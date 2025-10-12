Cựu tuyển thủ đội bóng chuyền Mỹ gia nhập CLB nữ Hà Nội: Làn gió mát lành

CLB bóng chuyền nữ Hà Nội quyết tâm thăng hạng

Ngày 11.10, ngoại binh người Mỹ Adora Anae đã chính thức có mặt tại Hà Nội để hội quân cùng CLB bóng chuyền nữ Hà Nội, chuẩn bị cho vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2025.

Thông số chuyên môn của tân binh CLB bóng chuyền nữ Hà Nội Ảnh: CLB Hà Nội

CLB nữ Hà Nội đón nhân vật mới

Sự xuất hiện của nhà tài trợ Tasco đã mở ra một chương mới cho bóng chuyền nữ thủ đô, khi đội bóng nhanh chóng tăng cường lực lượng trên thị trường chuyển nhượng.

Bản hợp đồng đáng chú ý nhất chính là chủ công người Mỹ – Adora Anae, cái tên được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho tham vọng lên hạng của đại diện Hà Nội. Adora Anae sinh năm 1996, cao 1,86 m và có bề dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế khi từng khoác áo nhiều CLB tại Mỹ, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Puerto Rico, Ukraine và Hy Lạp.

Tay đập 29 tuổi được đánh giá cao nhờ khả năng tấn công đa dạng, dứt điểm hiệu quả và kỹ năng bước một ổn định – yếu tố quan trọng ở vị trí chủ công.

Theo kế hoạch, Adora Anae và các đồng đội mới sẽ có khoảng 2 tuần tập luyện để hoàn thiện lối chơi trước khi di chuyển đến Hà Tĩnh, nơi sẽ diễn ra vòng chung kết giải hạng A vào cuối tháng 10. Mục tiêu của CLB Hà Nội là giành suất thăng hạng lên chơi tại giải vô địch quốc gia mùa tới.

