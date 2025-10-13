Hòa Hà Nội trận cuối, Huỳnh Như cùng CLB TP.HCM I thống trị giải bóng đá nữ quốc gia

Huỳnh Như và K'Thua song kiếm hợp bích ở tuyến đầu

Chiều 13.10, hai đội đang xếp cao nhất trên bảng xếp hạng bước vào trận quyết định của giải vô địch bóng đá nữ quốc gia. Hà Nội buộc phải thắng trong khi CLB TP.HCM I chỉ cần hòa là đăng quang. Với tính chất quan trọng, hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm.

CLB Hà Nội cần thắng ẢNH: VFF

Trong khi CLB TP.HCM I chỉ cần hòa để lên ngôi vô địch ẢNH: VFF

Hà Nội đẩy cao đội hình tấn công, trong khi CLB TP.HCM I cũng không chủ động phòng ngự số đông. HLV Đoàn Thị Kim Chi bố trí tiền đạo kỳ cựu Huỳnh Như cùng ngôi sao trẻ K'Thua ở tuyến đầu, tận dụng sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm nhằm quấy rối hàng thủ đối phương, giảm tải áp lực cho tuyến phòng ngự.

K'Thua (áo đỏ) được HLV Kim Chi tin tưởng giao vị trí săn bàn ẢNH: VFF

Huỳnh Như (áo đỏ) vẫn là điểm tựa tinh thần cho toàn đội ẢNH: VFF

Sức trẻ của K'Thua giúp đội bóng TP.HCM tạo ra nhiều pha bứt tốc đáng chú ý, song các tình huống dứt điểm vẫn chưa thật sự nguy hiểm. Ở chiều ngược lại, Hà Nội tỏ ra bế tắc trong khâu tổ chức tấn công. Những cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Vạn Sự, Thanh Nhã hay Hải Yến đều bị phong tỏa bởi hàng phòng ngự có tổ chức và kỷ luật của CLB TP.HCM I.

Các cô gái áo vàng chủ động tấn công nhưng các đường lên bóng khá bế tắc ẢNH: VFF

CLB TP.HCM I thể hiện sức mạnh thống trị tuyệt đối

Trận đấu khép lại với tỷ số 0-0 – kết quả phản ánh đúng thế trận cân bằng và ít cơ hội. Với 1 điểm có được, TP.HCM I kết thúc mùa giải với 21 điểm, hơn Hà Nội 2 điểm, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch. Đây là danh hiệu thứ 14 trong lịch sử đội bóng và là chức vô địch thứ 10 trong 11 mùa giải dưới thời HLV Đoàn Thị Kim Chi.

HLV Kim Chi (áo cam, thứ hai từ phải qua) tiếp tục đưa bóng đá nữ TP.HCM bay cao ẢNH: VFF

CLB nữ Hà Nội giành ngôi á quân, còn Than KSVN đứng thứ ba dù có cùng 19 điểm nhưng kém hơn về chỉ số đối đầu.