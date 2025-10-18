Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tấn Tài tỏa sáng giúp CLB CA TP.HCM vô địch giải phong trào lớn nhất Việt Nam

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
18/10/2025 20:15 GMT+7

Trong trận chung kết chiều 18.10 trên sân Thành phố Mới Bình Dương (TP.HCM), đội CA TP.HCM đã thắng đậm Nhất Trung 9-2 để vô địch VCK giải bóng đá cộng đồng Tập đoàn Becamex - Cúp Becamex Group lần thứ 18 năm 2025.

Tấn Tài tỏa sáng giúp CLB CA TP.HCM vô địch giải phong trào lớn nhất Việt Nam- Ảnh 1.

CLB CA TP.HCM đăng quang VCK giải bóng đá cộng đồng Tập đoàn Becamex - Cúp Becamex Group lần thứ 18 năm 2025

ảnh: Linh Nhi

CLB CA TP.HCM lần đầu đoạt Cúp Becamex Group

Đội bóng Công an TP.HCM (CA TP.HCM) đã bước vào trận chung kết giải bóng đá cộng đồng Tập đoàn Becamex - Cúp Becamex Group lần thứ 18 năm 2025 với lực lượng mạnh mẽ cùng dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, trong đó có 2 cựu tuyển thủ quốc gia Lê Tấn Tài và Đào Văn Phong làm điểm tựa trong lối chơi của HLV Bảo Tiến.

Ngay trong hiệp 1, sức mạnh của tân vương mùa 2025 đã được thể hiện rõ rệt khi tiền đạo Quốc Bảo lập cú hat-trick, cùng các pha lập công của Tấn Tài và Văn Duy giúp CLB CA TP.HCM dẫn sâu 5-0 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, HLV Bảo Tiến tung thêm những gương mặt trẻ như Nguyễn Lê Minh Khôi và Hồ Minh Khôi vào sân, mỗi người ghi 1 bàn thắng giúp đội CA TP.HCM tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Tấn Tài và Văn Duy cũng hoàn tất cú đúp để khép lại chiến thắng đậm 9-2.

Tấn Tài tỏa sáng giúp CLB CA TP.HCM vô địch giải phong trào lớn nhất Việt Nam- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hoàn Vũ - Tổng giám đốc Tập đoàn Becamex trao huy chương cho các VĐV

ảnh: Linh nhi

Đây là lần đầu tiên CLB CA TP.HCM vô địch Becamex Group Cup - giải bóng đá phong trào sân 11 lớn nhất cả nước, các năm trước quy tụ hàng trăm đội bóng tham dự mỗi mùa. Trước đó, đội từng giành ngôi á quân mùa 2023, nay đã hoàn tất giấc mơ vàng bằng màn trình diễn thuyết phục từ đầu đến cuối giải.

Dấu ấn đẹp từ giải đấu thành công

Sau gần 4 tháng thi đấu sôi nổi, quyết liệt và đầy cảm xúc, giải bóng đá cộng đồng Tập đoàn Becamex - Cúp Becamex Group lần thứ 18 năm 2025 đã chính thức khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ.

Trải qua hàng trăm trận cầu hấp dẫn, những pha bóng đẹp, khoảnh khắc thăng hoa và tinh thần thể thao cao thượng đã làm nên một mùa giải trọn vẹn, ý nghĩa và đáng nhớ.

Tấn Tài tỏa sáng giúp CLB CA TP.HCM vô địch giải phong trào lớn nhất Việt Nam- Ảnh 3.

Cựu tuyển thủ Lê Tấn Tài tỏa sáng trong trận chung kết

Ảnh: Linh Nhi

Đây là giải đấu do Tập đoàn Becamex sáng lập cũng là nhà tài trợ chính đồng hành xuyên suốt, đến nay đã bước sang tuổi 18, giữ vững vị trí của giải bóng đá phong trào có quy mô, truyền thống và bản sắc hàng đầu cả nước.

Giải được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm tạo sân chơi bổ ích và giải trí lành mạnh cho lực lượng công nhân và người lao động của các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP.HCM.

Năm nay, giải đã thu hút hơn 1.000 đội bóng đá phong trào của các công ty, xí nghiệp, trường học trên địa bàn cùng với hàng chục ngàn VĐV tham dự đã tạo ra một diện mạo mới cho phát triển phong trào thể thao thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả chung cuộc VCK Becamex Group Cup 2025:

* Đội vô địch: Công an TP.HCM

* Đội á quân: Nhất Trung

* Đội hạng 3: Đại Thành Copier

* Đội hạng 4: Sacombank

Danh hiệu cá nhân:

* Vua phá lưới: Dương Vĩnh Khang (Hướng Dương) & Nguyễn Tấn Thịnh (Bamboo) – cùng 8 bàn thắng

* Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Thành Nam (Công an TP.HCM)

