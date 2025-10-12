Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Cựu tuyển thủ đội bóng chuyền Mỹ gia nhập CLB nữ Hà Nội: Làn gió mát lành

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
12/10/2025 12:59 GMT+7

CLB bóng chuyền nữ Hà Nội đã chiêu mộ cựu tuyển thủ Mỹ, cao 1,86 m.

CLB bóng chuyền nữ Hà Nội quyết tâm thăng hạng

Ngày 11.10, ngoại binh người Mỹ Adora Anae đã chính thức có mặt tại Hà Nội để hội quân cùng CLB bóng chuyền nữ Hà Nội, chuẩn bị cho vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2025. 

Cựu tuyển thủ đội bóng chuyền Mỹ gia nhập CLB nữ Hà Nội: Làn gió mát lành- Ảnh 1.

Thông số chuyên môn của tân binh CLB bóng chuyền nữ Hà Nội

Ảnh: CLB Hà Nội

Cựu tuyển thủ đội bóng chuyền Mỹ gia nhập CLB nữ Hà Nội: Làn gió mát lành- Ảnh 2.

CLB nữ Hà Nội đón nhân vật mới

Cựu tuyển thủ đội bóng chuyền Mỹ gia nhập CLB nữ Hà Nội: Làn gió mát lành- Ảnh 3.

Sự xuất hiện của nhà tài trợ Tasco đã mở ra một chương mới cho bóng chuyền nữ thủ đô, khi đội bóng nhanh chóng tăng cường lực lượng trên thị trường chuyển nhượng. 

Bản hợp đồng đáng chú ý nhất chính là chủ công người Mỹ – Adora Anae, cái tên được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho tham vọng lên hạng của đại diện Hà Nội. Adora Anae sinh năm 1996, cao 1,86 m và có bề dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế khi từng khoác áo nhiều CLB tại Mỹ, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Puerto Rico, Ukraine và Hy Lạp. 

Tay đập 29 tuổi được đánh giá cao nhờ khả năng tấn công đa dạng, dứt điểm hiệu quả và kỹ năng bước một ổn định – yếu tố quan trọng ở vị trí chủ công. 

Theo kế hoạch, Adora Anae và các đồng đội mới sẽ có khoảng 2 tuần tập luyện để hoàn thiện lối chơi trước khi di chuyển đến Hà Tĩnh, nơi sẽ diễn ra vòng chung kết giải hạng A vào cuối tháng 10. Mục tiêu của CLB Hà Nội là giành suất thăng hạng lên chơi tại giải vô địch quốc gia mùa tới.

Tin liên quan

Lịch thi đấu billiards ngày 12.10: Bao Phương Vinh đấu cựu vô địch thế giới, xem phát sóng ở đâu?

Lịch thi đấu billiards ngày 12.10: Bao Phương Vinh đấu cựu vô địch thế giới, xem phát sóng ở đâu?

Hôm nay (12.10), Bao Phương Vinh tranh tài với cơ thủ kỳ cựu Tasdemir Tayfun, tranh vé vào chơi trận chung kết World Cup billiards Antwerp 2025 đang diễn ra tại Bỉ.

Billiards: Trận đấu gặp sự cố bất ngờ, Trần Quyết Chiến dừng chân ở World Cup Antwerp

Lộ diện cơ thủ duy nhất của Việt Nam lọt vào vòng 16 giải pool 9 bóng Hà Nội

Khám phá thêm chủ đề

Bóng chuyền Puerto Rico UKRAINE Hàn Quốc CLB Hà Nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận