thái Sơn, Thanh Nhàn, Hiểu Minh, Bảo Long… đều chơi rất tốt ở trận đấu này.

Có thể thấy việc PVF-CAND lên chơi giải đấu đỉnh cao bóng đá VN đã tạo thành cú hích cực kỳ quan trọng cho U.23 VN. Kinh nghiệm cọ xát với những ngoại binh chất lượng và các đàn anh giàu kinh nghiệm giúp các sao trẻ U.23 VN trưởng thành thấy rõ qua từng trận. Điều này cũng có thể thấy ở những đội bóng khác như Nhật Minh (CLB Hải Phòng); Phi Hoàng (CLB Đà Nẵng); Đình Bắc, Lý Đức (CLB Công an Hà Nội) hay Quốc Cường, Đức Phú (CLB Công an TP.HCM); Văn Bình, Văn Cường, Nam Hải (SLNA)…

Hiểu Minh (4), Anh Quân (20) đã có bàn thắng đầu tiên ở V-League ẢNH: MINH TÚ

HLV Kim Sang-sik đang áp dụng lối chơi không ào ạt tấn công mà là phong cách chậm chắc, phá sức hòng bóp nghẹt lối chơi đối thủ. Công thức này đã được U.23 VN thực hiện trong 2 giải đấu chính thức ông Kim trực tiếp dẫn dắt, gồm giải U.23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại U.23 châu Á.

Lý do đến từ yếu tố con người khiến ông Kim chưa thể tự tin áp đặt chơi thứ bóng đá bùng nổ. Các con số chỉ ra hiệu suất ghi bàn của hàng công U.23 VN, đặc biệt là sự nôn nóng trước khung thành, vẫn là điều khiến ông Kim đau đầu. Rất may khi đến lúc này, rất nhiều thành viên U.23 VN như Quốc Việt, Xuân Bắc, Anh Quân, Văn Khang, Ngọc Mỹ, Văn Thuận… đều đã ghi bàn ở V-League 2025-2026. Đó là bước ngoặt tâm lý quan trọng, giúp họ tự tin hơn, bình tĩnh học được cách xử lý tình huống một cách khôn ngoan khi đối đầu những trung vệ hàng đầu VN.

Một điểm rất quan trọng khác là cường độ chơi bóng của U.23 VN sẽ được nâng cao đáng kể nhờ tính cạnh tranh khắc nghiệt của V-League. Những cuộc tranh chấp không khoan nhượng với tốc độ cao trước các ngoại binh to khỏe, việc phải căng sức đến phút cuối cùng, sẽ giúp những tài năng trẻ cải thiện "ngưỡng" chơi bóng.

Đặc biệt, việc 100% đội hình U.23 VN đang thi đấu ở V-League sẽ càng tạo tính cạnh tranh trên từng vị trí. U.23 VN có 2 nhiệm vụ rất quan trọng là cố gắng giành HCV SEA Games 33 vào cuối năm, sau đó là giải U.23 châu Á vào tháng 1.2026. Nếu có nhân sự đủ tốt, U.23 VN sẽ tự tin chinh phục những giải đấu khó khăn ấy.