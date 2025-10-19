Sao U.23 Việt Nam Nguyễn Quốc Việt ghi 2 bàn trong 5 ngày, HLV Kim cười tươi như hoa

Quốc Việt vỡ òa sau bàn thắng rất đẹp vào lưới CLB Hà Nội ảnh: Minh Tú

Sao U.23 Việt Nam 5 trận ghi 2 bàn

Phút 80 trận đấu giữa CLB Hà Nội và Ninh Bình FC trên sân Hàng Đẫy, tuyển thủ U.23 Việt Nam Nguyễn Quốc Việt đón lõng bóng bật ra từ quả phạt góc của Hoàng Đức, dấn tới vung chân nhanh như chớp tung ra cú sút căng như "nã đại bác" nâng tỷ số lên 2-0.

Đó là bàn thắng lột tả được các phẩm chất ngôi sao của cầu thủ có biệt danh "Vua giải trẻ": sự quyết đoán khi ra chân, bén nhạy săn bàn, cảm giác bóng hoàn hảo và đặc biệt là các cú sút xa sở trường đã thành thương hiệu.

Ngay sau bàn thắng, ống kính truyền hình đã bắt được nụ cười rất tươi của HLV Kim Sang-sik từ khán đài sân Hàng Đẫy. Rõ ràng, chiến lược gia người Hàn Quốc rất vui khi thấy cậu học trò cưng ghi bàn theo cách mà đội tuyển U.23 Việt Nam vẫn đang tích cực tìm kiếm.

Highlight CLB Hà Nội 1-2 Ninh Bình: Ngày ra mắt buồn của HLV Kewell và Hoàng Hên

Quốc Việt vào phom ghi bàn là tin vui cho U.23 Việt Nam ảnh: Minh Tú

Đây không phải là cú sút xa thành bàn đầu tiên của Quốc Việt. Trong màu áo CLB lẫn các đội tuyển quốc gia anh vẫn thường xuyên "nã đại bác" hạ gục các thủ môn từ ngoài khu vực cấm địa như vậy, trong đó sút tung lưới Úc ở giải U.20 châu Á 2023.

Chỉ mới 5 ngày trước, trong trận giao hữu lượt về với U.23 Qatar ngày 13.10, cũng chính Quốc Việt đã gỡ hòa 2-2 cho U.23 Việt Nam từ một tình huống bật nhả ít chạm với đồng đội trước khi dứt điểm như "búa bổ" hạ gục thủ môn từ xa.

Thứ vũ khí đặc biệt cho U.23 Việt Nam

Đến lúc này, sau 2 giải U.23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại U.23 châu Á, đội tuyển U.23 Việt Nam đã ghi bàn khá đa dạng từ các pha xẻ nách ở 2 biên, tận dụng tình huống cố định cho đến tấn công trung lộ bài bản.

HLV Kim Sang-sik rất hài lòng với màn trình diễn của Quốc Việt ảnh: Minh Tú

Tuy nhiên, hàng công của chúng ta vẫn chưa thể có bàn thắng nào từ ngoài khu vực cấm địa. Đó là sự thiếu sót đáng tiếc vì khả năng sát thương tầm xa sẽ là thứ vũ khí khắc chế cho những hàng phòng ngự số đông chơi lùi sâu.

Thực tế trong trận giao hữu nội bộ với U.23 Đài Loan trên sân Bà Rịa (TP.HCM), Văn Trường từng cứa lòng rất đẹp sát rìa ngoài khu cấm. Nhưng đáng tiếc vào giải chính thức anh và các đồng đội U.23 Việt Nam vẫn chưa thể tái hiện lại.

Do đó, việc Quốc Việt liên tiếp ghi 2 bàn trong 2 trận cách nhau 5 ngày đầu từ các cú sút xa sẽ là tin rất vui cho HLV Kim Sang-sik, người luôn mong muốn "Vua giải trẻ" khai hỏa đều đặn tạo đà cho SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026.