Đội tuyển nữ Việt Nam hội quân cho mục tiêu vàng SEA Games 33: Vì sao không có Huỳnh Như?

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 20.10 mà không có Huỳnh Như ảnh: VFF

Huỳnh Như bận thi đấu cho CLB TP.HCM

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam của HLV Mai Đức Chung sẽ chính thức tập trung từ ngày 21.10 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (TP.Hà Nội) nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12 tới.

HLV Mai Đức Chung đã chốt danh sách 27 VĐV gửi lên Cục TDTT, nhưng không có Huỳnh Như cùng các cầu thủ thuộc CLB nữ TP.HCM vừa đăng quang giải vô địch nữ quốc gia 2025, do bận thi đấu giải CLB nữ châu Á 2025 - 2026 vào trung tuần tháng 11 tới.

HLV Mai Đức Chung sẽ tiếp tục có sự hỗ trợ của những trợ lý HLV kinh nghiệm như Đoàn Minh Hải, HLV trẻ đồng thời là cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Ngọc Anh và HLV thể lực Cedric Serge Christian Roger cùng 1 bác sĩ.

Bích Thùy ghi bàn vào lưới Úc ở AFF Cup nữ 2025 ảnh: Minh Tú

Chia sẻ về vấn đề nhân sự trước đợt tập trung, HLV Mai Đức Chung cho biết đây là lần tập trung thứ 3 trong năm 2025 để chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan. Lần tập trung này có nhiều gương mặt trẻ triển vọng của bóng đá nữ trong những giải thi đấu vừa qua.

Cơ hội cho các tài năng trẻ

"Chúng tôi mong rằng các bạn trẻ cùng các chị tập luyện hết sức mình, phấn đấu tốt để có mặt trong danh sách tham dự SEA Games tới đây, trong bối cảnh các cầu thủ kỳ cựu cũng đã lớn tuổi luôn muốn nhường lại vị trí cho các cầu thủ trẻ có tài năng.

Chúng tôi mong muốn các bạn trẻ hãy tiến bộ nhanh để bắt nhịp. BHL luôn tạo điều kiện để các bạn phấn đấu. Chúng ta đều biết các nước cũng đầu tư rất nhiều cho các đội như nhập tịch ào ạt các VĐV nước ngoài, gây khó khăn cho cầu thủ Việt Nam vốn thấp bé, sức mạnh yếu.

Nhưng bù lại các cô gái của chúng ta có tinh thần ý chí nhanh nhẹn khéo léo. Đội tuyển nữ quốc gia tiếp tục được lãnh đạo VFF tạo nhiều điều kiện đi thi đấu tập huấn nước ngoài, cọ xát với những đối tượng hay hơn để chúng ta học hỏi rút kinh nghiệm", HLV Mai Đức Chung cho biết.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hội quân trong buổi sáng 21.10 và tập buổi đầu tiên vào chiều cùng ngày. Đến ngày 20.11, toàn đội sau khi hội quân với nhóm CLB nữ TP.HCM 1 (có thể bao gồm Huỳnh Như) sẽ sang Nhật Bản tập huấn, dự kiến có 3 trận đấu giao hữu với các CLB nữ Nhật Bản.